22 de octubre de 2025
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cronología del robo de joyas en el museo del Louvre en París

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas de la corona valoradas en $102 millones

22 de octubre de 2025 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
París: Pareja celebra boda frente al Louvre tras robo de joyas. (Thibault Camus)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas de la corona por valor de 88 millones de euros ($102 millones) en un robo de fin de semana en el museo más visitado del mundo, el Louvre, lo que conmocionó al mundo.

Funcionarios franceses han descrito cómo los ladrones subieron en un elevador de canasta por la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron el domingo por la mañana.

Los ladrones pasaron menos de cuatro minutos dentro del museo.

Esto es lo que se sabe sobre la cronología:

10 de octubre

Los ladrones utilizan un pretexto falso para robar un elevador de canasta. La fiscal de París, Laurence Beccuau, dijo que concertaron una cita con una empresa propietaria del camión antes de marcharse con él, utilizando amenazas pero sin violencia. La empresa presentó una denuncia por el robo en la ciudad de Louvres, a unos 20 kilómetros (**12 millas**) al norte de París. El nombre ha hecho que muchos se pregunten si fue una coincidencia.

19 de octubre

9:00 a.m.: El museo del Louvre abre sus puertas a los visitantes.

9:30 a.m.: Ladrones vestidos como trabajadores de renovación estacionan el camión equipado con un elevador de carga, una imagen común en París, al pie del Louvre, en Quai François Mitterrand, junto al río Sena. Dos personas suben por una escalera para llegar a un balcón y abren una ventana con una cortadora de disco.

9:34 a.m.: Los dos ladrones entran en el extremo sur de la galería Apolo y utilizan cortadoras de disco para romper dos vitrinas y llevarse las joyas. Se activa una alarma en la sala de control de seguridad. Los agentes de seguridad hacen evacuar a los visitantes, de acuerdo con los requisitos que se centran en la seguridad de la multitud.

9:38 a.m.: Los ladrones salen por la misma ventana y huyen hacia el este con otras dos personas que los esperan en dos scooters. Dejan atrás una chaqueta amarilla similar a las que suelen llevar los trabajadores de la construcción y otros equipos, incluida una cortadora de disco. La ministra de Cultura, Rachida Dati, dijo que los agentes de seguridad en el lugar impidieron que uno de los ladrones incendiara el camión con el elevador de carga.

10:34 a.m.: Dati anuncia en las redes sociales que “se produjo un robo esta mañana en la apertura del Museo del Louvre”.

Más tarde ese día: La corona imperial con incrustaciones de esmeraldas de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugénie, que contenía más de 1,300 diamantes, fue encontrada fuera del museo. Los ladrones se fueron con otros ocho objetos de incalculable valor histórico.

22 de octubre

El museo vuelve a abrir sus puertas. Beccuau, el fiscal, dice que unos 100 investigadores están trabajando en el caso, además de expertos forenses que están analizando las imágenes de vigilancia y “150 muestras” que fueron recolectadas en el elevador de canasta, dentro del museo y en los artículos encontrados.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
