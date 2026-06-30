Conocer es crecer: Qué dice la Real Academia Española sobre los emojis
Se incluyen ejemplos y recomendaciones sobre su uso correcto
30 de junio de 2026 - 6:00 AM
30 de junio de 2026 - 6:00 AM
El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define emoji como “pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea, etc.”. La palabra proviene del japonés, en el que se unen los vocablos e, que significa “dibujo”, y moji, que quiere decir “carácter o signo de escritura”.
La RAE establece que los emojis no son signos lingüísticos (unidad mínima de la oración) ni signos de puntuación. Los considera elementos extralingüísticos. Por eso, cuando se incluyen en un texto, deben colocarse donde interfieran lo menos posible con los signos de puntuación. Aquí algunos ejemplos:
Fuente: www.rae.es
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
Título: ¿Emoji o no emoji?
Objetivo: Distinguir cuándo un emoji aporta significado y cuándo solo es decoración, aplicando las reglas básicas de la RAE.
Instrucciones para el estudiante:
Lee los cuatro mensajes de texto a continuación. Algunos usan emojis correctamente según la RAE; otros no. Tu tarea:
Mensajes:
A) Creo que es hora de irme a dormir. Hasta mañana 👋.
B) Ahora no me encuentro muy bien 😥 pero supongo que todo mejorará.
C) Estoy en el 🚗. ¿Nos vemos en el parque?
D) ¡Feliz cumpleaños! 🎂🎉🎈. Te quiero mucho.
Preguntas:
1. Antes de empezar, ¿qué crees que hace un emoji en un mensaje de texto? ¿Piensas que es lo mismo que una palabra o es diferente? Explica por qué.
2. Después de corregir los mensajes, ¿qué regla de la RAE te costó más entender? ¿Por qué crees que te resultó difícil? ¿Qué hiciste para entenderla?
Título: El emoji como herramienta periodística
Objetivo: Analizar críticamente el uso de emojis en textos periodísticos digitales y evaluar si su inclusión respeta o viola las normas de la RAE, reflexionando sobre su función comunicativa.
Instrucciones para el estudiante:
Parte A — Análisis
Lee estos tres titulares reales (adaptados) de medios digitales:
Para cada titular:
Parte B — Producción
Escribe un breve texto periodístico (80–100 palabras) sobre un tema de actualidad en Puerto Rico. Incluye exactamente dos emojis, ubicados según la RAE. Luego, escribe la misma noticia sin emojis y compara ambas versiones.
Preguntas:
1. Antes de analizar los titulares, ¿tenías una opinión formada sobre el uso de emojis en el periodismo? ¿Cambió después del ejercicio? ¿Qué te hizo cambiar de opinión (o qué te confirmó la que ya tenías)?
2. Al escribir tu propia noticia, ¿en qué momento decidiste dónde colocar cada emoji? ¿Fue una decisión consciente sobre la norma o fue más intuitiva? ¿Qué estrategia usarías la próxima vez para asegurarte de que tu decisión sea deliberada?
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