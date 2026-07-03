Incendio forestal en Denver causa miles de desalojos y destruye más de 160 edificios

PUEBLO, Colorado — Un incendio forestal que arrasa el suroeste de Denver ha obligado a evacuar a miles de residentes y ha destruido más de 160 edificios hasta este viernes, mientras que los vientos impredecibles han impulsado las llamas a través de dos condados de Colorado.

El incendio de Aspen Acres es uno de los aproximadamente 40 grandes fuegos que aún no se han controlado y que arden principalmente en el oeste del país, avivados por meses de tiempo seco y una falta de nieve sin precedentes el pasado invierno en algunas zonas.

Los bomberos estaban extrayendo agua del embalse de Pueblo para combatir el incendio de Aspen Acres, que se extendió durante la noche a lo largo de 17 millas cuadradas (44 kilómetros cuadrados), lo que hizo que, el viernes, alcanzara una superficie de casi 105 millas cuadradas (272 kilómetros cuadrados) sin que se hubiera logrado contenerlo en absoluto.

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Se ordenó la evacuación de toda Colorado City, una comunidad no incorporada de unos 2,200 habitantes, así como de las localidades de Beulah, Rye y San Isabel, según la Oficina del Sheriff del condado de Pueblo.

Este viernes se enviaron unos 50 soldados de la Guardia Nacional para ayudar a cubrir los puestos de control en las carreteras de los condados de Custer y Pueblo.

Los miembros de la Guardia también ayudarían a los guardas de los parques estatales, ya que estos van a incorporar embarcaciones adicionales para mantener a los navegantes alejados de las operaciones de extracción de agua.

Los equipos de bomberos de la vertiente occidental de las Montañas Rocosas habían logrado contener aproximadamente el 65 % del incendio de Snyder, en la frontera entre Colorado y Utah, donde el pasado fin de semana tres miembros de un equipo Helitack perdieron la vida y otros dos resultaron heridos al quedar atrapados por las llamas.

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