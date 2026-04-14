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Arrestan a un hombre y su hijastro buscados por “venta de armas a agentes encubiertos”

La Policía confirmó que la División de Arrestos y Extradiciones diligenció varias órdenes de arresto en San Juan

14 de abril de 2026 - 11:59 AM

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Durante el operativo, la Policía ejecutó otras órdenes de arresto en distintos puntos de San Juan. (Captura)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Dos individuos -identificados por la Policía como padrastro e hijastro- fueron arrestados durante un operativo en San Juan tras figurar en la lista de los más buscados por casos relacionados con la venta de armas a agentes encubiertos, confirmó la Uniformada.

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En un informe preliminar, la Policía especificó que las detenciones forman parte de unas intervenciones realizadas en la tarde de ayer, lunes, por agentes de la División de Arrestos y Extradiciones en el área de San Juan para diligenciar varias órdenes de arrestos.

En el caso del dúo, fueron identificados como el convicto Alexis Javier González Aquino, de 30 años, contra quien pesaban cinco órdenes de arresto, incluyendo una revocación de probatoria y una sentencia de seis años, con una fianza global de $1.2 millones.

Alexis Javier González Aquino, de 30 años.
Alexis Javier González Aquino, de 30 años. (Suministrada)

“Por hechos ocurridos entre 2021, 2022 y 2024, cuando le vendió armas automáticas a un agente encubierto del NIE (Negociado de Investigaciones Especiales)”, detalla el reporte policíaco.

El otro detenido, Raymond Torres Cruz, de 35 años, tenía dos órdenes de arresto con una fianza global de $290,000 por hechos que se remontan a octubre de 2024 relacionados con estos mismos delitos.

Asimismo, durante el operativo, la Policía ejecutó otras órdenes de arresto en distintos puntos de San Juan.

Raymond Torres Cruz.
Raymond Torres Cruz. (Suministrada)

En el Tribunal de San Juan fue arrestado Jesús Oliveras Soto, de 33 años, contra quien pesaba una orden de arresto por violación al Artículo 3.2 (maltrato) de la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, con una fianza de $80,000.

A Oliveras Soto se le imputa que el pasado 1 de abril de 2026 profirió palabras soeces a su expareja y le causó daños a un vehículo. El imputado fue llevado ante la jueza Liza Durán, quien ordenó su ingreso al Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza.

Por otra parte, en el estacionamiento del Cuartel General en Hato Rey, fue arrestado Christopher David Cintrón Jiménez, de 27 años, por dos cargos por maltrato bajo la Ley 54, con una fianza de $10,000.

Según la investigación, el 9 de abril habría amenazado y proferido palabras soeces contra su expareja, pese a existir una orden de protección en su contra. También fue ingresado en Bayamón tras no prestar la fianza.

Además, fue arrestado Carlos Oquendo Acevedo, de 33 años, contra quien pesaba una orden de arresto por maltrato bajo la Ley 54 y violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, con una fianza de $300,000. El juez Jimmy Sepúlveda ordenó su ingreso al Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza.

Finalmente, Jennifer Carrasquillo Maisonet, de 37 años, fue arrestada por violación al Artículo 3.1 (maltrato) de la Ley 54, con una fianza de $30,000. Se le imputa que el pasado 6 de abril causó daños a un vehículo, rompió el cristal frontal y profirió amenazas contra su pareja. La jueza Durán también ordenó su ingreso en prisión tras no prestar la fianza.

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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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