Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de agosto de 2026
81°Bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Manifestantes protestan frente a hotel donde Jenniffer González organizó celebración de cumpleaños

La mandataria también utilizaría la actividad, la primera de dos programadas, para recaudar fondos de campaña

16 de agosto de 2026 - 8:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"¡Esencia no va!": personas protestan durante actividad de Jenniffer González en Isla Verde

"¡Esencia no va!": personas protestan durante actividad de Jenniffer González en Isla Verde

Decenas de manifestantes llegaron a la entrada del hotel Fairmont El San Juan, donde la gobernadora realizó una actividad de recaudación de fondos de campaña

Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Decenas de personas realizaron una manifestación, en la noche de este sábado, frente a la entrada del hotel Fairmont El San Juan, en Isla Verde, donde la gobernadora Jenniffer González organizó la primera de dos actividades para celebrar su cumpleaños número 50 y para recaudar fondos de campaña.

RELACIONADAS

Publicaciones y vídeos en las redes sociales mostraron a manifestantes cantando estribillos y mostrando pancartas en repudio a los problemas que enfrenta la isla, como el racionamiento de agua provocado por una sequía extrema, los constantes apagones debido a las fallas en las centrales de generación de energía eléctrica y la propuesta construcción del proyecto Esencia en la costa de Cabo Rojo.

La actividad de este sábado fue la primera convocada por González y su equipo de trabajo para personas VIP (Very Important Person), a un costo de $2,500 por persona. La mandataria tendrá una segunda actividad, el 22 de agosto, en el hotel Caribe Hilton en Condado, a un costo de $250 por asistente.

El tesorero del comité de campaña de González, Oriol Campos, indicó a El Nuevo Día el 5 de agosto que esperaban recaudar sobre $1.5 millones entre las dos actividades.

La organización Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) convocó la manifestación dirigida a crear un espacio público de denuncia para que la ciudadanía pueda expresar su descontento con la administración de la gobernadora.

Una de las pancartas que manifestantes mostraron durante la protesta.
Una de las pancartas que manifestantes mostraron durante la protesta. (Fernando Ribas Reyes)

Vídeos publicados en redes sociales mostraron un camión con múltiples bocinas reproduciendo una canción sobre la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y de la Unión Independiente Auténtica (UIA) por el estado de los servicios de agua potable y de energía eléctrica.

En otros vídeos, los presentes confrontaron a varios invitados a la actividad de González mientras intentaban entrar al hotel. Los vídeos también captaron a agentes de la Policía de Puerto Rico que formaron una línea frente a la entrada para evitar el paso de los manifestantes.

Los agentes también escoltaron a las invitados y huéspedes del hotel hacia el interior.

Mientras, personas gritaban “¡Traidores!” y “¡Corruptos” a los invitados mientras mostraban pancartas alusivas a la crisis de agua potable y de energía eléctrica.

“Esta manifestación se da en el contexto de una crisis en tres servicios esenciales en el país: agua, luz y educación. Estas crisis tienen en común que han sido creas por las medidas neoliberales que por tiempo el PNP ha estado imponiendo y la falta de acción sensata y efectiva para resolver. Igualmente, se denuncia la indignación ante la aprobación de permisos conducentes al desarrollo del nefasto proyecto Esencia”, añade.

“A más de dos años de las próximas elecciones, la viabilidad política de la gobernadora está cuestionada hasta por sus correligionarios. El hecho de que su comité de campaña intente recaudar sobre un millón de dólares en dos cenas, y que haya personas que se prestan para esto, demuestra que lo que se paga ahí no es por otra cosa que por ganar acceso los contratos y decisiones del gobierno. Protestaremos con igual vehemencia contra la gobernadora como contra los donantes que en nada buscan el interés público”, indica el comunicado.

Cena VIP a un costo de $2,500 la entrada por persona en el hotel para celebrar los 50 años de González Colón.
Cena VIP a un costo de $2,500 la entrada por persona en el hotel para celebrar los 50 años de González Colón. (Suinistrada)

El comité de campaña de la gobernadora aún no ha radicado sus informes de ingresos y gastos ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) correspondientes a los meses de abril a junio. Pidió una prórroga.

---

El reportero Fernando Ribas Reyes colaboró en este artículo

Tags
Breaking NewsJenniffer Gonzálezagua potableAAAProtestasAEELUMA EnergyGenera PRHotel San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 16 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: