Últimas Noticias
20 de octubre de 2025
Reabre de forma parcial el Museo del Louvre tras el robo de joyas

El ministro francés de Justicia reconoció que el robo pone en evidencia los problemas de seguridad de la institución cultural

20 de octubre de 2025 - 8:13 AM

Los visitantes, muy numerosos, han podido acceder al interior del museo este lunes. (Emma Da Silva)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - El Museo del Louvre ha reabierto este lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo que sufrió la víspera de joyas de la corona real francesa de “un valor incalculable”, según las autoridades.

A partir de las 9:00 de la mañana (hora de París) los visitantes, muy numerosos, han podido acceder al interior del museo, que no ha precisado cuáles son las partes que no están accesibles.

No obstante, se da por hecho que los turistas no van a poder ir a la galería de Apolo, a la que accedieron los ladrones para sustraer nueve joyas, una de las cuales (la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo) la perdieron o la abandonaron en su huida y ha sido recuperada con daños.

Los cuatro autores del espectacular robo llegaron al flanco sur del Louvre con dos motos y con un camión equipado con un montacargas que les permitió subir a la galería de Apolo, que está en el primer piso, y después de abrir una brecha en el cristal de una puerta de un balcón con unos discos de corte, fracturaron dos vitrinas para llevarse las joyas.

El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, ha reconocido el lunes que el robo y las circunstancias en que se llevó a cabo ponen en evidencia problemas de seguridad, en una entrevista a la emisora France Inter en la que también ha insistido en que, por haber sido titular de Interior durante cuatro años, sabe que “no se puede garantizar la seguridad de todos los lugares”.

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre

El sorprendente atraco ocurrió a pocos minutos de la apertura del famoso recinto cultural ubicado en la capital francesa.

“Lo que está claro -ha indicado Darmanin- es que hemos fallado porque se pudo poner un montacargas en pleno París y que subieran unas personas para coger unas joyas de un valor incalculable”.

No obstante, no ha querido ir más allá en espera de que la investigación y la Justicia puedan determinar “si fue algo muy organizado”.

“Lo que sé -ha concluido- es que la policía al final gana” y que “esas personas serán detenidas, en un mes, en un año”.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.

Museo del LouvreRobosParísFranciaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
