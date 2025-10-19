Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de octubre de 2025
76°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Se llevan joyas de Napoleón: cierran el museo del Louvre, en París, tras un robo

Las autoridades investigan el incidente ocurrido en la Galería Apolo, donde se exhiben joyas de la corona francesa

19 de octubre de 2025 - 6:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los asaltantes supuestamente robaron “nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz”, dijo el diario Le Parisien. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - El museo del Louvre sufrió un robo el domingo, según dijo la ministra de Cultura de Francia, mientras el museo cerraba por el día y las autoridades investigaban.

RELACIONADAS

“Un robo tuvo lugar esta mañana durante la apertura del Museo del Louvre”, escribió Rachida Dati en X.

El Louvre anunció que cerraría “por razones excepcionales”, sin ofrecer más detalles sobre el robo. No se reportaron heridos.

Dati señaló que se encontraba en el lugar y que se estaba llevando a cabo una investigación.

El diario francés Le Parisien informó que los delincuentes ingresaron al museo más visitado del mundo y antiguo palacio a través de la fachada que da al Sena, donde se están realizando obras. El informe indicó que utilizaron un montacargas para acceder directamente a la sala objetivo en la Galería de Apolo.

Después de romper ventanas, supuestamente robaron “nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz”, dijo Le Parisien.

El Louvre tiene una larga historia de robos e intentos de robo. El más famoso fue en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco, robada por Vincenzo Peruggia, un extrabajador que se escondió dentro del museo y salió con la pintura bajo su abrigo. Fue recuperada dos años después en Florencia, un episodio que ayudó a hacer del retrato de Leonardo da Vinci la obra de arte más conocida del mundo.

Tenso momento en que activistas lanzan sopa a la Mona Lisa

Tenso momento en que activistas lanzan sopa a la Mona Lisa

Las manifestantes abogaban por un sistema de alimentación sostenible.

En 1983, dos piezas de armadura de la era del Renacimiento fueron robadas del Louvre y solo recuperadas casi cuatro décadas después. La colección del museo también carga con el legado de los saqueos de la era napoleónica, que continúan generando debates sobre restitución hoy en día.

El Louvre alberga más de 33,000 obras que abarcan antigüedades, escultura y pintura, desde Mesopotamia, Egipto y el mundo clásico hasta maestros europeos. Sus principales atracciones incluyen la Mona Lisa, así como la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia.

La Galería de Apolo, donde supuestamente tuvo lugar el robo del domingo, exhibe una selección de las Joyas de la Corona Francesa .

El museo puede atraer hasta 30,000 visitantes al día.

Tags
Museo del LouvreFranciaParísRobosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: