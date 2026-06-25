Maestros concluyen Instituto de Verano en Lectoescritura

Cuarenta maestras de escuelas públicas y privadas de 12 municipios de Puerto Rico completaron el programa “Lectura en Acción: Instituto de Verano en Lectoescritura”, una iniciativa de desarrollo profesional docente que fomenta la formación de alto calibre en alfabetización estructurada y en las prácticas pedagógicas más efectivas para la enseñanza de la lectura desde la niñez temprana.

El Instituto, impulsado por las organizaciones sin fines de lucro Titín Foundation y Lectores para el futuro, se llevó a cabo del 10 al 16 de junio en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, en San Juan. Reunió durante cinco días consecutivos a docentes de distintos niveles y contextos educativos en sesiones de seis horas diarias para combinar teoría, práctica y reflexión.

El programa abordó los fundamentos de la enseñanza explícita de la lectura, con especial énfasis en la conciencia fonológica, la decodificación, el principio alfabético, el desarrollo de la fluidez mediante la precisión y la entonación, y la expansión del vocabulario desde el lenguaje oral al texto escrito.

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La iniciativa incluyó un taller del simulador sobre dislexia, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de experimentar los retos que enfrentan a diario los estudiantes con diferencias en el aprendizaje. La actividad, diseñada en torno a seis estaciones de trabajo, buscó generar un cambio profundo en la sensibilidad de los docentes ante las dificultades lectoras de sus estudiantes.

La iniciativa cobra especial relevancia en un momento en el que los datos del sistema educativo alertan sobre el rezago en la lectura en los grados primarios. Según cifras recientes del Departamento de Educación, el 13% de los estudiantes de primer grado del sistema público alcanza el estándar de fluidez lectora establecido, mientras que en segundo grado esa proporción asciende a solo el 20%.

Ante ese contexto, la presidenta de Titín Foundation, Sofía Martínez-Álvarez González, destacó el sentido urgente del Instituto de Verano en Lectoescritura.

“Invertir en quienes enseñan a leer no es una opción filantrópica; es un imperativo moral. Lo que esos maestros y maestras aprendieron esa semana no se queda aquí. Viaja con ellos a cada salón de clase, a cada estudiante que los espera en agosto”, expresó durante la ceremonia de clausura.

“Lectura en Acción: Instituto de Verano en Lectoescritura” contó también con el apoyo material de Editorial Santillana, J.A. Riollano y Sabores y algo más, cuyos recursos permitieron enriquecer la experiencia de los participantes.