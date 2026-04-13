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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a víctima de asesinato durante un “baby shower” en Dorado

Según la Policía, la víctima es un hombre 46 años que fue baleado dentro de un auto

13 de abril de 2026 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 134 asesinatos en lo que va de este año, cinco más que los 129 registrados a la misma fecha en el 2025. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo, en Dorado.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 7:28 p.m., en la Hacienda Santiago, ubicada en el sector Los Rodríguez.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre una persona herida de bala.

Cuando los agentes llegaron a la escena, “se encontró en el interior de un vehículo Lexus RX Sport de color blanco el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte”.

El occiso fue identificado como Pablo Álvarez Ortega, de 46 años y residente de Cataño.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, José Cruz, indicó que los gatilleros no eran parte de los participantes de la actividad, sino que indicó que lograron acceso al área del estacionamiento.

“Acechan al individuo una vez aborda el vehículo Lexus y la emprenden en disparos”, dijo el oficial, en entrevista con Noticentro.

Según la investigación, la víctima se encontraba cumpliendo ocho años de libertad supervisada, luego de completar una sentencia de poco más de 10 años de cárcel federal.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 134 asesinatos en lo que va de este año, cinco más que los 129 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosDorado
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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