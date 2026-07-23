Hallan causa para arresto contra hombre de Cupey por supuesto maltrato de una adulta mayor
Rafael J. Cordovés Arbona no pagó la fianza de $30,000
23 de julio de 2026 - 2:55 PM
23 de julio de 2026 - 2:55 PM
La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra un hombre de 40 años que, supuestamente, agredió a su madre de 69 años en hechos reportados el 22 de julio en la urbanización El Señorial en Cupey.
El fiscal José Villarmarzo Rodríguez formuló un cargo por maltrato a personas de edad avanzada contra Rafael J. Cordovés Arbona, hijo de la víctima.
Alonso González encontró causa para arresto y fijó una fianza de $30,000 que no prestó. Cordovés Arbona permanecerá encarcelado hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 5 de agosto.
La Policía indicó que recibió una denuncia a las 12:30 p.m. del miércoles sobre una persona agresiva que, supuestamente, maltrataba a su madre.
Posteriormente, los agentes arrestaron a Cordovés Arbona.
La víctima indicó Cordovés Arbona le arrebató de manera agresiva las llaves de su vehículo y un teléfono celular iPhone 16, que lanzó contra el suelo en tres ocasiones, ocasionándole daños al mismo y causando temor a la adulta mayor.
Durante el incidente, el imputado también le ocasionó daños a la puerta de un horno microondas en la cocina de la residencia y amenazó a la querellante de muerte debido a una discusión por dinero.
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