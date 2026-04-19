Sequía récord en Estados Unidos aviva temores por incendios, agua y precios de alimentos

La sequía en los Estados Unidos contiguos ha alcanzado niveles récord para esta época del año, según muestran los datos meteorológicos. Los meteorólogos dicen que es una mala señal para la próxima temporada de incendios forestales, los precios de los alimentos y los problemas hídricos del oeste.

Más del 61% de los 48 estados se encuentra en sequía de moderada a excepcional -incluido el 97% del sudeste y dos tercios del oeste-, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos. Se trata de los niveles más altos para esta época del año desde que se empezó a vigilar la sequía en 2000.

El Índice Palmer de Gravedad de la Sequía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) no sólo alcanzó su nivel más alto en marzo desde que se empezaron a registrar datos en 1895, sino que el mes pasado fue el tercero más lluvioso registrado independientemente de la época del año. Sólo fue inferior a los famosos meses de julio y agosto de 1934.

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Debido al récord de calor, gran parte del Oeste ha tenido niveles excepcionalmente bajos de nieve en los primeros meses del año, que es normalmente la forma en que la región almacena agua para el verano. Según Brian Fuchs, climatólogo del Centro Nacional de Mitigación de la Sequía, otra sequía, relacionada con la corriente en chorro que mantiene las tormentas más al norte, ha provocado que el sur, desde Texas hasta la costa este, sufra una sequía distinta que coincide con la del oeste.

Expertos explican que el fuego tiende a responder al calor y a la sequía de forma exponencial. Por cada grado de calentamiento, se obtiene una explosión mayor en términos de incendios que la obtenida con el grado de calentamiento anterior. (Marcio Jose Sanchez)

Se necesitarían 19 pulgadas de lluvia en un mes para romper la sequía en el este de Texas y más de 30 centímetros de lluvia para solucionar el déficit de la mayor parte del sureste, calculó la NOAA.

“Ahora mismo, el 61% del país está en sequía, y la cifra no ha dejado de aumentar en todo el año”, afirma Fuchs. “No hemos visto demasiadas primaveras en las que esta cantidad del país haya estado en este estado”.

Una medida muy técnica pero crucial de la “esponjosidad’’ de la atmósfera, es decir, de la cantidad de humedad que el aire caliente y seco absorbe de la tierra que está horneando, sobresale como un pulgar dolorido. Se llama déficit de presión de vapor. Está un 77% por encima de lo normal y más de un 25% por encima del récord anterior de enero a marzo en el Oeste, según el hidroclimatólogo de la UCLA Park Williams.

Ese nivel de absorción de humedad del suelo “no habría parecido posible” hasta ahora, dijo Williams.

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La sequía suele alcanzar su punto álgido en verano, no en primavera, y eso es lo que preocupa a los meteorólogos.

“El fuego tiende a responder al calor y a la sequía de forma exponencial”, dijo Williams. “Por cada grado de calentamiento, se obtiene una explosión mayor en términos de incendios que la obtenida con el grado de calentamiento anterior”.

En Arizona, los cactus están floreciendo meses antes de lo previsto y ya ha comenzado la preocupación por el agua, afirma Kathy Jacobs, directora del Centro de Ciencia y Soluciones para la Adaptación al Clima de la Universidad de Arizona.

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“Aquellos de nosotros que dependemos del río Colorado, por supuesto, estamos muy preocupados por el hecho de que no tengamos un camino negociado hacia adelante en medio de lo que parece ser posiblemente el peor año de sequía que todos hemos experimentado”, dijo Jacobs. “Tenemos muchos embalses que no están llenos”.

Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections, afirma que lo que más le preocupa es lo que la sequía pueda hacer a la agricultura y, en consecuencia, a los precios de los alimentos. Si Estados Unidos tiene una mala cosecha debido a la sequía, podría ser un problema mundial. Se prevé una fuerte oscilación meteorológica natural de El Niño, que suele reducir el rendimiento de las cosechas en otros lugares del planeta, como la India.

Williams, de la UCLA, explicó que la sequía y el aumento del calor se deben tanto a la variabilidad natural como al cambio climático provocado por el hombre.