Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un hombre que conducía un auto robado en Tokio atropella a 11 personas y mata a uno

Una mujer resultó gravemente herida y el conductor fue arrestado después de huir del lugar en un incidente en la capital japonesa

24 de noviembre de 2025 - 8:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Investigadores analizan la escena de un atropello múltiple en Tokio.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio - Un hombre que conducía un auto robado atropelló a 11 personas en Tokio el lunes. Una persona murió y una mujer sufrió lesiones graves según medios japoneses. El conductor fue arrestado tras huir del lugar.

La policía no comentó de inmediato.

Kyodo News dijo que se había confirmado la muerte de un hombre octogenario que había sufrido heridas graves. Una mujer de unos 20 años resultó gravemente herida y estaba inconsciente, según Nippon TV.

Otras nueve personas resultaron heridas. Los reportes iniciales de los medios decían que 12 personas fueron atropelladas.

El auto, un vehículo robado, se subió a una acera para peatones, según los reportes.

La policía arrestó a un hombre de 37 años que había huido del lugar, dijo Nippon TV .

En un primer momento no había más detalles disponibles. El lunes era un feriado nacional en Japón.

Tags
JapónTokioBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 24 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: