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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Federales diligencian dos órdenes de arresto por explotación infantil

Las detenciones están a cargo de agentes del FBI

14 de abril de 2026 - 7:27 AM

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Las órdenes de arresto responden a dos casos separados. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades federales diligenciaron dos órdenes de arresto en la madrugada de hoy, martes, en la zona metropolitana contra personas acusadas por explotación infantil.

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Las detenciones están a cargo de un contingente de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Ciudadanos describieron haber visto a los agentes trasladarse en múltiples patrullas acompañadas de dos guaguas tipo van para pasajeros.

Aunque los arrestos fueron llevados a cabo el mismo día, se trata de dos órdenes de arrestos emitidas por un gran jurado federal en casos separados.

El FBI declinó comentar al momento. Se espera que la Fiscalía federal emita un comunicado de prensa con detalles más adelante.

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FBIArrestosBreaking NewsExplotación infantil
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