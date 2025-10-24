Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ascensor de carga alemán se convierte en estrella inesperada en redes sociales tras robo en el Louvre

El fabricante alemán creó un eslogan que se traduce como “cuando algo necesita hacerse rápidamente”

24 de octubre de 2025 - 7:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robo en el Louvre: Ladrones usaron grúa. Policía investiga. (Thibault Camus)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Olvídate de Francia: el robo de joyas en el Museo del Louvre fue un caso clásico de eficiencia alemana.

RELACIONADAS

Las fotos de un ascensor de carga de fabricación alemana que los ladrones utilizaron en un robo a la velocidad del rayo a plena luz del día en el Louvre se han vuelto virales. Y su fabricante ahora está disfrutando de un inesperado respaldo.

Alexander Böcker, el director gerente y propietario de tercera generación de Böcker Maschinenwerke GmbH, dijo a The Associated Press que cuando él y su esposa vieron las imágenes en línea, quedaron “impactados de que nuestro ascensor hubiera sido mal utilizado para este robo”.

“Una vez que el shock inicial disminuyó, el humor negro se apoderó”, escribió en un correo electrónico a la AP.

El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva

Las autoridades dicen que los ladrones pasaron menos de cuatro minutos dentro del Louvre el domingo por la mañana. Llevaron el ascensor de carga hasta el museo, subieron la canasta por la fachada, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y se apoderaron de joyas napoleónicas de valor incalculable antes de huir en motocicletas por el centro de París.

No tardaron los alemanes en aprovechar la oportunidad de marketing. Para el lunes por la mañana, la compañía de Böcker había creado una publicación en redes sociales con una foto del ascensor de carga, que normalmente se utiliza para muebles y construcción, y un eslogan en alemán que se traduce como “cuando algo necesita hacerse rápidamente”.

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre

El sorprendente atraco ocurrió a pocos minutos de la apertura del famoso recinto cultural ubicado en la capital francesa.

La publicación también promociona la capacidad del “Böcker Agilo” para transportar hasta 400 kilogramos (882 libras) de “tus tesoros” a una velocidad de 42 metros (46 yardas) por minuto. Y se mueve “silenciosamente” gracias a su motor eléctrico de 230 voltios, dice la publicación.

“Habíamos esperado un poco de atención y algo de buen humor, pero la respuesta fue abrumadora”, escribió Böcker el jueves. “Puedo entender que no todos compartan este sentido del humor, pero la gran mayoría se rió a carcajadas”.

Pero el ascensor de carga no está permitido para transportar humanos, dijo Böcker.

Joyas de la corona, sí. Ladrones, no.

Tags
Breaking NewsFranciaMuseo del Louvre
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: