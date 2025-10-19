Opinión
19 de octubre de 2025
87°nubes dispersas
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lo que se sabe hasta el momento del robo al museo del Louvre

Las joyas robadas tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior

19 de octubre de 2025 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Louvre es visita obligatorio para quien visita por primera vez París. Lo mejor es comprar el boleto con hora de entrada para evitar las largas filas.
El ministro del Interior explicó que fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso. (Igor Galo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - Un grupo de ladrones robó, en la mañana del domingo, en solo siete minutos unas joyas en la galería Apolo del museo del Louvre que tienen “un valor patrimonial e histórico incalculable”, señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez.

RELACIONADAS

“Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados”, declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas.

El ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche.

Lo que sí que explicó es que fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso.

Allí reventaron una ventana y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas y una vez con el botín huyeron en moto.

El titular de Interior insistió en que los ladrones “actuaron muy muy rápido”, pero también en que las fuerzas del orden acudieron “inmediatamente”, que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50%.

Núñez acudió esta mañana, poco después del suceso, que tuvo lugar entre las 9:30 y las 10:00 a.m., hora local, al Museo del Louvre, adonde también fue la ministra de Cultura Rachida Dati.

El Louvre fue totalmente evacuado y va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo “para preservar las pruebas” del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de vídeovigilancia.

El ministro reconoció que “hay una fragilidad” en la seguridad de los museos franceses y por eso se lanzó un programa para mejorar la situación, y eso también afecta al Louvre.

Al mismo tiempo, quiso dejar claro que “no se puede impedir todo” y “no se puede esperar que el riesgo cero exista”.

La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores criminal.

El Louvre es el museo más visitado del mundo, con 8.7 millones de personas el pasado año.

Museo del LouvreParísFranciaRobosBreaking News
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
