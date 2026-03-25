Estados Unidos envía 1,000 soldados de una unidad élite a Oriente Medio

El ejército estadounidense se prepara para desplegar al menos 1,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada en Oriente Medio en los próximos días, según tres personas con conocimiento de los aviones.

La unidad se considera la fuerza de respuesta de emergencia del Ejército y normalmente puede desplegarse con poca antelación. La fuerza incluiría un batallón de la 1ª Brigada de Combate, así como el mayor general Brandon Tegtmeier, comandante de la división, y el personal de la división, según las personas, que hablaron el martes bajo condición de anonimato para discutir los planes militares sensibles o conversaciones privadas.

Se trata de la última incorporación de tropas estadounidenses al esfuerzo bélico contra Irán, después de que las autoridades estadounidenses dijeran recientemente que miles de marines a bordo de varios buques de la Armada se dirigirán a la región.

PUBLICIDAD

Mientras que las unidades de Marines están entrenadas en misiones que incluyen el apoyo a embajadas estadounidenses, la evacuación de civiles y la ayuda en catástrofes, los soldados de la 82ª Aerotransportada, con base en Fort Bragg (Carolina del Norte), están entrenados para lanzarse en paracaídas en territorio hostil o disputado con el fin de asegurar territorios y aeródromos clave.

Cuando se le preguntó sobre el despliegue, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, se remitió al Pentágono, pero señaló que “el presidente Trump siempre tiene todas las opciones militares a su disposición.”

Está previsto que los miembros de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado reciban el miércoles en el Capitolio una sesión informativa clasificada de funcionarios del Pentágono en la que se discutirá el posible despliegue, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

El New York Times informó anteriormente del posible despliegue de la 82ª División Aerotransportada en Oriente Medio.

Funcionarios estadounidenses habían declarado anteriormente que el USS Tripoli, con base en Japón, y la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines habían recibido órdenes de desplazarse a Oriente Próximo, lo que los aleja de las maniobras cerca de Taiwán.

También confirmaron que la Armada se ha apresurado a desplegar en Oriente Medio un conjunto de buques que transportan una fuerza de Marines de respuesta rápida desde su base de San Diego.

El par de Unidades Expedicionarias de Marines añadirá unos 5,000 infantes de marina y miles de marineros a la región, donde Estados Unidos ya cuenta con unos 50,000 efectivos.

PUBLICIDAD

Las tropas se añaden justo cuando la administración Trump dice que ha iniciado negociaciones con Irán para poner fin a la guerra. Pakistán se ofreció como anfitrión de las conversaciones diplomáticas, pero Irán ha negado que se estén llevando a cabo negociaciones.

Mientras hablaba el martes en la Casa Blanca, Trump dijo que Estados Unidos está “en negociaciones en este momento” y que su enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner están involucrados en las conversaciones, junto con el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance.

“Tenemos a varias personas haciéndolo”, dijo Trump. “Y a la otra parte, puedo decírselo, le gustaría llegar a un acuerdo”.