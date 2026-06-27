Incendio de grandes proporciones en Utah continúa extendiéndose provocando más evacuaciones

Un incendio forestal que se propagó rápidamente en Utah arrasó el paisaje durante la noche, avivado por el calor y el viento seco, lo que obligó a más comunidades a evacuar, según informaron las autoridades este sábado.

Los aviones cisterna y los helicópteros tuvieron que permanecer en tierra el viernes debido al aumento de la intensidad del viento en el incendio de Cottonwood, el mayor que arde actualmente en Estados Unidos Se registraron rachas de viento de 45 mph y los niveles de humedad se situaban en cifras de un solo dígito, lo que dejaba a los equipos con pocas opciones para frenar las llamas, sobre todo al avanzar estas a gran velocidad por las copas de los árboles.

El Servicio Forestal federal (USFS, en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en Facebook que se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, aunque no de forma significativa.

PUBLICIDAD

“Las condiciones meteorológicas son hoy ligeramente más favorables para la evolución del incendio, pero por la tarde podrían producirse fenómenos extremos a medida que aumenten las temperaturas y la velocidad del viento”, afirmó el sábado el USFS en un comunicado publicado en Facebook.

“No se han registrado heridos ni fallecidos”, ha declarado Jaclynn Swope, portavoz del equipo de intervención.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó en marzo de que Salt Lake City, la capital de Utah, había registrado el invierno más cálido de su historia, con una temperatura media de 40.7 grados Fahrenheit, casi 8 grados por encima de lo habitual. Muchas otras zonas de Utah también registraron un invierno más cálido de lo habitual.

El incendio de Cottonwood, que arrasa una zona poco poblada del sur de Utah, se extendió el sábado hasta alcanzar una superficie de más de 144 millas cuadradas.

A helicopter drops water on the Cottonwood Fire burning near Beaver, Utah, on Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Noah Berger) (Noah Berger)

Este incendio, uno de los varios grandes incendios forestales que asolan Utah, causó graves daños a la estación de esquí de Eagle Point, en el condado de Beaver, y obligó a cerrar los campings del Bosque Nacional de Fishlake.

En la localidad de Marysvale, el humo ocultó el sol el viernes mientras caía una lluvia de cenizas. Las autoridades advirtieron de que la calidad del aire era perjudicial para la salud tanto allí como en otros lugares.

“Nos enfrentamos a 48 horas completas de condiciones meteorológicas extremas que no se han visto en Utah en los últimos cinco años”, declaró el meteorólogo Jason Straub en una reunión comunitaria celebrada en el condado de Beaver el viernes por la tarde.

PUBLICIDAD

En otras zonas de Utah, el viernes se ordenaron evacuaciones en varias localidades pequeñas al suroeste de Salt Lake City, entre ellas Eureka, con menos de 1,000 habitantes, y la zona del embalse de Vernon, según informaron las autoridades. Se han cerrado las autopistas que atraviesan la zona.

Dos incendios forestales en esa zona —los incendios “Iron” y “Cherry”— se unieron durante la noche y, según las autoridades encargadas de la lucha contra los incendios, están controlados en un 38%. En conjunto, ambos incendios abarcan una superficie de unas 91 millas cuadradas.

El humo se ha desplazado principalmente hacia el este, lo que significa que la calidad del aire en destinos turísticos populares como los parques nacionales de Zion y Bryce Canyon —situados muy al sur de las llamas— no se ha visto afectada de forma significativa, salvo por cierta neblina en la zona de Bryce.

Aun así, la columna de humo se veía a millas de distancia, incluso desde Colorado.

“Es algo que no se ha visto en los últimos tiempos”, afirmó a principios de esta semana Jamie Barnes, responsable forestal del estado de Utah. Reconoció que los incendios se están extendiendo más lejos y más rápido «en unas condiciones que desafían las previsiones históricas».

A nivel nacional, se han quemado casi 3 millones de acres desde principios de año, lo que sitúa a Estados Unidos por encima de la media de los últimos diez años.

The sun sets over the Cottonwood Fire near Marysvale, Utah, on Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ty ONeil) (Ty ONeil)

Alertas se extienden por todo el oeste

Las condiciones meteorológicas, entre las que se incluyen la baja humedad y los fuertes vientos, han provocado alertas de bandera roja en una amplia franja que se extiende desde California hasta el sur de Arizona y Nuevo México. Algunas de las previsiones anunciaban vientos de entre 25 y 35 millas por hora, y se esperaba que las condiciones más adversas se dieran desde el norte de Arizona hasta el centro y el sur de Utah.

PUBLICIDAD

En el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, las autoridades se preparaban para un corte de electricidad el sábado. La empresa eléctrica que abastece a la zona había advertido de que probablemente llevaría a cabo un corte preventivo con el fin de reducir el riesgo de incendios forestales en la zona.

Los visitantes podrán adquirir entradas para el parque en las taquillas de acceso siempre y cuando los sistemas de energía de reserva sigan funcionando, pero los responsables del parque han indicado que los visitantes deben acudir bien preparados. Esto significa descargar mapas y otra información importante antes de llegar y asegurarse de que los teléfonos y demás dispositivos electrónicos estén completamente cargados.

Los cortes de suministro eléctrico se han vuelto más habituales en Occidente a medida que ha aumentado el riesgo de incendios forestales. Suele ser un último recurso al que se recurre después de que los expertos de las empresas de suministro evalúen factores como la velocidad sostenida del viento y las ráfagas, los combustibles disponibles y la topografía.

Dado que persisten las condiciones extremas de riesgo de incendio, Rocky Mountain Power ha emitido un aviso y una alerta de corte de suministro eléctrico por motivos de seguridad pública para las zonas del centro, el sur y el este de Utah durante todo el fin de semana.

Una columna de humo se eleva desde el incendio de Cottonwood, el viernes 26 de junio de 2026, cerca de Beaver, Utah. (Foto AP/Ty ONeil) (Ty ONeil)

El riesgo seguirá siendo elevado

Tim Brown, profesor investigador y director del Centro Climático Regional del Oeste, afirmó que el riesgo de que se produzcan incendios de comportamiento extremo seguirá existiendo mientras haga calor, el tiempo sea seco y haya viento. Señaló algunas zonas del oeste que se han visto afectadas por una sequía persistente, entre ellas Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México.

PUBLICIDAD

“No me sorprendería que se impusieran muchas restricciones a medida que nos acerquemos al fin de semana del 4 de julio”, afirmó. “La gente debe estar muy atenta a lo que la rodea si va a pasar tiempo en zonas boscosas de acampada y en praderas”.

El gobernador Spencer Cox ha establecido restricciones temporales al uso de fuegos artificiales hasta el 5 de julio, mientras el país se prepara para celebrar su 250 aniversario, y ha afirmado que “este año es diferente”.