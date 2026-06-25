Cómo evitar la pérdida de aprendizaje en niños y jóvenes durante el verano

“Las vacaciones de verano se pueden aprovechar para el aprendizaje sin sacrificar el descanso y la diversión”.

Con estas palabras, Areliz Quiñones Berríos, docente del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, destacó la importancia de que los estudiantes utilicen este periodo fuera de la escuela para aprender, explorar sus intereses y evitar el summer slide.

La consejera profesional definió el summer slide como “la pérdida de conocimientos y destrezas académicas que puede ocurrir durante las vacaciones de verano, cuando los estudiantes pasan largos períodos sin practicar habilidades de lectura, escritura y matemática”.

Indicó que tanto los niños pequeños como los adolescentes pueden experimentar retrocesos académicos durante las vacaciones, lo que luego les dificulta reiniciar la rutina cuando comienzan las clases en agosto.

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De acuerdo con un artículo del Cleveland Clinic sobre el summer slide, mantener la mente activa durante las vacaciones de verano puede ayudar a prevenir el retroceso académico. Pero la dinámica de aprendizaje veraniego debe ser distinta a la que se da en la escuela.

“Se trata de pequeñas experiencias continuas de aprendizaje para que se mantengan alertas, activos e involucrados”, expuso Quiñones.

A modo de ejemplo, mencionó que se puede aprovechar el contexto de la Copa Mundial de Fútbol; evento en el que 48 naciones disputan partidos en Canadá, Estados Unidos y México; para fomentar que niños y jóvenes conozcan los nombres, banderas e idiomas de los países participantes.

Otra opción puede reunirse en familia para ver documentales educativos y películas que generen una discusión de la que puedan aprender, dijo la consejera profesional.

Agregó que los adolescentes también pueden ponerse metas para el verano, como aprender a cocinar, a hacer manualidades y artesanías o aprender un idioma nuevo que sea de su interés.

Asimismo, pueden aprovechar para explorar sus intereses ocupacionales, ya sea haciendo voluntariado relacionado con la profesión que le interesa ejercer o hablando con profesionales y observar lo que hacen para ver si es lo que desea para su futuro.

Para evitar el summer slide, Quiñones hizo las siguientes recomendaciones para los jóvenes y sus familias:

Mantener una rutina flexible: No es necesario replicar el horario escolar, pero sí establecer horarios consistentes para dormir, levantarse, leer y realizar actividades productivas. Leer todos los días: Dedicar entre 20 y 30 minutos diarios a la lectura de temas de su interés ayuda a mantener la comprensión lectora y ampliar el vocabulario. Practicar habilidades académicas: Realizar ejercicios breves de matemáticas, escritura o idiomas varias veces por semana para prevenir la pérdida de aprendizaje. Aprovechar experiencias de aprendizaje informal: Las visitas a museos y los viajes, así como hacer voluntariado, deportes, campamentos y actividades artísticas, desarrollan habilidades importantes como la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo en equipo. Limitar el uso pasivo de pantallas: Promover un uso equilibrado de la tecnología con aplicaciones educativas, cursos en línea y proyectos creativos. Aprender algo nuevo todos los días: Por ejemplo, un dato curioso, una teoría, una palabra nueva, un personaje o evento histórico.