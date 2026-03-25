Informe expone cómo armas compradas en el sur de Estados Unidos terminan en escenas de crimen del norte

Un tiroteo en Boston. Un robo de coche en Washington D. C. Un atraco en Nueva York. Todos ellos se llevaron a cabo con armas que se encontraban entre los cientos comprados en el sur y traficados hacia el norte a ciudades con algunas de las leyes de armas de fuego más estrictas del país, según documentos judiciales recopilados por el grupo Everytown for Gun Safety.

El nuevo informe del grupo pone de manifiesto una de las principales vías por las que las armas pasan de los estantes de las tiendas legales a los escenarios de los delitos: las personas, conocidas como “compradores de paja”, compran armas legalmente y las revenden en el mercado negro. El informe rastrea más de 250 armas compradas en el transcurso de tres años en casi dos docenas de tiendas de la cadena Academy Sports + Outdoors, uno de los varios vendedores de armas en los que adquirieron armas compradores de paja condenados.

Academy Sports no ha sido acusada de cometer irregularidades, y las armas traficadas en el norte son una ínfima parte de sus ventas totales.

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Aun así, los defensores de los derechos humanos afirman que estos casos ponen de manifiesto algunas de las señales de alarma que los comerciantes de armas de fuego autorizados pueden ignorar o pasar por alto cuando miles de armas llegan a manos de personas que, de otro modo, tendrían prohibido comprarlas.

El martes se enviaron correos electrónicos a varios miembros de los equipos de comunicación corporativa y relaciones públicas de Academy Sports en busca de comentarios. La empresa no respondió.

Panorama más amplio del tráfico de armas

La Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) ha identificado decenas de miles de armas traficadas a través de las fronteras estatales desde 2017, utilizando datos de rastreo de armas y otros datos de inteligencia. Se han identificado tres rutas principales por las que las armas pasan de estados del sur con leyes menos restrictivas a estados y ciudades con más restricciones.

Muchas de las armas señaladas en el informe publicado el martes, viajaban desde lugares como Carolina del Sur y Georgia hacia el norte a lo largo del corredor de la Interestatal 95. Las otras rutas habituales son la del río Mississippi, desde estados como Arkansas, Misisipi y Tennessee hasta Illinois, y la del suroeste, desde Arizona y Nevada hasta California.

Armas de fuego, arma (Shutterstock)

Menos del 30% de las armas traficadas se han recuperado en un estado distinto de aquel en el que se compraron desde 2017, según datos de la ATF. Esto deja margen para que las iniciativas estatales y las fuerzas de seguridad locales participen en la contención del flujo de armas utilizadas en delitos, afirman los defensores.

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Los datos muestran que se trafica con armas de cuatro formas principales: Un comprador de paja compra un arma a un vendedor con licencia para alguien que tiene prohibido poseer una; un comprador obtiene armas de un vendedor con licencia para revenderlas como vendedor sin licencia que no realiza comprobaciones de antecedentes; la gente roba armas a vendedores con licencia y las vende en el mercado negro; y la gente roba armas de coches y casas y las revende.

Tres de esos métodos implican a vendedores de armas autorizados, señalan los defensores, lo que los convierte en la primera línea para prevenir el tráfico.

“El tráfico de armas suele comenzar en el mostrador de venta”, afirmó Eric Tirschwell, director ejecutivo de Everytown Law. “No se trata de una disyuntiva. Los compradores de paja y los traficantes de armas deben ser procesados, y los minoristas como Academy que operan en primera línea también tienen la responsabilidad crítica de detener el tráfico de armas cuando se enfrentan a claras señales de alarma.”

Los grupos del sector han afirmado que se toman en serio el problema de las compras de paja, pero señalan que a menudo no hay una forma clara de que un vendedor sepa si un comprador está mintiendo sobre una compra.

Caso práctico de Academy Sports

Los abogados de Everytown que rastrean los casos judiciales contra compradores de paja notaron repetidas menciones de las tiendas Academy Sports en procesos recientes. Aunque en ninguno de esos casos se acusó a Academy de cometer infracciones, la cadena de tiendas pagó un acuerdo de $2.5 millones en 2023 a las familias de las víctimas de un asesino en serie que compró armas ilegalmente en una de sus tiendas, aunque la empresa no admitió su responsabilidad.

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En un caso, un par de compradores de paja compraron armas a través de Georgia y Texas en 2021 y 2022. La policía acabó recuperando más de dos docenas de armas. Nueve estaban vinculadas a tiroteos en el área de Washington, D. C., dijeron los fiscales en documentos judiciales.

En Arkansas, un hombre se declaró culpable el año pasado tras comprar más de 100 armas entre septiembre de 2020 y enero de 2021 en tres tiendas diferentes de la Academia y transportar muchas de ellas a Nueva York para venderlas. Al menos 12 de las armas fueron recuperadas en Nueva York, incluida una de un menor de 18 años y otra vinculada a un robo, según documentos judiciales.

En otro caso, cuatro personas compraron 119 armas en más de una docena de tiendas Academy Sports de la zona de Atlanta en 2020 que luego llevaron a Filadelfia. La policía de Filadelfia y Nueva York recuperó tres de las armas, según descubrió Everytown.

En Carolina del Sur, un comprador de paja utilizó la tarjeta de crédito del comprador real para adquirir cuatro pistolas que la policía encontró más tarde en Boston. Una de ellas estaba relacionada con un tiroteo ocurrido dos semanas después de la compra.

Miles protestan contra las armas en Chicago Manifestantes se congregaron el sábado contra la violencia por armas de fuego.

Señales de alarma para los vendedores de armas

Los investigadores de Everytown hallaron señales de alarma similares en todos los casos, como compradores que adquirían varias pistolas y armas duplicadas a la vez o que utilizaban dinero en efectivo o la tarjeta de crédito de otra persona.

“Los propietarios legales de armas las consideran una herramienta. No se va a Home Depot y se compran 10 martillos para completar un proyecto”, dijo Marianna Mitchem, consultora del sector en Everytown y ex funcionaria de la ATF.

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Mitchem, que dejó la agencia el año pasado, dijo que la ATF hizo un esfuerzo concertado bajo la administración Biden para estudiar las vías de tráfico de armas de fuego y profundizar en los datos sobre las armas utilizadas en los delitos. Las señales de alarma pueden ser que alguien tenga una lista de la compra o que compre varios modelos del mismo arma a pesar de no saber mucho sobre armas.

“Es responsabilidad de todas las armerías no vender armas cuando tengan motivos razonables para creer que hay una venta ilegal”, dijo.

Thomas Chittum, ex funcionario de la ATF y profesor adjunto de Derecho de la Universidad de Nevada en Las Vegas, afirmó que la relación entre las autoridades federales y los vendedores de armas debería ser más de cooperación que de confrontación.