El adolescente detrás de la foto del “hombre del sombrero” en el Louvre abraza su momento de misterio

París - Cuando Pedro Elías Garzón Delvaux, de 15 años, se dio cuenta de que una foto suya tomada por Associated Press en el Louvre el día del robo de las joyas de la corona había atraído millones de visitas, su primer instinto no fue correr a Internet y desenmascararse.

Todo lo contrario. Aficionado a Sherlock Holmes y Hércules Poirot, que vive con sus padres y su abuelo en Rambouillet, a 30 kilómetros de París, Pedro decidió seguirle el juego al suspense mundial.

Mientras se arremolinaban las teorías sobre el extraño vestido con elegancia que aparecía en la foto del “hombre del sombrero de fieltro” -detective, infiltrado, falsificación de IA-, decidió permanecer en silencio y observar.

“No quería decir inmediatamente que era yo”, dijo. “Con esta foto hay un misterio, así que tienes que hacer que dure”.

Para su única entrevista en persona desde que aquella instantánea le convirtiera en una curiosidad internacional, apareció ante las cámaras de AP en su casa tal y como lo hizo aquel domingo: con sombrero fedora, chaleco Yves Saint Laurent prestado por su padre, chaqueta elegida por su madre, corbata impecable, pantalones Tommy Hilfiger y un reloj ruso restaurado y destrozado por la guerra.

El sombrero de fieltro, con el ángulo justo, es su homenaje al héroe de la Resistencia francesa Jean Moulin.

En persona, es un adolescente brillante y divertido que se metió, por accidente, en una historia global.

De la foto a la fama

La imagen que le hizo famoso pretendía documentar la escena de un crimen. Tres policías se apoyan en un coche plateado que bloquea la entrada del Louvre, horas después de que unos ladrones asaltaran a plena luz del día las joyas de la corona francesa. A la derecha, una figura solitaria con un traje de tres piezas pasa a grandes zancadas: un destello de cine negro en una persecución moderna.

Internet hizo el resto. “Fedora Man”, como lo apodaron los usuarios, se convirtió en un detective de la vieja escuela, un infiltrado, un anuncio de Netflix... o no era humano en absoluto. Muchos estaban convencidos de que había sido creado por inteligencia artificial.

Pedro entendió por qué. “En la foto, yo voy vestido más bien de los años 40, y nosotros estamos en 2025”, dijo. “Hay un contraste”.

Incluso algunos familiares y amigos dudaron hasta que vieron a su madre al fondo. Solo entonces estuvieron seguros: el falso detective favorito de Internet era un niño de verdad.

La verdadera historia era sencilla. Pedro, su madre y su abuelo habían venido a visitar el Louvre.

“Queríamos ir al Louvre, pero estaba cerrado”, dijo. “No sabíamos que había un atraco”.

Preguntaron a los agentes por qué estaban cerradas las puertas. Segundos después, el fotógrafo de AP Thibault Camus, que documentaba el cordón de seguridad, captó a Pedro en plena marcha.

“Cuando se hizo la foto, yo no lo sabía”, dijo Pedro. “Estaba de paso”.

Cuatro días después, un conocido me envió un mensaje: ¿Eres tú?

“Me dijo que había 5 millones de visitas”, dijo. “Me quedé un poco sorprendido”. Luego le llamó su madre para decirle que había salido en The New York Times. “No ocurre todos los días”, dijo. Primos en Colombia, amigos en Austria, amigos de la familia y compañeros de clase le siguieron con capturas de pantalla y llamadas.

“La gente me decía: ‘Te has convertido en una estrella’”, cuenta. “Me asombró que sólo con una foto puedas convertirte en viral en pocos días”.

Un estilo inspirado

El look que ha conmocionado a decenas de millones de personas no es un disfraz preparado para una visita a un museo. Pedro empezó a vestirse así hace menos de un año, inspirado por la historia del siglo XX y las imágenes en blanco y negro de estadistas trajeados y detectives de ficción.

“Me gusta ser chic”, dijo. “Voy a la escuela así”.

En un mar de sudaderas y zapatillas, aparece con un traje de tres piezas. ¿Y el sombrero? No, ese es su propio ritual. El sombrero de fieltro se reserva para los fines de semana, las vacaciones y las visitas a museos.

En su escuela sin uniforme, su estilo ya ha empezado a extenderse. “Uno de mis amigos vino esta semana con corbata”, dice.

Entiende por qué la gente proyectó en él todo un personaje de detective: atraco improbable, detective improbable. Le encanta Poirot - “muy elegante”- y le gusta la idea de que un crimen insólito requiera a alguien que parezca insólito. “Cuando ocurre algo inusual, no te imaginas a un detective normal”, dice. “Te imaginas a alguien diferente”.

Ese instinto encaja con el mundo del que procede. Su madre, Félicité Garzon Delvaux, hija de un conservador y una artista, creció en un palacio-museo del siglo XVIII y suele llevar a su hijo a las exposiciones.

“El arte y los museos son espacios vivos”, dijo. “La vida sin arte no es vida”.

Para Pedro, el arte y las imágenes formaban parte de la vida cotidiana. Por eso, cuando millones de personas proyectaron historias en un único fotograma suyo con sombrero de fieltro junto a policías armados en el Louvre, reconoció el poder de una imagen y dejó que el mito respirara antes de dar un paso adelante.

Permaneció en silencio varios días y luego cambió su Instagram de privado a público.

“La gente tenía que intentar averiguar quién soy”, dijo. “Luego vinieron los periodistas y les dije mi edad. Se quedaron muy sorprendidos”.

Está relajado ante lo que pueda venir. “Estoy esperando a que la gente se ponga en contacto conmigo para hacer películas”, dice sonriendo. “Sería muy divertido”.

En una historia de robos y fallos de seguridad, “Fedora Man” es un contrapunto más amable: un adolescente que cree que el arte, el estilo y un buen misterio pertenecen a la vida ordinaria. Una foto le ha convertido en un símbolo. Conocerle confirma que es, tranquilizadoramente, real.

“Soy una estrella”, dice - menos alarde que experimento, como si se probara las palabras igual que se prueba un sombrero. “Seguiré vistiendo así. Es mi estilo”.

