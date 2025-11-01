Opinión
1 de noviembre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Una mujer inculpada por complicidad en el robo del Louvre, otro de los arrestados liberado

Se trata de dos de los cinco detenidos en relación con el robo de joyas, valoradas en 88 millones de euros

1 de noviembre de 2025 - 2:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Museo del Louvre, París. (Christophe Ena)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una mujer de 38 años fue inculpada este sábado por complicidad en el robo de joyas en el museo del Louvre, el pasado 19 de octubre, mientras que otro de los arrestados el pasado miércoles fue liberado sin cargos, indicaron fuentes judiciales.

RELACIONADAS

Se trata de dos de los cinco detenidos el pasado jueves en relación con el robo de joyas, valoradas en 88 millones de euros, algunos de los cuales fueron presentados ante un juez tras dos días de interrogatorios.

Vecina de La Courneuve, municipio del este de París, la mujer está imputada por complicidad de robo en banda organizada y asociación de malhechores y comparece ahora ante otro juez que debe determinar si la pone en prisión preventiva como ha solicitado la Fiscalía.

“Está hundida, niega los hechos que le imputan y no entiende nada”, aseguró a los medios su abogado, Adrien Sorrentino.

Las autoridades francesas investigan un robo de joyas de valor incalculable ejecutado durante la mañana de hoy, domingo, en el Museo Louvre, en Francia. El robo ocurrió a plena luz del día, aproximadamente 30 minutos después de la apertura, con visitantes ya dentro, y se produce luego de que los empleados del Louvre expresaran quejas sobre el hacinamiento y la falta de personal de seguridad.Los investigadores continúan la pesquisa mientras revisan las cámaras de seguridad del ala Denon y la fachada del río, inspeccionando la plataforma elevadora utilizada para llegar a la galería y entrevistan al personal que estaba en el lugar cuando el museo abrió.
1 / 7 | FOTOS: Esto es lo que se sabe del robo al Louvre y las joyas desaparecidas. Las autoridades francesas investigan un robo de joyas de valor incalculable ejecutado durante la mañana de hoy, domingo, en el Museo Louvre, en Francia. - Julia Demaree Nikhinson

La Fiscalía aseguró que dará más precisiones a lo largo de la jornada, cuando está previsto que sean presentados ante el juez los otros dos detenidos.

Por el momento se desconoce el papel que imputan a la mujer dentro de la operación de robo, que tuvo lugar el pasado 19 de octubre y en el que participaron de forma directa cuatro individuos.

Según la cadena BFMTV, uno de los cuatro detenidos el pasado miércoles es sospechoso de haber participado de forma directa en el robo, ya que se encontraron restos de su ADN en alguno de los elementos utilizados para el robo, un extremo no confirmado de forma oficial.

El final de los interrogatorios de los arrestados antes de que acabe el periodo de 96 horas que autoriza la ley se interpreta como un avance de las investigaciones en relación con ellos.

El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva

Esta nueva imputación se suma a las de los dos primeros detenidos en relación con ese robo, que fueron arrestados el pasado domingo, una semana después del espectacular robo de joyas históricas valoradas en 88 millones de euros.

Según indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, los dos primeros detenidos son sospechosos de haber participado en el rubo, puesto que los investigadores encontraron restos de su ADN en la escena del crimen y confesaron “parcialmente” su participación.

Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se aprestaba a tomar un avión con destino a Argelia, su país natal, lo que precipitó la operación policial. El otro fue arrestado en cerca de su domicilio en Aubervilliers, a las afueras de París.

Entre los cinco últimos detenidos figura una persona que estaba “en el punto de mira” de los investigadores también por su presunta participación directa en el robo, señaló la fiscal.

Faltaría pues el cuarto miembro del comando que en la mañana del 19 de octubre procedió a un robo espectacular y rápido.

Dos de ellos escalaron a un balcón de la galería Apolo del museo gracias a un grúa, penetraron en el interior rompiendo una ventaja con sierras radiales, con las que también rompieron las vitrinas que guardaban joyas del tesoro real francés y se dieron a la fuga por la misma vía, en motos en las que les esperaban los otros dos ladrones.

La fiscal precisó que todavía no se han podido encontrar las joyas.

