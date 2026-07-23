Hallan causa para arresto contra hombre de Cupey por supuesto maltrato de una adulta mayor

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra un hombre de 40 años que, supuestamente, agredió a su madre de 69 años en hechos reportados el 22 de julio en la urbanización El Señorial en Cupey.

El fiscal José Villarmarzo Rodríguez formuló un cargo por maltrato a personas de edad avanzada contra Rafael J. Cordovés Arbona, hijo de la víctima.

Alonso González encontró causa para arresto y fijó una fianza de $30,000 que no prestó. Cordovés Arbona permanecerá encarcelado hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 5 de agosto.

La Policía indicó que recibió una denuncia a las 12:30 p.m. del miércoles sobre una persona agresiva que, supuestamente, maltrataba a su madre.

Posteriormente, los agentes arrestaron a Cordovés Arbona.

La víctima indicó Cordovés Arbona le arrebató de manera agresiva las llaves de su vehículo y un teléfono celular iPhone 16, que lanzó contra el suelo en tres ocasiones, ocasionándole daños al mismo y causando temor a la adulta mayor.

El fiscal José Villarmarzo Rodríguez sometió un cargo por maltrato a personas de edad avanzada contra Rafael J. Cordovés Arbona, hijo de la perjudicada. (Suministrada)