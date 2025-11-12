Arrestan a tres manifestantes durante protesta por una construcción en Rincón

Dos mujeres y un hombre fueron arrestadas este miércoles durante una manifestación en terrenos aledaños a la Reserva Natural de Tres Palmas en Rincón, informó la Policía.

Ramón Díaz Zambrana, de la organización Tres Palmas, informó que los manifestantes llegaron al área para protestar en contra de la movilización de maquinaria en una zona protegida por el Plan de Ordenamiento Territorial de Rincón y la Ley para la reserva marina de 2004.

“En un momento dado iban a tirar una verja, pero no sabemos con qué propósito. Ahí, varias personas decidieron hacer desobediencia civil”, explicó Díaz Zambrana.

Los detenidos fueron transportados a un hospital de la zona para verificar su condición de salud como parte del protocolo de la Policía, y luego serían llevados a un cuartel.

Díaz Zambrana añadió que “estamos denunciando la falta de comunicación de la Autoridad de Carreteras (y Transportacion) y responsabilizamos a la gobernadora (Jenniffer González) de Puerto Rico por si aquí pasa algo”.

“La Autoridad de Carreteras es el dueño del proyecto y al no tener una comunicación con la comunidad, la constructora llega a hacer su trabajo, sin tener en consideración que aquí hay un acuerdo de colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la protección y vigilancia de la reserva”, expuso.

“Si piensan venir aquí a impactar sin información, entonces ahí es que está el problema, porque la gente va a reaccionar”, expresó.

Se trata de un proyecto rodeado de controversias desde hace varios meses, cuando comenzó con la tala de árboles para la construcción de una ciclovía.

El proyecto original planteó la construcción permanente de ese paseo a lo largo de 3.4 kilómetros de extensión. Díaz Zambrana alertó que el proyecto tendría efectos nefastos para la reserva marina, que incluye un arrecife de cuernos de alce que está en peligro de extinción, dijo Díaz Zambrana.

“Ese arrecife está vivo y es parte esencial de la reserva. Los terrenos aledaños, que colindan con el paseo comunitario Tres Palmas, son el filtro natural para conservar y proteger la reserva”, explicó Díaz Zambrana. “Si construimos en estos espacios arriba, toda esa sedimentación va a impactar la reserva marina”.

“Por eso, según el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rincón, estos terrenos son para conservación de recursos y utilización agrícola”, añadió.

Señaló que “no se permite realmente una construcción de impacto mayor. Ahora, si es un paseo tablado, que es una construcción no permanente, pues eso es un impacto de baja intensidad y ahí la reserva no se ve afectada”.

Díaz Zambrana dijo que ha escuchado que supuestamente ha habido un rediseño para que sea un paseo tablado en esa área, en vez de la carretera, pero no han recibido ninguna notificación por escrito ni comunicación oficial.

Al no tener información certera sobre el propósito para la remoción superficial del terreno, adelantó que presentarán un recurso de interdicto en los tribunales.