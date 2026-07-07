“No más #FreeChimi”: Yovngchimi sale de la cárcel federal tras cumplir sentencia por caso de armas

A dos meses y 21 días de haber sido sentenciado por posesión ilegal de armas de fuego, el exponente urbano Ángel Javier Avilés Monzón, conocido artísticamente como “Yovngchimi”, salió este martes del Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo.

Con su salida de prisión, cerró un capítulo que mantuvo la atención de sus seguidores y del movimiento urbano. El proceso judicial que desembocó en su reclusión comenzó el 29 de diciembre de 2024, al ser arrestado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“(Quiero) aprovechar más como que la familia porque uno se envuelve con el trabajo, esta vuelta de la música y todo eso y no le dedica tiempo a la familia, en verdad. En eso es lo más que he pensado allá adentro”, dijo Avilés Monzón, en entrevista con Telenoticias.

Cuando se le preguntó qué fue lo más difícil de su encarcelamiento y qué más extrañó durante ese periodo, el reguetonero destacó a su hija. “Mi nena, mi hija, que no la podía ver todos los días, me perdí par de cositas”, agregó el exponente de música urbana.

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Antes de que se concretara su salida, las redes sociales del cantante ya anticipaban su excarcelación. En las historias de su cuenta de Instagram se compartieron dos vídeos que dejaban entrever la noticia. Uno de ellos incluía el comentario: “No más #FreeChimi”.

Precisamente, en la plataforma digital del Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) se informaba que Avilés Monzón, de 31 años, saldría este martes de la cárcel federal, en Guaynabo, donde actualmente hay aproximadamente 1,093 reclusos.

El 16 de abril, Avilés Monzón fue sentenciado por la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal Federal en Hato Rey, a cumplir un año y ocho meses de prisión federal. No obstante, el reguetonero ya llevaba 15 meses bajo custodia de las autoridades federales.

Asimismo, la togada federal ordenó que Avilés Monzón también debe cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa de $25,000.

Antes de conocer la sentencia, Avilés Monzón se disculpó con su familia, amistades y equipo de trabajo “por decepcionarlos y hacerlos pasar por esto” y porque “se afectaron por mis errores”.

“Este proceso me ha hecho valorar más todo, a madurar, a crecer mentalmente y, más importante aún, aprender de mis errores”, expresó. “Entiendo las consecuencias y las acepto con la cabeza en alto”, añadió, al comprometerse con crear “una nueva vida”.

El convicto estuvo representado por Saam Zangeneh, mientras que la Fiscalía federal contó con Laura Díaz.

Durante la vista, el licenciado Zangeneh, representante legal de Avilés Monzón, informó a la corte que el reguetonero planifica mudarse al área de Nueva York y Nueva Jersey, donde espera reintegrarse a trabajar con el sello discográfico “Roc Nation”.

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En febrero, tras un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpable por uno de los tres cargos que pesaban en su contra, Avilés Monzón aceptó responsabilidad por posesión de un arma de fuego alterada ilegalmente para disparar en automático.

Según la Fiscalía federal, los hechos ocurrieron en agosto de 2024 y estaban relacionados con mensajes en los que se discutía el funcionamiento y posible modificación de una pistola Glock.