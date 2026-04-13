Identifican a víctima de asesinato durante un “baby shower” en Dorado
Según la Policía, la víctima es un hombre 46 años que fue baleado dentro de un auto
13 de abril de 2026 - 6:44 AM
13 de abril de 2026 - 6:44 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo, en Dorado.
Los hechos fueron reportados a eso de las 7:28 p.m., en la Hacienda Santiago, ubicada en el sector Los Rodríguez.
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre una persona herida de bala.
Cuando los agentes llegaron a la escena, “se encontró en el interior de un vehículo Lexus RX Sport de color blanco el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte”.
El occiso fue identificado como Pablo Álvarez Ortega, de 46 años y residente de Cataño.
El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, José Cruz, indicó que los gatilleros no eran parte de los participantes de la actividad, sino que indicó que lograron acceso al área del estacionamiento.
“Acechan al individuo una vez aborda el vehículo Lexus y la emprenden en disparos”, dijo el oficial, en entrevista con Noticentro.
Según la investigación, la víctima se encontraba cumpliendo ocho años de libertad supervisada, luego de completar una sentencia de poco más de 10 años de cárcel federal.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 134 asesinatos en lo que va de este año, cinco más que los 129 registrados a la misma fecha en el 2025.
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