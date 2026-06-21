La FAA investiga incidente que obligó a un avión a abortar el aterrizaje en aeropuerto de Boston

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está investigando un incidente en el que dos vuelos comerciales estuvieron a punto de chocar el sábado por la mañana en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Según la FAA y los registros de vuelo, un vuelo de Delta Air Lines procedente de Dallas tuvo que realizar una maniobra de aproximación frustrada, es decir, abortar el aterrizaje, para evitar chocar con un avión de American Airlines que salía de una pista que se cruzaba con la suya.

La tripulación del vuelo 2351 de Delta se coordinó con el control de tráfico aéreo para realizar la maniobra de aproximación frustrada, según informó un portavoz de la aerolínea. El avión, que llevaba a bordo a 129 pasajeros y seis miembros de la tripulación, aterrizó sin incidentes y el desembarque se llevó a cabo con normalidad, según el portavoz.

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American Airlines y el aeropuerto remitieron las solicitudes de comentarios a la FAA.

Según la FAA, las maniobras de aproximación frustrada son procedimientos rutinarios y seguros que se llevan a cabo a discreción del piloto o de los controladores aéreos.

Este susto se produce tras los múltiples accidentes aéreos ocurridos en los últimos días.

El sábado, uno de los fundadores de una empresa de videojuegos falleció en un accidente aéreo en Francia. A principios de esta semana, un jet privado se estrelló en Laredo, Texas, causando la muerte de una persona que viajaba a bordo.

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