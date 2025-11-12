Santuario de Animales San Francisco de Asís recoge donaciones en servicarro este sábado para sus 200 perros y gatos

La recolección de donaciones se hará mediante un sistema de servicarro, al lado del estacionamiento multipisos frente al Petsmart ubicado en el centro comercial. La actividad se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

“Necesitamos las toallas para secar a los perros después de bañarlos, y las sábanas para mantener a los animales cómodos y calientitos durante estos próximos meses, pero también necesitamos comida seca y mojada para los perros y los gatos, especialmente las camadas de cachorros que hemos rescatado recientemente”, expuso Dellymar Bernal Martínez, directora ejecutiva de Sasfa.

Precisó que el santuario caborrojeño necesita comida seca y mojada para perros y cachorros, marca Pedigree. Igualmente, comida seca y mojada para gatos, marca Friskies; juguetes para perros y gatos; y “treats” para ambos animales.

Sasfa es un “no killer shelter”, lo que significa que no se utiliza la eutanasia por cupo, edad o adoptabilidad. Actualmente, tienen 200 perros y gatos que buscan un hogar permanente.

El santuario, cuyo costo de operación mensual fluctúa entre los $35,000 y $40,000, es una organización sin fines de lucro dedicada al bienestar animal, que subsiste a base de donaciones que costean el funcionamiento del centro, servicios de agua, energía eléctrica y los cuidados veterinarios que requieren los animales.

Si desea apoyar la labor de Sasfa, puede hacer donativos mediante ATH Móvil, en la pestaña de “donar” o “donate”, al pATH:SASFA. En PayPal, pueden hacer su aportación a info@sasfapr.org; por Venmo a SASFAPR; o con cheques a nombre del Santuario de Animales San Francisco de Asís.