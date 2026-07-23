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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra hombre de Cupey por supuesto maltrato de una adulta mayor

Rafael J. Cordovés Arbona no pagó la fianza de $30,000

23 de julio de 2026 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Santisteban Bruno enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas, agresión grave, maltrato de ancianos y maltrato a animales. (Archivo)
El imputado, supuestamente, sostuvo una discusión con la víctima por dinero.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra un hombre de 40 años que, supuestamente, agredió a su madre de 69 años en hechos reportados el 22 de julio en la urbanización El Señorial en Cupey.

RELACIONADAS

El fiscal José Villarmarzo Rodríguez formuló un cargo por maltrato a personas de edad avanzada contra Rafael J. Cordovés Arbona, hijo de la víctima.

Alonso González encontró causa para arresto y fijó una fianza de $30,000 que no prestó. Cordovés Arbona permanecerá encarcelado hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 5 de agosto.

La Policía indicó que recibió una denuncia a las 12:30 p.m. del miércoles sobre una persona agresiva que, supuestamente, maltrataba a su madre.

Posteriormente, los agentes arrestaron a Cordovés Arbona.

La víctima indicó Cordovés Arbona le arrebató de manera agresiva las llaves de su vehículo y un teléfono celular iPhone 16, que lanzó contra el suelo en tres ocasiones, ocasionándole daños al mismo y causando temor a la adulta mayor.

El fiscal José Villarmarzo Rodríguez sometió un cargo por maltrato a personas de edad avanzada contra Rafael J. Cordovés Arbona, hijo de la perjudicada.
El fiscal José Villarmarzo Rodríguez sometió un cargo por maltrato a personas de edad avanzada contra Rafael J. Cordovés Arbona, hijo de la perjudicada. (Suministrada)

Durante el incidente, el imputado también le ocasionó daños a la puerta de un horno microondas en la cocina de la residencia y amenazó a la querellante de muerte debido a una discusión por dinero.

Tags
Breaking NewsTribunal de San JuanMaltrato de ancianosCupeyPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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