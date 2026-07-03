Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Incendio forestal en Denver causa miles de desalojos y destruye más de 160 edificios

El fuego de Aspen Acres es avivado por los vientos impredecibles que azotan a Colorado

3 de julio de 2026 - 12:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio de Aspen Acres es uno de los aproximadamente 40 grandes incendios que aún no se han controlado y que arden principalmente en el oeste del país. (Michael Seamans)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

PUEBLO, Colorado — Un incendio forestal que arrasa el suroeste de Denver ha obligado a evacuar a miles de residentes y ha destruido más de 160 edificios hasta este viernes, mientras que los vientos impredecibles han impulsado las llamas a través de dos condados de Colorado.

RELACIONADAS

El incendio de Aspen Acres es uno de los aproximadamente 40 grandes fuegos que aún no se han controlado y que arden principalmente en el oeste del país, avivados por meses de tiempo seco y una falta de nieve sin precedentes el pasado invierno en algunas zonas.

Los bomberos estaban extrayendo agua del embalse de Pueblo para combatir el incendio de Aspen Acres, que se extendió durante la noche a lo largo de 17 millas cuadradas (44 kilómetros cuadrados), lo que hizo que, el viernes, alcanzara una superficie de casi 105 millas cuadradas (272 kilómetros cuadrados) sin que se hubiera logrado contenerlo en absoluto.

Un número inusualmente grande de incendios forestales arde esta primavera boreal en el sureste de Estados Unidos, como se observa en esta imagen de Georgia.En el norte de Florida, la Oficina del Sheriff del condado de Nassau informó que el bombero voluntario James Crews sufrió una emergencia médica no especificada mientras sofocaba un incendio de matorrales.No se han reportado muertes ni lesiones por los incendios en Georgia.
1 / 11 | El rastro del fuego: imágenes de la lucha contra incendios forestales en Florida y Georgia. Un número inusualmente grande de incendios forestales arde esta primavera boreal en el sureste de Estados Unidos, como se observa en esta imagen de Georgia. - Kathy Hendrix

Se ordenó la evacuación de toda Colorado City, una comunidad no incorporada de unos 2,200 habitantes, así como de las localidades de Beulah, Rye y San Isabel, según la Oficina del Sheriff del condado de Pueblo.

Este viernes se enviaron unos 50 soldados de la Guardia Nacional para ayudar a cubrir los puestos de control en las carreteras de los condados de Custer y Pueblo.

Los miembros de la Guardia también ayudarían a los guardas de los parques estatales, ya que estos van a incorporar embarcaciones adicionales para mantener a los navegantes alejados de las operaciones de extracción de agua.

Los equipos de bomberos de la vertiente occidental de las Montañas Rocosas habían logrado contener aproximadamente el 65 % del incendio de Snyder, en la frontera entre Colorado y Utah, donde el pasado fin de semana tres miembros de un equipo Helitack perdieron la vida y otros dos resultaron heridos al quedar atrapados por las llamas.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsDenverIncendios forestales
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: