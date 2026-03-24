¿Qué es Politank, la empresa creada por Francisco Domenech?

Creada por el ahora secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, Politank es una empresa de cabildeo y consultoría legal incorporada el 21 de septiembre de 2010, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

Este tipo de empresas se encarga de abogar por sus clientes ante el gobierno y la Asamblea Legislativa, ya sea para allegarles contratos o defender sus posturas frente a temas controversiales o piezas de interés.

El certificado de incorporación de Politank fue firmado por el entonces secretario de Estado, Luis Rivera Marín. Domenech creó la empresa tras salir de su cargo como director de la Oficina de Asuntos Legislativos, cargo que ocupó mientras Kenneth McClintock era presidente del Senado. Años después, McClintock pasó ser empleado de Politank.

Domenech ha asegurado que vendió Politank, en diciembre de 2024, a Manuel Torres, quien antes había sido secretario del Senado bajo McClintock e, incluso, en uno de los períodos en los que Thomas Rivera Schatz lideró el cuerpo legislativo.

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El monto total de esa transacción no se ha revelado ni los pormenores. En febrero de 2025, Domenech dijo a El Nuevo Día que, el 31 de diciembre de 2024, un día antes de ser designado al puesto, vendió su participación en la firma de cabildeo.

La Comisión Total a la que Domenech se enfrentará este martes, a partir de la 1:00 p.m., en el Senado, realizará preguntas en torno a Politank, que tiene entre sus clientes a Accenture LLP; AVIS Budget Group, Inc.; Bacardi International Limited; Centuria Opportunity Funds, LLC; Duncan Solutions, Inc.; Grupo Editorial Mundo; Elevance Health, Inc.; Servicios de Salud Episcopales, Inc.; GM Holdings; Horne, LLP; Intervoice Communication of Puerto Rico, Inc.; JR Risk Manangement & Associates; LMG, LLC; Pacifico Group, Inc.; Colegio de Peritos Electricistas de PR; Physician Correctional; Puerto Rico Supplies Group LLC; Red Bull North America, Inc.; RAI Services Company; Robles & Associates, LLC; Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología; Soundthinking, Inc.; Tactical Surveillance Technology, Inc.; TechNet; y TURO.

La empresa también dio servicios al Colegio de Médicos Cirujanos cuando el ahora secretario de Salud, Víctor Ramos, presidía ese gremio.

Hace un par de días, la página oficial de Politank no funciona. Previamente, El Nuevo Día había echado un vistazo al portal, en el que la compañía se describe como “una firma de abogados de asuntos gubernamentales” (“a government affairs law firm”).

“Una firma de cabildeo bipartidista que representa con éxito a clientes de la lista Fortune 100”, indica.

“En Politank, nos especializamos en tender puentes entre el gobierno y el sector privado. Como firma boutique de consultoría y asuntos gubernamentales, nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a gestionar los desafíos y oportunidades cruciales de las políticas públicas que impactan sus negocios, organizaciones e intereses. Para ello, combinamos una sólida experiencia, un profundo conocimiento del proceso político y regulatorio, una comprensión única del funcionamiento del gobierno y acceso a los principales responsables de la toma de decisiones, con el fin de atender las necesidades legales y de asuntos gubernamentales de nuestros clientes”, agrega la descripción.

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El certificado de incorporación de Politank hace constar que el incorporador fue Ramón Soto Pacheco, pero, en caso de que él cesara sus funciones, los nuevos directores o agentes serían Domenech y su esposa, Verónica Ferraiuoli, exsecretaria designada de Estado y coordinadora de eficiencia del gobierno.

El 31 de diciembre de 2018, la empresa cambió de oficina y, el 17 de enero de 2025, Ferraiuoli emitió el certificado haciendo constar de un cambio de agente residente, que en Politank fue efectivo el 3 de enero. Ya no sería Soto Pacheco el agente residente, sino Torres.

Al momento, los principales socios de Politank son Torres, McClintock y Omar Martínez Vázquez. Previamente, Elisa Muñoz también trabajaba para la firma.