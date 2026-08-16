Manifestantes protestan frente a hotel donde Jenniffer González organizó celebración de cumpleaños

Decenas de manifestantes llegaron a la entrada del hotel Fairmont El San Juan, donde la gobernadora realizó una actividad de recaudación de fondos de campaña

Decenas de personas realizaron una manifestación, en la noche de este sábado, frente a la entrada del hotel Fairmont El San Juan, en Isla Verde, donde la gobernadora Jenniffer González organizó la primera de dos actividades para celebrar su cumpleaños número 50 y para recaudar fondos de campaña.

Publicaciones y vídeos en las redes sociales mostraron a manifestantes cantando estribillos y mostrando pancartas en repudio a los problemas que enfrenta la isla, como el racionamiento de agua provocado por una sequía extrema, los constantes apagones debido a las fallas en las centrales de generación de energía eléctrica y la propuesta construcción del proyecto Esencia en la costa de Cabo Rojo.

La actividad de este sábado fue la primera convocada por González y su equipo de trabajo para personas VIP (Very Important Person), a un costo de $2,500 por persona. La mandataria tendrá una segunda actividad, el 22 de agosto, en el hotel Caribe Hilton en Condado, a un costo de $250 por asistente.

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El tesorero del comité de campaña de González, Oriol Campos, indicó a El Nuevo Día el 5 de agosto que esperaban recaudar sobre $1.5 millones entre las dos actividades.

La organización Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) convocó la manifestación dirigida a crear un espacio público de denuncia para que la ciudadanía pueda expresar su descontento con la administración de la gobernadora.

Una de las pancartas que manifestantes mostraron durante la protesta. (Fernando Ribas Reyes)

Vídeos publicados en redes sociales mostraron un camión con múltiples bocinas reproduciendo una canción sobre la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y de la Unión Independiente Auténtica (UIA) por el estado de los servicios de agua potable y de energía eléctrica.

En otros vídeos, los presentes confrontaron a varios invitados a la actividad de González mientras intentaban entrar al hotel. Los vídeos también captaron a agentes de la Policía de Puerto Rico que formaron una línea frente a la entrada para evitar el paso de los manifestantes.

Los agentes también escoltaron a las invitados y huéspedes del hotel hacia el interior.

Mientras, personas gritaban “¡Traidores!” y “¡Corruptos” a los invitados mientras mostraban pancartas alusivas a la crisis de agua potable y de energía eléctrica.

“Esta manifestación se da en el contexto de una crisis en tres servicios esenciales en el país: agua, luz y educación. Estas crisis tienen en común que han sido creas por las medidas neoliberales que por tiempo el PNP ha estado imponiendo y la falta de acción sensata y efectiva para resolver. Igualmente, se denuncia la indignación ante la aprobación de permisos conducentes al desarrollo del nefasto proyecto Esencia”, añade.

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“A más de dos años de las próximas elecciones, la viabilidad política de la gobernadora está cuestionada hasta por sus correligionarios. El hecho de que su comité de campaña intente recaudar sobre un millón de dólares en dos cenas, y que haya personas que se prestan para esto, demuestra que lo que se paga ahí no es por otra cosa que por ganar acceso los contratos y decisiones del gobierno. Protestaremos con igual vehemencia contra la gobernadora como contra los donantes que en nada buscan el interés público”, indica el comunicado.

Cena VIP a un costo de $2,500 la entrada por persona en el hotel para celebrar los 50 años de González Colón. (Suinistrada)

El comité de campaña de la gobernadora aún no ha radicado sus informes de ingresos y gastos ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) correspondientes a los meses de abril a junio. Pidió una prórroga.

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