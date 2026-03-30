Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Hallan causa para juicio contra Christian Serrano por asesinato de su hijo de 5 años en Caguas

“Esto no puede ser real”: madre relata en la vista preliminar su horror al hallar el cuerpo de su hijo

30 de marzo de 2026 - 4:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian Serrano Rosario enfrenta cargos por asesinato en primer grado y por violación a la ley de armas. La vista de lectura de acusación será el 14 de abril y el juicio en su fondo quedó para el 12 de mayo. (Pablo Martínez Rodríguez)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Caguas encontró causa para juicio contra Christian Serrano Rosario por el asesinato de su hijo Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, de 5 años, en la pasada víspera del Día de Reyes en Caguas.

RELACIONADAS

La determinación de la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo surgió en la tarde de hoy, lunes, durante la vista preliminar, luego de escuchar los testimonios de tres testigos.

Serrano Rosario enfrenta cargos por asesinato en primer grado y por violación a la ley de armas. La vista de lectura de acusación será el 14 de abril y el juicio en su fondo para el

Durante su argumentación, el fiscal Dennis Soto Fantauzzi solicitó la causa para juicio por los cargos radicados.

“En este caso, la violencia y la atrocidad en que se suscitaron los eventos, no son compatible con otro escenario que no sea asesinato en primer grado”, expresó.

Por su parte, el abogado de la defensa, Donald R. Milán Guindín, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), hizo referencia a la capacidad del imputado para enfrentar la vista.

“Hay un asunto con la capacidad de la persona en el día en que se cometieron los hechos”, sostuvo Milán Guindín, aludiendo condiciones de salud mental del imputado, además de que podía alegarse la posibilidad de un asesinato en segundo grado.

Durante la vista preliminar, la madre del niño describió el horror de la escena donde encontró a su hijo sin vida.

“No tuve la valentía de acercarme al nene. Solamente lo vi de lejos. Vi que estaba allí y comencé a gritar... ‘¿Por qué me hiciste esto?”, declaró, refiriéndose al imputado.

Dijo que, luego, caminó a la cocina, donde encontró un cuchillo, también con rastros de sangre.

Allí sufrió otro golpe. Manifestó que “fue a descartar algo en el zafacón (de la cocina) y veo como un órgano, pero no sabía identificarlo”.

“Dije no puede ser, esto no puede ser real”, expresó Elisa Rodríguez, madre del menor. “Cómo era posible que una persona haga tal atrocidad”.

Más temprano, la primera testigo de la audiencia fue la investigadora forense Jean Marie Velázquez Claudio, quien explicó el macabro hallazgo.

Indicó que observaron múltiples heridas de arma blanca en rostro, cuello, pecho y espalda del menor.

A preguntas del fiscal sobre lo encontrado en el zafacón de la cocina, la perito del Instituto de Ciencias Forenses confirmó que en el zafacón de la cocina encontraron órganos que entregó al patólogo.

Después ocuparon la ropa que tenía Serrano Rosario en la comandancia, a donde había sido llevado tras arrestarlo.

Los análisis encontraron que la sangre en su ropa era compatible con la encontrada en la escena.

Tags
Tribunal de CaguasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 30 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: