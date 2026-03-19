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Giro inesperado: hombre que habría intentado arrollar a policía era uno de los más buscados

Víctor Acevedo Concepción tenía una orden de arresto por violación a la Ley de Sustancias Controladas, confirmó la Policía

19 de marzo de 2026 - 9:27 AM

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Víctor Acevedo Concepción habría intentado atropellar a un policía en medio de una intervención en Bayamón. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El hombre que presuntamente intentó atropellar el miércoles a un agente en medio de una intervención en la PR-2, intersección con la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón, figuraba en la lista de los más buscados, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe policial, todo comenzó cuando agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón detuvieron a un conductor -que la Policía alega era Víctor Acevedo Concepción- durante un seguimiento a una querella por un auto que fue hurtado en la mañana del miércoles.

La Policía informó que los agentes recibieron los datos sobre el auto hurtado a través de radiofrecuencia y que luego localizaron el Kia Soul blanco, de 2020, en el área. Sin embargo, al intentar intervenir, el conductor habría intentado arrollar a un oficial para darse a la huida.

En ese momento, un agente repelió la agresión con su arma de reglamento, dando paso a una persecución. Acto seguido, el conductor intentó abandonar el auto, pero fue arrestado, y podría enfrentar cargos por los delitos de vehículo hurtado y tentativa de asesinato.

Como parte de la investigación, la Policía confirmó que Acevedo Concepción figuraba en la lista de los más buscados de Aguadilla.

El año pasado, la jueza Yailin González Echevarría, del Tribunal de Aguadilla, halló causa para arresto en ausencia contra Acevedo Concepción por siete cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas. A su vez, le fijó una fianza de $140,000 y ordenó su arresto.

Según el reporte de la Policía, los hechos que dieron paso a la orden de arresto ocurrieron en julio de 2025 cuando presuntamente fue detenido en posesión de sustancias controladas, tales como cocaína, fentanilo, heroína y marihuana, con intención de distribuir.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICBayamónDrogasTribunalesAguadilla
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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