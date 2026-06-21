Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La FAA investiga incidente que obligó a un avión a abortar el aterrizaje en aeropuerto de Boston

Un conato de colisión se registró el sábado entre un vuelo de Delta y un avión de American Airlines

21 de junio de 2026 - 7:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El avión, que llevaba a bordo a 129 pasajeros y seis miembros de la tripulación, aterrizó sin incidentes y el desembarque se llevó a cabo con normalidad, según el portavoz. (Charles Krupa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está investigando un incidente en el que dos vuelos comerciales estuvieron a punto de chocar el sábado por la mañana en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

RELACIONADAS

Según la FAA y los registros de vuelo, un vuelo de Delta Air Lines procedente de Dallas tuvo que realizar una maniobra de aproximación frustrada, es decir, abortar el aterrizaje, para evitar chocar con un avión de American Airlines que salía de una pista que se cruzaba con la suya.

La tripulación del vuelo 2351 de Delta se coordinó con el control de tráfico aéreo para realizar la maniobra de aproximación frustrada, según informó un portavoz de la aerolínea. El avión, que llevaba a bordo a 129 pasajeros y seis miembros de la tripulación, aterrizó sin incidentes y el desembarque se llevó a cabo con normalidad, según el portavoz.

American Airlines y el aeropuerto remitieron las solicitudes de comentarios a la FAA.

Según la FAA, las maniobras de aproximación frustrada son procedimientos rutinarios y seguros que se llevan a cabo a discreción del piloto o de los controladores aéreos.

Este susto se produce tras los múltiples accidentes aéreos ocurridos en los últimos días.

El sábado, uno de los fundadores de una empresa de videojuegos falleció en un accidente aéreo en Francia. A principios de esta semana, un jet privado se estrelló en Laredo, Texas, causando la muerte de una persona que viajaba a bordo.

----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Administración Federal de Aviación (FAA)Delta Air LinesAmerican AirlinesBostonAeropuertosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: