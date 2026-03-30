Hallan causa para juicio contra Christian Serrano por asesinato de su hijo de 5 años en Caguas

El Tribunal de Caguas encontró causa para juicio contra Christian Serrano Rosario por el asesinato de su hijo Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, de 5 años, en la pasada víspera del Día de Reyes en Caguas.

La determinación de la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo surgió en la tarde de hoy, lunes, durante la vista preliminar, luego de escuchar los testimonios de tres testigos.

Serrano Rosario enfrenta cargos por asesinato en primer grado y por violación a la ley de armas. La vista de lectura de acusación será el 14 de abril y el juicio en su fondo para el

Durante su argumentación, el fiscal Dennis Soto Fantauzzi solicitó la causa para juicio por los cargos radicados.

“En este caso, la violencia y la atrocidad en que se suscitaron los eventos, no son compatible con otro escenario que no sea asesinato en primer grado”, expresó.

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Por su parte, el abogado de la defensa, Donald R. Milán Guindín, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), hizo referencia a la capacidad del imputado para enfrentar la vista.

“Hay un asunto con la capacidad de la persona en el día en que se cometieron los hechos”, sostuvo Milán Guindín, aludiendo condiciones de salud mental del imputado, además de que podía alegarse la posibilidad de un asesinato en segundo grado.

Durante la vista preliminar, la madre del niño describió el horror de la escena donde encontró a su hijo sin vida.

“No tuve la valentía de acercarme al nene. Solamente lo vi de lejos. Vi que estaba allí y comencé a gritar... ‘¿Por qué me hiciste esto?”, declaró, refiriéndose al imputado.

Dijo que, luego, caminó a la cocina, donde encontró un cuchillo, también con rastros de sangre.

Allí sufrió otro golpe. Manifestó que “fue a descartar algo en el zafacón (de la cocina) y veo como un órgano, pero no sabía identificarlo”.

“Dije no puede ser, esto no puede ser real”, expresó Elisa Rodríguez, madre del menor. “Cómo era posible que una persona haga tal atrocidad”.

Más temprano, la primera testigo de la audiencia fue la investigadora forense Jean Marie Velázquez Claudio, quien explicó el macabro hallazgo.

Indicó que observaron múltiples heridas de arma blanca en rostro, cuello, pecho y espalda del menor.

A preguntas del fiscal sobre lo encontrado en el zafacón de la cocina, la perito del Instituto de Ciencias Forenses confirmó que en el zafacón de la cocina encontraron órganos que entregó al patólogo.

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Después ocuparon la ropa que tenía Serrano Rosario en la comandancia, a donde había sido llevado tras arrestarlo.