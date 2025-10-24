Ascensor de carga alemán se convierte en estrella inesperada en redes sociales tras robo en el Louvre

Olvídate de Francia: el robo de joyas en el Museo del Louvre fue un caso clásico de eficiencia alemana.

Las fotos de un ascensor de carga de fabricación alemana que los ladrones utilizaron en un robo a la velocidad del rayo a plena luz del día en el Louvre se han vuelto virales. Y su fabricante ahora está disfrutando de un inesperado respaldo.

Alexander Böcker, el director gerente y propietario de tercera generación de Böcker Maschinenwerke GmbH, dijo a The Associated Press que cuando él y su esposa vieron las imágenes en línea, quedaron “impactados de que nuestro ascensor hubiera sido mal utilizado para este robo”.

“Una vez que el shock inicial disminuyó, el humor negro se apoderó”, escribió en un correo electrónico a la AP.

Las autoridades dicen que los ladrones pasaron menos de cuatro minutos dentro del Louvre el domingo por la mañana. Llevaron el ascensor de carga hasta el museo, subieron la canasta por la fachada, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y se apoderaron de joyas napoleónicas de valor incalculable antes de huir en motocicletas por el centro de París.

No tardaron los alemanes en aprovechar la oportunidad de marketing. Para el lunes por la mañana, la compañía de Böcker había creado una publicación en redes sociales con una foto del ascensor de carga, que normalmente se utiliza para muebles y construcción, y un eslogan en alemán que se traduce como “cuando algo necesita hacerse rápidamente”.

La publicación también promociona la capacidad del “Böcker Agilo” para transportar hasta 400 kilogramos (882 libras) de “tus tesoros” a una velocidad de 42 metros (46 yardas) por minuto. Y se mueve “silenciosamente” gracias a su motor eléctrico de 230 voltios, dice la publicación.

“Habíamos esperado un poco de atención y algo de buen humor, pero la respuesta fue abrumadora”, escribió Böcker el jueves. “Puedo entender que no todos compartan este sentido del humor, pero la gran mayoría se rió a carcajadas”.

Pero el ascensor de carga no está permitido para transportar humanos, dijo Böcker.