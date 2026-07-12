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Dos muertos y tres heridos durante tiroteo cerca de festival latino en Toronto

Salsa on St. Clair es una celebración cultural de América Latina en la avenida del mismo nombre

12 de julio de 2026 - 10:05 PM

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La policía de Toronto informó que cinco personas fueron encontradas con heridas de bala tras el tiroteo cerca de la intersección de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue. (Frank Gunn)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toronto— Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el sábado cerca de un festival callejero latino en Toronto, Canadá. La policía emitió una alerta sobre un tirador activo, aunque posteriormente informó que la zona estaba asegurada.

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La policía de Toronto informó que cinco personas fueron encontradas con heridas de bala tras el tiroteo cerca de la intersección de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue, donde se celebraba el festival Salsa on St. Clair. Inicialmente, los agentes instaron al público a evitar la zona mientras respondían a la emergencia.

Posteriormente, la policía informó que la zona estaba asegurada. No se proporcionó información sobre el sospechoso ni sobre arrestos.

Una fuerte presencia policial permanece en la zona.

Salsa on St. Clair es una celebración cultural de temática latina.

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