Avanza pesquisa estatal y federal por patrón de robos en motora en San Juan

Agentes de la Policía y de las autoridades federales investigan un patrón de robos en San Juan por parte de un grupo de individuos que se transporta en motoras.

La incidencia bajo observación se ha reportado mayormente entre Santurce, Condado y otras áreas cercanas, donde ciudadanos han reportado haber sido víctimas de asaltantes motorizados y del robo de motoras mediante “carjackings”.

El teniente Iván Santiago, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, indicó a El Nuevo Día que han recibido confidencias y que están investigando “a un grupo de personas que se dedica a esto”.

“Se está trabajando en coordinación con agencias federales”, sostuvo el oficial en entrevista con este medio.

Agregó que “tenemos un grupo previamente identificado. Se va a trabajar con ellos con un plan un poco más directo” y que la Comandancia del área de San Juan “está trabajando plan de prevención en las áreas más vulnerables, que son los turistas”.

Santiago también explicó que es necesario orientar a ciudadanos locales y extranjeros que “no caminen solos por lugares solitarios, con poco alumbrado, que vayan acompañados”.

“También es importante que no exhiban prendas, porque están pendientes a las prendas”, advirtió.

Asimismo, el teniente detalló que, en los pasados meses, observaron que personas que trabajaban en el servicio de entrega de comida también eran “susceptibles a este mismo grupo” de asaltantes en esas áreas.

“En el mes de julio le estaban quitando las motoras a los que se dedicaban a los Uber Eats y otros (servicios) de entrega”, apuntó Santiago.

“Ya eso se ha trabajado y ahora están más concentrados a los que ven caminando en solitario por la noche. Esas son sus víctimas... esperando por la oportunidad”, añadió el oficial, quien aprovechó para exhortar a la ciudadanía a proveer confidencias llamando al 787-343-2020.

Asaltos reportados por la Policía

Por otro lado, Santiago rechazó ofrecer detalles de la información recopilada hasta el momento por los investigadores para no afectar la pesquisa en curso.

No obstante, en los pasados meses, varios de los casos reportados han sido divulgados públicamente por la oficina de prensa de la Policía a través de comunicados de prensa.

Los dos más recientes tuvieron lugar a principios de este mes, ambos en horas de la noche.

El 2 de noviembre, un turista de Carolina del Norte denunció que caminaba por la calle Loíza cuando dos individuos encapuchados, que viajaban en una motora Chuma roja, le apuntaron con armas de fuego y, bajo amenaza e intimidación, le anunciaron el asalto. En el atraco, le llevaron una cartera con tarjetas de crédito e identificaciones. También indicó que un tercer encapuchado iba en otra motora similar.

Cinco días después, el 7 de noviembre, un sexagenario denunció que caminaba con un carrito de vender helados en Barrio Obrero cuando dos individuos a bordo de una motora se le acercaron y, con un arma, lo amenazaron, lo golpearon y le llevaron el dinero producto de las ventas del día.

Poco antes, el 21 de octubre, un hombre denunció que caminaba en horas de la madrugada por la avenida Magdalena, en Condado, cuando fue interceptado por dos individuos encapuchados que viajaban en una motora. Al amenazarlo con un arma, le despojaron de su cartera, dinero en efectivo y un celular.

En circunstancias similares, dos robos a turistas fueron reportados con 15 minutos de diferencia el pasado 29 de octubre, también en la zona de Condado.

Mientras, en julio, una mujer y su acompañante caminaban en horas de la noche por la intersección de la avenida Magdalena y la calle Cervantes, en la misma zona, cuando fueron interceptados por cuatro individuos enmascarados que se desplazaban en dos motoras.

Un mes antes, en junio, una mujer de 79 años se querelló, alegando que a eso de la 1:55 p.m. caminaba por una acera de la avenida Baldorioty de Castro, frente a la cancha bajo techo y la Plaza de los Salseros, en Santurce, cuando un individuo en una motora se la interceptó y la despojó de una cartera, tipo bolso, que llevaba con $2,900 en efectivo.

La incidencia se ha notado desde principios de este año. El 15 de enero, un hombre denunció que estaba estacionado en su vehículo en el área de la Parada 18, en Santurce, a eso de las 2:42 a.m., cuando “dos individuos a bordo de una motora se le acercaron. Uno de estos mediante amenaza e intimidación y portando un arma de fuego, lo despojó de una cadena y una pulsera en oro, ambas de 14 quilates”, relató el comunicado de la Uniformada.

Dos días después, un querellante de 24 años denunció que a eso de las 11:00 p.m. caminaba por la avenida Fernández Juncos, donde “fue interceptado por tres individuos, dos de estos en una motora tipo Vento”, según el informe.

“Carjackings” y hurto de motoras

Además de los asaltos, los informes circulados por la Policía también han reportado “carjackings” y hurto de motoras en las mismas áreas durante los pasados meses.

Por ejemplo, la Uniformada informó sobre, por lo menos, cuatro robos de motoras en octubre pasado. En uno de los “carjackings”, el 13 de ese mes, a eso de las 4:55 a.m., el querellante alegó que fue interceptado por un individuo encapuchado en la avenida Fernández Juncos, frente a la Plaza El Gandul en Santurce. En el incidente, se llevaron su motora marca Tank.

Otro “carjacking” fue notificado a la Policía el 20 de octubre, a eso de las 9:07 p.m., frente a un restaurante de comida rápida localizado en la avenida De Diego, intersección con la calle Santa Fe, en Santurce. En ese momento, la querellante denunció que la despojaron de una motora marca Yamaha con tablilla 265394M.

Mientras, otra motora fue robada mediante el mismo mecanismo, en hechos reportados a eso de las 7:55 p.m. del 30 de octubre en la calle Bolívar, en Santurce.

Por otro lado, el 31 de octubre, la Policía informó que un hombre de 29 años denunció el robo de su motora, con tablilla 299018M, en horas de la tarde, frente a una barbería en la avenida Borinquen, también en Santurce.

Por ese robo, dos días después, el Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de un hombre de 23 años y residente de Carolina. Al no poder pagar la fianza de $40,000 fue ingresado en prisión hasta la vista preliminar.

Precisamente en Carolina, agentes del CIC de San Juan habían llevado a cabo un allanamiento en busca de evidencia por este tipo de crimen.

Según un comunicado del 6 de agosto, las autoridades diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia “como resultado de investigaciones relacionadas a los robos cometidos en el mes de julio, y otros robos, donde se está identificando a una organización responsable de estos delitos”.

El informe policíaco indica que en el allanamiento ocuparon una “motora Veloce modelo Plus” color gris 2009 sin tablilla, así como un revolver Colt Cobra serie F95726 calibre 38 con seis balas, una pistola MP calibre .40 con cargador y 26 balas, y picadura de aparente marihuana, así como parafernalia. El comunicado apuntó que en el lugar se detuvieron a dos personas y que el allanamiento estaba relacionado con tres casos reportados en el mes de julio, en Santurce.

En uno de ellos, robaron, precisamente, una motora Veloce modelo Plus Tank color gris con la tablilla 322548M, según otro informe policíaco. Los hechos fueron reportados a eso de las 8:15 p.m. del 29 de julio, en la avenida Las Palmas, frente al condominio Puerta de la Bahía.

“Allí mediante amenaza e intimidación utilizando un arma de fuego, dos individuos encapuchados” le robaron la motora al perjudicado, que “hacía una entrega de una pizza”.

La víctima relató que uno de los sujetos le colocó un arma en el área del costado, instruyéndole a que encendiera la motora y se bajara.

Posteriormente, a eso de las 9:45 p.m. de esa misma noche, la Policía Municipal de San Juan informó a la Uniformada estatal que una mujer había sido víctima de robo en la avenida Ashford.

Horas después, a eso de la 1:47 a.m., se reportó el robo de otra motora, en la calle Américo Salas en Santurce.