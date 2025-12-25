Presentan nueva demanda contra ciclovía en Rincón respaldada en nueva evidencia

La organización Amigos de Tres Palmas presentó una nueva demanda para detener en su totalidad el proyecto de construcción del Paseo Ciclístico y Peatonal, en Rincón, y reclamar que se declaren nulos todos los permisos que dieron paso a la obra.

Este recurso representa el tercer intento, en los tribunales, para detener el proyecto que, alegan, provocaría daños ecológicos irreparables e, incluso, pondría en riesgo la seguridad pública.

Carola Acum, portavoz de Paseo Responsable y Amigos de Tres Palmas, aseguró este miércoles que esto es “un pleito completamente diferente” a los anteriores, pues supuestamente tienen “evidencia contundente” de que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) gestionó los permisos con una consulta de ubicación que no estaba vigente.

“En el 2016, la ACT cambia toda la alineación del proyecto, eliminó unas áreas. Ellos mismos dicen claramente que están eliminando esas áreas porque no pueden construir ahí por la erosión. Hacen unos cambios bien significativos a la obra, y la Junta de Planificación le dijo: ‘aguarda, tienes que solicitar una consulta de ubicación nueva’”, indicó Acum en entrevista telefónica.

Según la portavoz de los demandantes, la consulta nunca se actualizó, y la ACT “siguió tramitando permisos estatales y federales con una consulta de ubicación que no estaba vigente y que no representa el proyecto que, en la actualidad, están construyendo”.

Acum explicó que estos argumentos no se habían traído en las demandas anteriores –desestimadas en el Tribunal de Primera Instancia, pero una se mantiene activa en el foro apelativo– porque no fue hasta septiembre que, en procesos paralelos bajo la Ley de Transparencia, los vecinos del proyecto tuvieron acceso a los expedientes administrativos que permitieron identificar el presunto incumplimiento de la ACT.

Como parte de esta nueva demanda, aparte de declarar nulos los permisos del proyecto, los demandantes solicitaron detener la obra por completo.

Desde noviembre, como parte de los pleitos anteriores, el Tribunal de Apelaciones mantiene paralizadas las obras que se realizan dentro de los confines de la Reserva Marina de Tres Palmas. Sin embargo, el proyecto se extiende a otras áreas.

1 / 20 | Ciudadanos, ciclistas y defensores del medioambiente rechazan construcción de ciclovía en Rincón. Ciudadanos se manifestaron este sábado en Rincón para insistir en el reclamo al alcalde Carlos López Bonilla de que desista del desarrollo de una ciclovía que, plantean, ubica dentro de la zona marítimo terrestre. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 20 Ciudadanos, ciclistas y defensores del medioambiente rechazan construcción de ciclovía en Rincón Ciudadanos se manifestaron este sábado en Rincón para insistir en el reclamo al alcalde Carlos López Bonilla de que desista del desarrollo de una ciclovía que, plantean, ubica dentro de la zona marítimo terrestre. Jorge A Ramirez Portela Compartir

A la portavoz de los demandantes, le preocupa el potencial impacto en el Bosque de la Armonía, que es un área verde que ayuda cuando hay escorrentías, tormentas o lluvias fuertes. Asimismo, es un área para realizar rescates, en casos de incidentes en el mar, como ahogamientos.

Esta zona, resaltó, está sumamente erosionada, por lo que podrían ser bienes de dominio público, además de un área sensitiva porque anidan tortugas.

“Estamos pidiendo protección de ese bosque para evitar también el riesgo a la seguridad pública”, subrayó Acum, al señalar que algunos manifestantes se mantienen bloqueando el paso para evitar las obras.

“La reserva no se puede segregar como tal, o sea, todo lo que sucede en sus alrededores va a afectar los arrecifes y la vida marina que alberga la Reserva Marina de Tres Palmas, donde hay muchos hábitats en peligro de extinción”, planteó.

Las partes se encuentran a la espera de la determinación, por escrito, que emitirá el juez Johnny Reyes, del Tribunal de Aguadilla, tras una vista argumentativa el martes, en la que la ACT se opuso a la petición de paralizar el proyecto, pues entienden que no es meritorio, primero por la determinación del foro intermedio, y por el receso navideño, que detendrá las obras entre el 24 de diciembre y el 7 de enero.

“Se está solicitando que el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos sea declarado nulo, ilegal. Eso fue concedido hace más de un año, la construcción lleva muchos meses trabajándose. Las circunstancias no han cambiado, esos sigue vigente hasta el día de hoy. (...) Pudieron haber venido en ese tiempo y han esperado hasta diciembre, después de pasar tanto tiempo, para alegar que ahora hay una situación de emergencia, pero sin someter ningún tipo de datos a esos efectos”, dijo Francisco Mercado, representante legal de la ACT.

Acum indicó que esperan una decisión favorable a sus reclamos, y de lo contrario, quisieran que el juez Reyes cite a una vista evidenciaria.

El proyecto Ruta Ciclista y Peatonal se pretende desarrollar desde la carretera PR-4413 hasta el balneario público de Rincón.

Organizaciones proambiente han alertado que la obra puede causar daños irreparables sobre la integridad de la zona marítimo terrestre, e impactar directamente el bien de dominio público.

El proyecto -a cargo de la firma Tamrío Incorporated- tendrá una ruta escénica a la costa partiendo del Complejo Sunset Village, en el barrio Ensenada, y discurrirá por la playa Club Náutico, Reserva Natural Tres Palmas, playa Escalera y el Faro.