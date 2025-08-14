Republicanos exigen acción a Canadá ante crisis de incendios forestales

Las declaraciones y cartas redactadas con severidad están llenas de indignación: legisladores republicanos de Estados Unidos dicen que Canadá ha hecho muy poco para contener los incendios forestales y el humo que han contaminado el aire en varios estados este verano.

“En lugar de disfrutar de las vacaciones familiares en los hermosos lagos y campamentos de Michigan, por tercer verano consecutivo, los habitantes de Michigan se ven obligados a respirar aire peligroso como resultado de la incapacidad de Canadá para prevenir y controlar los incendios forestales”, se lee en un comunicado de la delegación del Congreso del Partido Republicano del estado la semana pasada, haciéndose eco de mensajes similares de republicanos en Iowa, Nueva York, Dakota del Norte, Minnesota y Wisconsin.

Han exigido más raleo de bosques, quemas prescritas y otras medidas para evitar que se inicien incendios. Han advertido que el humo está perjudicando las relaciones entre los países y han sugerido que Estados Unidos podría convertirlo en un problema en las conversaciones sobre aranceles.

PUBLICIDAD

Pero lo que no han hecho es reconocer el papel del cambio climático, una omisión flagrante y miope, según los científicos climáticos. También ignora la enorme contribución de Estados Unidos a los gases que atrapan el calor de la quema de combustibles fósiles como el carbón y el gas que causan olas de calor y sequías más intensas, que a su vez preparan el escenario para incendios forestales más destructivos, dicen los científicos.

“En todo caso, Canadá debería culpar a Estados Unidos por el aumento de sus incendios”, dijo Jennifer Francis, científica climática del Woodwell Climate Research Center en Cape Cod, Massachusetts.

El martes, el gobierno canadiense anunció casi $46 millones en fondos para proyectos de investigación de prevención de incendios forestales y evaluación de riesgos. Pero Corey Hogan, secretario parlamentario del ministro federal de Energía y Recursos Naturales, dijo que se necesita cooperación internacional.

“No hay gente que quiera hacer más por los incendios forestales que los canadienses”, dijo Hogan. “Pero creo que esto también subraya los desafíos internacionales provocados por el cambio climático... necesitamos abordar este problema a nivel mundial”.

El país ha “estado luchando contra incendios forestales en este país a tasas sin precedentes desde 2023”, cuando Canadá vio su mayor incendio forestal registrado, dijo Ken McMullen, presidente de la Asociación Canadiense de Jefes de Bomberos. El primer incendio de este año comenzó en abril, uno de los más tempranos registrados, y 2025 es ahora el segundo peor año.

Hasta el jueves, más de 700 incendios forestales ardían en todo el país, dos tercios de ellos fuera de control, con más de 72,520 kilómetros cuadrados quemados en 4,400 incendios forestales en lo que va del año, según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales. Eso es casi cinco veces la superficie que se ha quemado en Estados Unidos en lo que va del año. La mayoría de los incendios forestales son iniciados por personas, a veces a propósito, pero sobre todo por error, aunque McMullen dijo que los rayos son los culpables de muchos de los incendios de Canadá, especialmente en zonas remotas.

PUBLICIDAD

McMullen dijo que no tiene interés en debatir el papel del cambio climático, pero los datos muestran que algo ha cambiado. Las ciénagas y cuencas se han secado y el agua que antes lamía las puertas traseras de la gente en las comunidades lacustres de Canadá ahora suele estar a cientos de pies de distancia.

“La gente puede decidir por sí misma por qué es así“, dijo. “Pero algo claramente ha cambiado”.

Negando el cambio climático

El presidente Donald Trump ha calificado el cambio climático como un engaño, una creencia de la que se hacen eco muchos en el Partido Republicano, y su administración ha trabajado para desmantelar y desfinanciar la ciencia climática federal y la recopilación de datos, con poca o ninguna reacción de los republicanos en el Congreso.

Ha propuesto revocar el hallazgo científico de que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud y el bienestar públicos, la base central para la acción de Estados Unidos contra el cambio climático. Ha declarado una emergencia energética nacional para acelerar el desarrollo de combustibles fósiles, ha cancelado subvenciones para proyectos de energía renovable y ha ordenado a Estados Unidos retirarse del Acuerdo Climático de París, destinado a limitar el calentamiento global a largo plazo a 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales.

The Associated Press se puso en contacto con más de media docena de republicanos que criticaron a Canadá, pero ninguno devolvió las llamadas telefónicas ni los correos electrónicos.

La representante demócrata Chellie Pingree, de Maine, dijo que los incendios forestales también están poniendo en peligro la salud y la calidad del aire en su estado, pero culpó a los republicanos por no enfrentar la crisis de frente, comenzando por reconocer el cambio climático.

PUBLICIDAD

“En lugar de aceptar esta realidad y trabajar juntos para encontrar soluciones proactivas y de sentido común para prevenir y mitigar estos incendios, los republicanos están escondiendo la cabeza en la arena”, dijo.

La representante de Wisconsin Gwen Moore, demócrata, criticó la carta de sus colegas republicanos al embajador de Canadá en Estados Unidos, diciendo que aquellos “que niegan el cambio climático no deberían escribir cartas prescribiendo las acciones de la gente para tratar de contenerlo”.

Soluciones difíciles

McMullen, el experto canadiense en incendios forestales, dijo que combatir los incendios no es tan simple como muchos parecen creer.

El país y sus territorios son vastos y los incendios suelen estar en zonas remotas donde el mejor, y a veces único, curso de acción si no hay residentes ni estructuras es dejarlos arder o “va a crear otra situación para que la abordemos dentro de uno o dos o 10 o 20 años a partir de ahora”, dijo McMullen.

Las quemas prescritas para limpiar la maleza y otras fuentes de ignición se utilizan en algunas zonas, pero no son prácticas ni posibles en algunos bosques y praderas que están ardiendo, dijeron los expertos.

McMullen ha abogado por una agencia canadiense de coordinación de incendios forestales para ayudar a desplegar bomberos y equipos donde se necesiten.

Pero en cuanto a detener el empeoramiento de los incendios, “no creo que haya mucho que puedan hacer”, dijo Jonathan Overpeck, científico climático de la Universidad de Michigan. Señaló que las temperaturas más cálidas están derritiendo el permafrost en el norte de Canadá, lo que se seca y hace que los vastos bosques boreales sean mucho más propensos a arder.

PUBLICIDAD

En cambio, los dos países deberían colaborar en soluciones para el cambio climático “porque nuestro humo es su humo, su humo es el nuestro”, dijo Overpeck. “Mientras continúe esta tendencia de calentamiento y sequía, vamos a tener un problema que empeora”.