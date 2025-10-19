“Tenemos que salir”: familia puertorriqueña graba el desalojo en el Museo del Louvre en París
Un vídeo en TikTok mostró imágenes del momento en que el grupo buscaba salir del lugar
19 de octubre de 2025 - 3:52 PM
Una familia puertorriqueña vivió momentos caóticos el domingo durante su visita al Museo del Louvre, en París, cuando la reconocida atracción fue desalojada en lo que después se revelaría como un robo de joyas de Napoleón.
En un vídeo en la cuenta de TikTok “Pasaporte En Modo Avión”, cuyos manejadores se describen como “una familia puertorriqueña que convirtió su pasión por viajar en una comunidad que inspira”, se puede apreciar el momento en que las autoridades del museo comienzan a movilizarse y a ordenar el desalojo del lugar.
“Nos dicen que tenemos que salir del museo. Corran, corran, corran, hay que salir del museo rápido”, se escucha decir en el vídeo mientras toda la familia se mueve hacia la salida.
Algunos empleados del museo detallaron cuidadosamente que se trataba de un desalojo, pero uno de ellos hasta insinuó que había presencia de terroristas en el lugar.
Finalmente, trascendió información que reveló que, en realidad, lo que ocurrió fue un robo en el que se utilizó un montacargas para acceder directamente a una sala donde, supuestamente, robaron “nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz”, de acuerdo al diario francés Le Parisien.
El Louvre anunció posteriormente que cerraría “por razones excepcionales”, sin ofrecer más detalles sobre el evento. No se reportaron heridos durante el incidente.
Puede ver el video completo aquí:
@pasaporteenmodoavion
‼️🚨Esto nos pasó hoy en el Museo del Louvre 🇫🇷Parte 1 Lo importante Estamos bien 👍 Se lo compartimos para que siempre estén atentos a estos sucesos y que vean que les puede pasar a cualquiera en cualquier país. louvre museo paris francia robolouvre♬ sonido original - PasaporteEnModoAvion
