17 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
El Louvre cierra una galería y oficinas por precaución ante la fragilidad de las vigas

Se trata de un espacio del cuadrilatero Sully

17 de noviembre de 2025 - 4:40 PM

El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió el robo de varias joyas de la Corona francesa, todas ellas de un valor patrimonial incalculable, que no han podido ser recuperadas aún. (Thibault Camus)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Museo del Louvre anunció este lunes el cierre de un espacio de oficinas y, por precaución, de una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del edificio.

El problema se descubrió a raíz de un informe técnico entregado el pasado viernes que revela que “debido a cambios recientes e imprevisibles, este informe alerta al EPML (establecimiento público del Museo del Louvre) sobre la especial fragilidad de algunas vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur”, informó la institución en un comunicado.

En concreto se trata de uno de los espacios del denominado cuadrilátero Sully, que se encuentra en la zona este del enorme complejo, rodeando el denominado Patio Cuadrado (Cour Carrée).

En consecuencia, el Louvre ha reubicado a los trabajadores que ocupaban las oficinas afectadas y cerrado al público la denominada galería Campana, que se encuentra en la primera planta del ala afectada, mientras se estudia el origen de estos problemas.

El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva

“El EPML lanzó inmediatamente una campaña complementaria de investigaciones con el fin de determinar las causas de estos cambios recientes y llevar a cabo lo antes posible los trabajos necesarios”, detalló la pinacoteca más visitada del mundo.

El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió el robo de varias joyas de la Corona francesa, todas ellas de un valor patrimonial incalculable, que no han podido ser recuperadas aún.

Breaking News
