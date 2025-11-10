Mueren seis personas en nuevos ataques militares de Estados Unidos contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Pacífico

El gobierno de Estados Unidos informó que seis personas murieron este domingo en ataques que realizó contra dos lanchas que supuestamente transportaban narcotráfico en el Océano Pacífico.

El secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, anunció el resultado del bombardeo en declaraciones publicadas en la mañana de este lunes en su cuenta de la red social X.

Indicó que ayer llevaron a cabo dos ataques “letales” sobre “dos embarcaciones operadas Organizaciones Designadas como Terroristas”, aunque no apuntó a alguna evidencia para la alegación.

“Nuestros servicios de inteligencia sabían que estas embarcaciones estaban asociadas al contrabando ilícito de estupefacientes, que transportaban narcóticos y que transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, apuntó el funcionario.