10 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mueren seis personas en nuevos ataques militares de Estados Unidos contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Pacífico

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el bombardeo contra dos botes

10 de noviembre de 2025 - 9:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un vídeo del bombardeo fue publicado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en las redes sociales. (Captura)
Por Servicios combinados

El gobierno de Estados Unidos informó que seis personas murieron este domingo en ataques que realizó contra dos lanchas que supuestamente transportaban narcotráfico en el Océano Pacífico.

El secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, anunció el resultado del bombardeo en declaraciones publicadas en la mañana de este lunes en su cuenta de la red social X.

Indicó que ayer llevaron a cabo dos ataques “letales” sobre “dos embarcaciones operadas Organizaciones Designadas como Terroristas”, aunque no apuntó a alguna evidencia para la alegación.

“Nuestros servicios de inteligencia sabían que estas embarcaciones estaban asociadas al contrabando ilícito de estupefacientes, que transportaban narcóticos y que transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, apuntó el funcionario.

“Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y a bordo de cada embarcación viajaban tres narcoterroristas. Los seis resultaron muertos. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, agregó.

ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
