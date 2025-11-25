Opinión
25 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Cuatro más detenidos en relación con el robo de joyas del Museo del Louvre

Dos hombres y dos mujeres entre las edades de 31 y 40 años fueron arrestados

25 de noviembre de 2025 - 11:40 AM

Museo del Louvre. (Thomas Padilla)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La fiscalía de París anunció el martes otras cuatro detenciones en conexión con el sorprendente robo en el Museo del Louvre ocurrido en octubre, perpetrado por una banda que se llevó joyas valoradas en 102 millones de dólares.

Los dos hombres y dos mujeres detenidos son de la región de París y tienen entre 31 y 40 años, según informó la fiscal Laure Beccuau, cuya oficina dirige la investigación.

Su comunicado no especificó qué papel se sospecha que tuvieron en el robo del 19 de octubre. La policía puede retenerlos para interrogatorio durante 96 horas.

El botín no ha sido recuperado. Entre las piezas robadas se encuentran un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, joyas vinculadas a las reinas María Amelia y Hortensia del siglo XIX, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva

La red policial ya había capturado anteriormente a otros sospechosos que se cree formaban parte del equipo de cuatro integrantes que ejecutó el audaz robo a plena luz del día.

Los jueces instructores presentaron cargos preliminares por robo y asociación delictuosa contra tres hombres y una mujer arrestados en octubre.

El robo ha puesto el foco sobre la seguridad del Louvre, el museo más visitado del mundo.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en forzar una ventana para entrar a la ornamentada Galería Apolo, romper las vitrinas con cortadores de disco y huir con el botín, descendiendo en un montacargas de carga para reunirse con cómplices en motocicletas que los sacaron del lugar.

La corona imperial con esmeraldas de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, que contiene más de 1,300 diamantes, fue posteriormente encontrada en el exterior del museo.

