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Conocer es crecer: Qué dice la Real Academia Española sobre los emojis

Se incluyen ejemplos y recomendaciones sobre su uso correcto

30 de junio de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los emojis son tan populares que fueron reconocidos como la figura más destacada del 2015.
La Real Academia Española (RAE) considera que los emojis son elementos extralingüísticos.
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define emoji como “pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea, etc.”. La palabra proviene del japonés, en el que se unen los vocablos e, que significa “dibujo”, y moji, que quiere decir “carácter o signo de escritura”.

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La RAE establece que los emojis no son signos lingüísticos (unidad mínima de la oración) ni signos de puntuación. Los considera elementos extralingüísticos. Por eso, cuando se incluyen en un texto, deben colocarse donde interfieran lo menos posible con los signos de puntuación. Aquí algunos ejemplos:

  1. Si el emoji afecta todo el mensaje, se recomienda situarlo detrás del signo de cierre del último enunciado: Creo que es hora de irme a dormir. Hasta mañana. 👋
  2. En cambio, si aparece en el interior del enunciado y coincide con un signo de puntuación, se aconseja colocar el emoji delante de este: Ahora no me encuentro muy bien 😥, pero supongo que todo mejorará.
  3. Cuando el emoji se utiliza en sustitución de una palabra, la puntuación del enunciado en el que se integre no debe verse alterada: Estoy en el 🚗.

Fuente: www.rae.es

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel Elemental

Título: ¿Emoji o no emoji?

Objetivo: Distinguir cuándo un emoji aporta significado y cuándo solo es decoración, aplicando las reglas básicas de la RAE.

Instrucciones para el estudiante:

Lee los cuatro mensajes de texto a continuación. Algunos usan emojis correctamente según la RAE; otros no. Tu tarea:

  1. Corrige los mensajes que tienen errores de colocación o puntuación con emojis.
  2. Clasifica cada emoji como: emoción, objeto o idea.
  3. Reescribe un mensaje eliminando todos los emojis y explica si el mensaje pierde o gana claridad.

Mensajes:

A) Creo que es hora de irme a dormir. Hasta mañana 👋.

B) Ahora no me encuentro muy bien 😥 pero supongo que todo mejorará.

C) Estoy en el 🚗. ¿Nos vemos en el parque?

D) ¡Feliz cumpleaños! 🎂🎉🎈. Te quiero mucho.

Preguntas:

1. Antes de empezar, ¿qué crees que hace un emoji en un mensaje de texto? ¿Piensas que es lo mismo que una palabra o es diferente? Explica por qué.

2. Después de corregir los mensajes, ¿qué regla de la RAE te costó más entender? ¿Por qué crees que te resultó difícil? ¿Qué hiciste para entenderla?

Nivel Superior

Título: El emoji como herramienta periodística

Objetivo: Analizar críticamente el uso de emojis en textos periodísticos digitales y evaluar si su inclusión respeta o viola las normas de la RAE, reflexionando sobre su función comunicativa.

Instrucciones para el estudiante:

Parte A — Análisis

Lee estos tres titulares reales (adaptados) de medios digitales:

  1. “La inflación sigue subiendo 📈: ¿qué productos subieron más?”
  2. “Tragedia en el norte del país 😢. Mueren 12 personas en accidente.”
  3. “¡Histórico! 🏆 El equipo nacional gana su primer campeonato mundial.”

Para cada titular:

  • Identifica la función del emoji (¿sustituye una palabra? ¿modula el tono? ¿es meramente decorativo?).
  • Determina si su colocación respeta las normas de la RAE.
  • Argumenta si el emoji refuerza o debilita la credibilidad periodística del texto.

Parte B — Producción

Escribe un breve texto periodístico (80–100 palabras) sobre un tema de actualidad en Puerto Rico. Incluye exactamente dos emojis, ubicados según la RAE. Luego, escribe la misma noticia sin emojis y compara ambas versiones.

Preguntas:

1. Antes de analizar los titulares, ¿tenías una opinión formada sobre el uso de emojis en el periodismo? ¿Cambió después del ejercicio? ¿Qué te hizo cambiar de opinión (o qué te confirmó la que ya tenías)?

2. Al escribir tu propia noticia, ¿en qué momento decidiste dónde colocar cada emoji? ¿Fue una decisión consciente sobre la norma o fue más intuitiva? ¿Qué estrategia usarías la próxima vez para asegurarte de que tu decisión sea deliberada?

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