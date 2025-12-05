Del papa Francisco a Charlie Kirk: ¿qué figuras influyentes fallecieron durante este 2025?

La muerte del Papa Francisco trajo cambios a la Iglesia católica, que cuenta con 1,400 millones de fieles y ahora está dirigida -por primera vez- por un Papa estadounidense. El tiroteo mortal del activista conservador Charlie Kirk mientras hablaba ante una multitud horrorizó a muchos y suscitó sombrías conversaciones sobre la violencia política.

Y la muerte por suicidio de Virginia Giuffre, víctima de la trata de personas, atrajo un mayor escrutinio a las investigaciones sobre el agresor sexual Jeffrey Epstein. Estas fueron algunas de las personas notables e influyentes que murieron en 2025 y cuyas muertes tuvieron una amplia repercusión.

La muerte del oscarizado actor Gene Hackman y su esposa se convirtió en fuente de tristeza y misterio tras el hallazgo de sus cadáveres en su casa en febrero. Las autoridades determinaron finalmente que Hackman, que se encontraba en una fase avanzada de Alzheimer, murió de una enfermedad cardiaca, probablemente sin saber que Betsy Arakawa había muerto de hantavirus una semana antes.

La muerte del icono del heavy metal Ozzy Osbourne, pocas semanas después de su concierto de despedida, marcó el final de una era en la música. El año también fue testigo de la muerte del gran boxeador George Foreman, que perdió de forma memorable un combate muy visto contra Muhammad Ali, pero cuya carrera tuvo segundas y terceras partes inspiradoras como campeón del mundo y empresario de éxito.

Y el mundo se despidió este año de Dick Cheney, el duro conservador cuya larga carrera en el servicio público incluyó convertirse en uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos bajo la presidencia de George W. Bush.

He aquí una lista de algunas personalidades influyentes fallecidas este año (se cita la causa de la muerte, si está disponible):

Enero

Wayne Osmond, 73 años. El cantante y guitarrista fue miembro fundador de The Osmonds, una banda familiar que vendió un millón de álbumes, conocida por éxitos adolescentes de los años 70 como “One Bad Apple”, “Yo-Yo” y “Down By the Lazy River”. 1 de enero.

Rosita Missoni, 93 años. Fue la matriarca de la emblemática casa de moda italiana que puso de moda las coloridas prendas de punto con motivos en zigzag y ayudó a lanzar el prêt-à-porter italiano. 1 de enero.

James Arthur Ray, 67 años. Gurú de la autoayuda, su negocio multimillonario se vino abajo después de que su ceremonia de sudoración en Arizona dejara tres muertos. 3 de enero.

Costas Simitis, 88 años. Como primer ministro, el líder socialista fue el artífice de la adhesión de Grecia a la moneda común europea, el euro. 5 de enero.

Jean-Marie Le Pen, 96 años. El fundador del ultraderechista Frente Nacional francés era conocido por su encendida retórica contra la inmigración y el multiculturalismo, que le valió un apoyo incondicional y una condena generalizada. 7 de enero.

Peter Yarrow, 86 años. El cantautor era más conocido por ser un tercio de Peter, Paul and Mary, el trío de música folk cuyas apasionadas armonías conmovieron a millones de personas cuando alzaron sus voces a favor de los derechos civiles y contra la guerra. 7 de enero.

Nancy Leftenant-Colon, 104 años. La primera mujer negra que ingresó en el Cuerpo de Enfermeras del Ejército de Estados Unidos tras la desegregación militar en la década de 1940 se retiró como comandante y fue recordada por familiares y amigos por haber derribado discretamente las barreras raciales durante su larga carrera militar. 8 de enero.

Sam Moore, 89 años. Fue la voz más aguda del dúo de los 60 Sam & Dave, conocido por éxitos definitivos de la época como “Soul Man” y “Hold On, I’m Comin’”. 10 de enero.

David Lynch, 78 años. El cineasta fue célebre por su visión singularmente oscura y onírica en películas como “Terciopelo azul” y “Mulholland Drive”, y la serie de televisión “Twin Peaks”. 16 de enero.

Bob Uecker, 90 años. Tras una carrera olvidable como jugador, se convirtió en uno de los protagonistas de películas y programas de televisión como “Mr. Baseball” y fue uno de los locutores del Salón de la Fama. 16 de enero.

Joan Plowright, 95 años. Fue una galardonada actriz británica que, junto a su difunto marido Laurence Olivier, contribuyó en gran medida a revitalizar la escena teatral del Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. 16 de enero.

Cecile Richards, 67 años. Defensora nacional del acceso al aborto y de los derechos de la mujer, dirigió Planned Parenthood durante 12 tumultuosos años. 20 de enero.

Mauricio Funes, 65 años. Tras ser presidente de El Salvador, pasó los últimos años de su vida en Nicaragua para eludir varias condenas penales. 21 de enero.

Valérie André, 102 años. Aviadora y paracaidista licenciada en Medicina, fue la primera mujer que llegó a oficial general en Francia. 21 de enero.

Garth Hudson, 87 años. El virtuoso teclista y músico polifacético de The Band recurrió a una paleta única de sonidos y estilos para añadir un toque conversacional a estándares del rock como “Up on Cripple Creek”, “The Weight” y “Rag Mama Rag”. 21 de enero.

Richard Williamson, 84 años. Obispo católico ultratradicionalista, su negación del Holocausto provocó un escándalo en 2009, cuando el Papa Benedicto XVI le rehabilitó a él y a otros miembros de su sociedad disidente. 29 de enero.

Dick Button, 95 años. Fue uno de los patinadores artísticos masculinos más destacados de la historia y uno de los grandes innovadores y promotores de su deporte. 30 de enero.

Marianne Faithfull, 78 años. La estrella británica del pop, musa, libertina y alma vieja inspiró y ayudó a escribir algunas de las mejores canciones de los Rolling Stones y perduró como cantante de antorcha y superviviente del estilo de vida que una vez encarnó. 30 de enero.

Febrero

Horst Köhler, 81 años. Director gerente del Fondo Monetario Internacional, se convirtió en un popular presidente alemán antes de aturdir al país al dimitir abruptamente en un escándalo por comentarios sobre su ejército. 1 de febrero.

Barbie Hsu, 48 años. Actriz taiwanesa que protagonizó el popular drama televisivo “Meteor Garden”, que arrasó en Asia, murió de una neumonía provocada por la gripe. 2 de febrero.

El Aga Khan, 88 años. Se convirtió en el líder espiritual de los millones de musulmanes ismailíes del mundo a los 20 años, cuando estudiaba en Harvard, y dedicó miles de millones de dólares en diezmos a la construcción de viviendas, hospitales y escuelas en países en desarrollo. 4 de febrero.

Kultida Woods, 80 años. Tiger Woods atribuyó a su madre, nacida en Tailandia, el mérito de inculcarle su espíritu dominante y animarle a vestir camisetas rojas los domingos como color de su poder. 4 de febrero.

Irv Gotti, 54 años. Magnate de la música, fundador de Murder Inc. Records, estuvo detrás de importantes artistas de hip-hop y R&B como Ashanti y Ja Rule. 5 de febrero.

Tony Roberts, 85 años. El versátil intérprete, nominado a los premios Tony en obras de teatro y musicales, apareció en varias películas de Woody Allen, a menudo como su mejor amigo. 7 de febrero.

Sam Nujoma, 95 años. Conocido como el padre de Namibia, este ardiente luchador por la libertad de barba blanca lideró la independencia de su nación de la Sudáfrica del apartheid en 1990 y fue su primer presidente durante 15 años. 8 de febrero.

Anne Marie Hochhalter, 43 años. Vivió con dolor durante 25 años tras quedar parcialmente paralizada en el tiroteo del instituto Columbine y su muerte por sepsis, relacionada con sus heridas, fue declarada homicidio. 16 de febrero.

Gene Hackman, 95 años. El oscarizado actor cuyos estudiados retratos abarcaban desde héroes reacios a villanos confabuladores y le convirtieron en uno de los intérpretes más respetados y honrados de la industria. 18 de febrero. Hallado muerto junto a su esposa Betsy Arakawa.

Paquita la del Barrio, 77 años. La leyenda musical mexicana era conocida por su potente voz y su férrea defensa de la mujer. 17 de febrero.

James Harrison, 88 años. Se le atribuye haber salvado a 2,4 millones de bebés gracias a sus donaciones récord de plasma sanguíneo durante seis décadas en Australia. 17 de febrero.

Souleymane Cissé, 84 años. El cineasta maliense fue un pionero del cine africano con una carrera de 50 años. 19 de febrero.

Mabel Staton, 92 años. La destacada atleta negra rompió barreras al ser la única mujer que compitió por Estados Unidos en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. 20 de febrero.

Clint Hill, 93 años. El agente del Servicio Secreto saltó a la parte trasera de la limusina del presidente John F. Kennedy después de que el presidente fuera tiroteado, y luego se vio obligado a jubilarse anticipadamente porque seguía atormentado por los recuerdos del asesinato. 21 de febrero.

Joe Fusco, 87 años. Entrenador del College Football Hall of Fame, ganó cuatro campeonatos nacionales de la División II de la NAIA en 19 años en el Westminster College. 22 de febrero.

Roberta Flack, 88 años. El íntimo estilo vocal y musical de la cantante y pianista ganadora de un Grammy la convirtió en una de las artistas discográficas más importantes de la década de 1970 y en una intérprete influyente mucho tiempo después. 24 de febrero.

Michelle Trachtenberg, 39 años. Ex estrella infantil de la exitosa película de 1996 “Harriet la espía”, pasó a coprotagonizar dos populares series de televisión de la era milenaria: “Buffy Cazavampiros” y “Gossip Girl”. La causa y el modo de su muerte fueron oficialmente declarados indeterminados. 26 de febrero.

Boris Spassky, 88 años. Campeón del mundo de ajedrez en la era soviética, perdió su título ante el estadounidense Bobby Fischer en un legendario encuentro en 1972 que se convirtió en un símbolo de las rivalidades de la Guerra Fría. 27 de febrero.

Marzo

Angie Stone, 63 años. La cantante de R&B nominada a los Grammy, miembro del trío femenino de hip-hop The Sequence y conocida por su éxito “Wish I Didn’t Miss You”, murió al estrellarse su furgoneta. 1 de marzo.

Lincoln Díaz-Balart, 70 años. Era un cubanoamericano que se opuso a su tío Fidel Castro y pasó 18 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como miembro de una familia políticamente poderosa del sur de Florida. 3 de marzo.

Carl Dean, 82 años. El devoto marido de Dolly Parton durante casi 60 años evitó los focos e inspiró su eterno éxito “Jolene”. 3 de marzo.

Oleg Gordievsky, 86 años. El oficial del KGB soviético ayudó a cambiar el curso de la Guerra Fría al pasar secretos de forma encubierta a Gran Bretaña. 4 de marzo.

Roy Ayers, 84 años. Este vibrafonista, teclista, compositor y vocalista de jazz era conocido por su éxito “Everybody Loves the Sunshine”, de 1976, que fue sampleado por pesos pesados del R&B y el rap como Mary J. Blige, N.W.A., Dr. Dre, 2Pac, Mos Def y Ice Cube. 4 de marzo.

Robert G. Clark, 95 años. Fue elegido en 1967 como el primer legislador negro del siglo XX en Mississippi y llegó a ocupar el segundo puesto de liderazgo en la Cámara de Representantes del estado. 4 de marzo.

D’Wayne Wiggins, 64 años. ¡Fue cofundador del grupo Tony! ¡Toni! Tone! detrás de las canciones clásicas “Anniversary”, “It Never Rains (In Southern California)” y (Lay Your Head on My) Pillow". 7 de marzo.

Junior Bridgeman, 71 años. Destacado jugador de baloncesto que llevó a Louisville a la Final Four, fue estrella de los Milwaukee Bucks de la NBA y luego inició una carrera aún más exitosa como empresario con participaciones en restaurantes, editoriales y la franquicia de los Bucks. 11 de marzo.

Alan Simpson, 93 años. El ex senador de EE.UU. fue una leyenda política cuyo rápido ingenio salvó las distancias partidistas en los años anteriores a la actual acritud política. 14 de marzo.

Nita Lowey, 87 años. La ex congresista fue una demócrata neoyorquina de larga trayectoria y la primera mujer en presidir el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. 15 de marzo.

Émilie Dequenne, 43 años. La actriz belga, ganadora de un importante premio en el Festival de Cannes por su papel en “Rosetta”, falleció a causa de un extraño tipo de cáncer. 16 de marzo.

Eddie Jordan, 76 años. Propietario de una escudería de Fórmula 1 y personalidad mediática, su humor, sus firmes opiniones y su a menudo extravagante forma de vestir le convirtieron en un popular comentarista de televisión tras vender la escudería. 20 de marzo.

George Foreman, 76 años. El temible boxeador de los pesos pesados perdió el “Rumble in the Jungle” contra Muhammad Ali antes de su inspirador segundo y tercer acto como campeón del mundo a los 45 años y exitoso empresario. 21 de marzo.

Kitty Dukakis, 88 años. La esposa del ex gobernador de Massachusetts y candidato presidencial demócrata Michael Dukakis habló abiertamente de su lucha contra la depresión y la adicción. 21 de marzo.

Mia Love, 49 años. Hija de inmigrantes haitianos, la primera mujer negra republicana elegida al Congreso murió de cáncer cerebral. 23 de marzo.

David Childs, 83 años. Fue el arquitecto principal del rascacielos One World Trade Center que se levantó en el lugar donde se derrumbaron las torres gemelas en Nueva York durante los atentados del 11-S. 26 de marzo.

Richard Chamberlain, 90 años. El apuesto héroe de la serie de televisión de los 60 “Dr. Kildare” salió del armario como gay cuatro décadas después y era conocido como el “rey de las miniseries” por sus papeles en “El pájaro espino” y “Shogun”. 29 de marzo.

Abril

Val Kilmer, 65 años. El melancólico y polifacético actor que interpretó a Iceman en “Top Gun”, se enfundó una voluminosa capa como Batman en “Batman Forever” y encarnó a Jim Morrison en “The Doors”, murió de neumonía. 1 de abril.

Theodore McCarrick, 94 años. El otrora poderoso cardenal católico fue destituido por el papa Francisco en 2019 después de que una investigación vaticana determinara que había abusado de adultos y niños. 3 de abril.

Jay North, 73 años. Interpretó al travieso cabeza de remolque en la serie de televisión “Dennis the Menace” durante cuatro temporadas a partir de 1959. 6 de abril.

Clem Burke, 70 años. Su versátil forma de tocar la batería impulsó al emblemático grupo de rock Blondie durante décadas, en las que interpretó desde punk de la nueva ola hasta temas de música disco. 6 de abril.

Rubby Pérez, 69 años. Conocido por canciones como “Volveré”, “El Africano” y “Tu Vas a Volar” durante una carrera dedicada al merengue, el estilo musical característico de la República Dominicana, murió tras derrumbarse el techo de una discoteca. 8 de abril.

Octavio Dotel, 51 años. Lanzó para 13 equipos de Grandes Ligas en una carrera de 15 años y ganó una Serie Mundial con los Cardenales de San Luis, y murió en el mismo derrumbe del tejado en la República Dominicana. 8 de abril.

Kim Shin-jo, 82 años. Fue un comando norcoreano que se reasentó en Corea del Sur como pastor tras el fracaso de su misión de asesinar al presidente surcoreano Park Chung-hee en 1968. 9 de abril.

Mario Vargas Llosa, 89 años. El escritor peruano fue Premio Nobel de Literatura y un gigante de las letras latinoamericanas. 13 de abril.

Abdullah Ahmad Badawi, 85 años. El ex primer ministro malasio fue un moderado que amplió las libertades políticas del país, pero fue criticado por un liderazgo mediocre. 14 de abril.

Wink Martindale, 91 años. El genial presentador de exitosos programas de juegos como “Gambit” y “Tic-Tac-Dough” también hizo una de las primeras entrevistas grabadas en televisión con un joven Elvis Presley. 15 de abril.

Nora Aunor, 71 años. Se convirtió en una de las mayores estrellas del cine filipino durante una carrera que abarcó siete décadas. 16 de abril.

Bob Filner, 82 años. Congresista estadounidense durante 10 mandatos, su carrera política terminó abruptamente tras ser elegido alcalde de San Diego y expulsado del cargo en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada. 20 de abril.

El Papa Francisco, 88 años. El primer pontífice latinoamericano de la historia encandiló al mundo con su estilo humilde y su preocupación por los pobres, pero alienó a los conservadores con sus críticas al capitalismo y al cambio climático. 21 de abril.

Steve McMichael, 67 años. El tackle defensivo estrella del equipo campeón de la Super Bowl de 1985, los Chicago Bears, cuya personalidad fuera de lo común lo convirtió más tarde en un luchador de lucha libre profesional como “Ming el Despiadado”, murió tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 23 de abril.

Virginia Giuffre, 41 años. Acusó al príncipe Andrés de Gran Bretaña y a otros hombres influyentes de haberla explotado sexualmente cuando era una adolescente traficada por el financiero Jeffrey Epstein. Defensora de los supervivientes del tráfico sexual tras emerger como figura central en la caída de Epstein, murió por suicidio según su publicista. 25 de abril.

Dick Barnett, 88 años. Miembro del Salón de la Fama del baloncesto, jugó en los dos equipos campeones de la NBA de los New York Knicks después de formar parte de una histórica potencia universitaria en Tennessee A&I. 27 de abril.

Mayo

Ruth Buzzi, 88 años. Saltó a la fama como la malhumorada y amargada Gladys Ormphby en la innovadora serie de sketches cómicos “Rowan & Martin’s Laugh-In” e hizo más de 200 apariciones en televisión durante 45 años de carrera. 1 de mayo.

Jill Sobule, 66 años. La galardonada cantautora, cuya ingeniosa y conmovedora letra atrajo la atención de todo el mundo con la canción de temática gay “I Kissed a Girl”, murió en el incendio de su casa. 1 de mayo.

George Ryan, 91 años. Republicano de mano dura contra el crimen que, como gobernador de Illinois, eliminó el corredor de la muerte del estado, cayó en desgracia por un escándalo de corrupción que le llevó a la cárcel. 2 de mayo.

David H. Souter, 85 años. El juez retirado del Tribunal Supremo era un soltero ascético y republicano de New Hampshire que se convirtió en el favorito de los liberales durante casi 20 años en el banquillo. 8 de mayo.

Johnny Rodríguez, 73 años. La estrella de la música country fue un popular cantante mexicano-estadounidense entre cuyos éxitos de la década de 1970 se incluyen “I Just Can’t Get Her Out of My Mind”, “Ridin’ My Thumb to Mexico” y “That’s the Way Love Goes”. 9 de mayo.

Robert Benton, 92 años. El oscarizado cineasta fue co-creador de “Bonnie and Clyde”, y recibió la validación del gran público como guionista y director de “Kramer contra Kramer” y “Places in the Heart”. 11 de mayo.

Christopher “Kit” Bond, 86 años. El republicano fue el gobernador más joven de Missouri y más tarde aportó miles de millones de dólares en fondos federales al estado como senador estadounidense durante cuatro mandatos. 13 de mayo.

José Mujica, 89 años. La democracia radical del ex presidente uruguayo y guerrillero marxista, su filosofía sin tapujos y su sencillo estilo de vida como floricultor fascinaron a personas de todo el mundo. 13 de mayo.

George Wendt, 76 años. Actor con encanto, interpretó al afable camarero Norm en la exitosa comedia televisiva de los 80 “Cheers” y actuó en Broadway en “Art”, “Hairspray” y “Elf”. 20 de mayo.

Susan Brownmiller, 90 años. Feminista cuyo libro “Contra nuestra voluntad”, de 1975, fue un bestseller intensamente debatido sobre la agresión sexual. 24 de mayo.

Phil Robertson, 79 años. El patriarca de “Dinastía de Patos” convirtió su pequeña afición a la caza de patos en el paraíso de los deportistas del norte de Luisiana en un gran negocio y en un fenómeno cultural conservador. 25 de mayo.

Charles Rangel, 94 años. El ex congresista neoyorquino fue un demócrata de Harlem franco y de voz grave que pasó casi cinco décadas en el Capitolio y fue miembro fundador del Caucus Negro del Congreso. 26 de mayo.

Presley Chweneyagae, 40 años. El actor sudafricano obtuvo reconocimiento internacional por su papel protagonista en la película de 2005 “Tsotsi”, que ganó el primer Óscar de la historia de Sudáfrica a la mejor película de habla no inglesa. 27 de mayo.

Ngũgĩ wa Thiong’o, 87 años. El venerado literato keniano fue una voz de la disidencia que, en docenas de libros de ficción y no ficción, trazó la historia de su país desde el imperialismo británico hasta la tiranía gobernada desde casa. 28 de mayo.

Bernard Kerik, 69 años. Fue comisario de policía de Nueva York el 11-S y posteriormente se declaró culpable de fraude fiscal antes de ser indultado. 29 de mayo.

Loretta Swit, 87 años. Ganó dos premios Emmy interpretando a la mayor Margaret Houlihan, la exigente enfermera jefe de una unidad quirúrgica de la Guerra de Corea en la pionera y exitosa serie de televisión “M.A.S.H.”. 30 de mayo.

Etienne-Emile Baulieu, 98 años. Este científico francés es conocido por ser el inventor de la píldora abortiva. 30 de mayo.

Junio

Shigeo Nagashima, 89 años. Era conocido en Japón como “Mr. Pro Baseball”, una de las personas más famosas del país durante su época de jugador. 3 de junio.

Jim Marshall, 87 años. El ex defensa de los Minnesota Vikings fue uno de los cuatro miembros de los famosos Purple People Eaters, la columna vertebral de cuatro equipos de la Super Bowl. 3 de junio.

Niède Guidon, 92 años. La arqueóloga brasileña descubrió cientos de pinturas rupestres prehistóricas en el noreste de Brasil, y sus investigaciones cuestionaron las teorías sobre la antigua presencia humana en América. 4 de junio.

Edgar Lungu, 68 años. El expresidente zambiano dirigió la nación del sur de África entre 2015 y 2021. 5 de junio.

Nina Kuscsik, 86 años. Hizo campaña a favor de la inclusión de la mujer en las carreras de larga distancia y ganó el Maratón de Boston el primer año en que se permitió oficialmente a las mujeres correr. 8 de junio.

Sly Stone, 82 años. El revolucionario músico y dinámico showman lideró Sly and the Family Stone, transformando la música popular en los años 60 y 70 y más allá con éxitos como “Everyday People”, “Stand!” y “Family Affair”. 9 de junio.

Frederick Forsyth, 86 años. El autor británico escribió “El día del chacal” y otros thrillers superventas. 9 de junio.

Brian Wilson, 82 años. El visionario y frágil líder de los Beach Boys, cuyo genio para la melodía, los arreglos y la autoexpresión de ojos abiertos inspiró “Good Vibrations”, “California Girls” y otros himnos veraniegos, convirtiéndose en uno de los artistas discográficos más influyentes del mundo. 11 de junio.

Ananda Lewis, 52 años. La ex presentadora de MTV y BET, que se convirtió en una personalidad televisiva muy querida en los años 90 por su calidez y autenticidad, ha muerto de cáncer de mama. 11 de junio.

Anne Burrell, 55 años. La chef televisiva entrenó a torpes culinarios en cientos de episodios de “Los peores cocineros de América”. 17 de junio.

Mick Ralphs, 81 años. El guitarrista, cantante y compositor fue miembro fundador de las bandas clásicas de rock británico Bad Company y Mott the Hoople. 23 de junio.

Bobby Sherman, 81 años. Su sonrisa encantadora y su melena desgreñada le convirtieron en un ídolo adolescente en los años 60 y 70 con éxitos pop como “Little Woman” y “Julie, Do Ya Love Me”. 24 de junio.

Carolyn McCarthy, 81 años. Cumplió nueve mandatos en el Congreso tras ser elegida en 1996 como defensora del control de armas tras un tiroteo masivo en un tren de cercanías de Nueva York en el que murieron su marido y su hijo resultó gravemente herido. 26 de junio.

D. Wayne Lukas, 89 años. El miembro del Salón de la Fama se convirtió en uno de los entrenadores más destacados de las carreras de caballos y en la imagen de este deporte durante décadas. 28 de junio.

Julio

Jimmy Swaggart, 90 años. El televangelista amasó un enorme número de seguidores y un ministerio multimillonario, pero su afición por las prostitutas le hizo perder la fe. 1 de julio.

Alex Delvecchio, 93 años. Miembro del Salón de la Fama del Hockey, ayudó a los Detroit Red Wings a ganar tres veces la Copa Stanley en la década de 1950. 1 de julio.

Michael Madsen, 67 años. El actor más conocido por sus personajes amenazadores, de ojos de acero y a menudo sádicos en las películas de Quentin Tarantino, como “Reservoir Dogs” y “Kill Bill: Vol. 2”. 3 de julio.

Muhammadu Buhari, 82 años. Dirigió Nigeria en dos ocasiones, como jefe de Estado militar y como presidente democrático. 13 de julio.

Fauja Singh, 114 años. Un corredor de origen indio apodado el Torpedo con turbante, considerado el maratoniano más viejo del mundo, murió tras ser atropellado por un coche. 14 de julio.

Bradley John Murdoch, 67 años. Conocido como el “Asesino del Outback”, fue condenado por el asesinato del mochilero británico Peter Falconio, que desapareció en la árida Australia central en 2001. 15 de julio.

Connie Francis, 87 años. Entre sus éxitos de los años 50 y 60 figuran “Pretty Little Baby” y “Who’s Sorry Now?”, que sirve de título irónico para una vida personal llena de desamores y tragedias. 16 de julio.

Felix Baumgartner, 56 años. El atleta extremo asombró al mundo en 2012 al saltar en paracaídas a una velocidad superior a la del sonido durante un salto de 24 millas (39 kilómetros) desde la estratosfera. Murió en un accidente de parapente. 17 de julio.

Alan Bergman, 99. El oscarizado letrista formó equipo con su mujer, Marilyn, en una entrañable asociación que produjo “How Do You Keep the Music Playing?”, “It Might Be You” y el clásico “The Way We Were”. 17 de julio.

Rex White, 95 años. Fue el campeón vivo más veterano de la NASCAR e ingresó en 2015 en su Salón de la Fama. 18 de julio.

Malcolm-Jamal Warner, 54 años. Su carrera de 40 años como actor y director comenzó como el hijo adolescente Theo Huxtable en “El show de Cosby”, un fenómeno cultural que ayudó a definir la década de 1980. Murió ahogado en el mar Caribe. 20 de julio.

Thomas Anthony Durkin, 78 años. El abogado penalista fue un fijo durante cinco décadas en los tribunales de Chicago, conocido por su implacable defensa de una lista de clientes notorios. 21 de julio.

Ozzy Osbourne, 76 años. El lúgubre y demoníaco cantante de la banda pionera Black Sabbath se convirtió en el padrino del heavy metal y luego en un anciano padre en un reality show. 22 de julio.

Chuck Mangione, 84 años. El músico ganador de dos premios Grammy alcanzó el éxito internacional en 1977 con su sencillo con sabor a jazz “Feels So Good” y más tarde se convirtió en actor de doblaje en la comedia animada de televisión “King of the Hill.” 22 de julio.

Joey Jones, 70 años. El héroe del fútbol galés ganó dos Copas de Europa con el Liverpool y fue apodado “Mr. Wrexham”. 22 de julio.

Hulk Hogan, 71 años. El icono de la lucha libre profesional, bigotudo, con pañuelo en la cabeza y rompebíceps, convirtió este deporte en un negocio masivo y extendió su influencia a la televisión, la cultura pop y la política conservadora durante un segundo acto largo y plagado de escándalos. 24 de julio.

Cleo Laine, 97 años. Su ronca contralto era una de las voces más distintivas del jazz, y muchos la consideraban la mayor contribución británica al género americano por excelencia. 24 de julio.

Dwight Muhammad Qawi, 72 años. El púgil del Salón de la Fama se dedicó al boxeo en la cárcel y llegó a ser campeón del mundo de los dos pesos. 25 de julio.

Ryne Sandberg, 65 años. El segundo base del Salón de la Fama se convirtió en uno de los mejores jugadores de béisbol cuando jugaba con los Chicago Cubs. 28 de julio.

Flaco Jiménez, 86 años. El legendario acordeonista de San Antonio ganó varios premios Grammy al popularizar la música de conjunto, tejana y tex-mex. 31 de julio.

Agosto

Jeannie Seely, 85 años. Fue la conmovedora cantante de música country detrás de estándares como “Don’t Touch Me”. 1 de agosto.

Stella Rimington, 90 años. Dame Stella fue la primera mujer jefa de la agencia de inteligencia británica MI5 y más tarde una exitosa escritora de novelas de suspense. 3 de agosto.

Loni Anderson, 79 años. Interpretó a la recepcionista de una emisora de radio en apuros en la exitosa comedia de televisión “WKRP in Cincinnati”. 3 de agosto.

Ion Iliescu, 95 años. Primer presidente de Rumanía elegido libremente tras la caída del comunismo en 1989, posteriormente acusado de crímenes contra la humanidad por su papel en la sangrienta revolución. 5 de agosto.

James Lovell, 97 años. El comandante del Apolo 13 ayudó a convertir una misión lunar fallida en un triunfo de la ingeniería sobre la marcha. 7 de agosto.

Myint Swe, 74 años. Se convirtió en presidente interino de Myanmar en circunstancias controvertidas después de que los militares arrebataran el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. 7 de agosto.

William H. Webster, 101. Su capacidad para resolver problemas y su integridad contribuyeron a restablecer la confianza pública como director del FBI de 1978 a 1987 y de la CIA de 1987 a 1991. 8 de agosto.

Genshitsu Sen, 102 años. Promovió la paz como gran maestro de la ceremonia japonesa del té tras haber sido entrenado para ser piloto kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial. 14 de agosto.

Mike Castle, 86 años. El republicano moderado y ex gobernador de Delaware estuvo 18 años en el Congreso, defendiendo el popular Programa de los 50 Cuartos de Estado. 14 de agosto.

Tristan Rogers, 79 años. Interpretó al superespía Robert Scorpio en la serie de ABC “Hospital General”. 15 de agosto.

Terence Stamp, 87 años. El actor británico interpretó a menudo el papel de un villano complejo, incluido el del General Zod en las primeras películas de Superman. 17 de agosto.

Humpy Wheeler, 86 años. Fue un promotor pionero del automovilismo como presidente y director general del Charlotte Motor Speedway. 20 de agosto.

Frank Caprio, 88 años. Juez municipal jubilado de Rhode Island, alcanzó la fama en Internet como jurista solidario y presentador de “Caught in Providence”. 20 de agosto.

James Dobson, 89 años. Fundador del ministerio cristiano conservador Focus on the Family, el psicólogo infantil fue un influyente activista político contra el aborto y los derechos LGBTQ+. 21 de agosto.

Ron Turcotte, 84 años. El jinete del Salón de la Fama llevó a Secretariat a la Triple Corona en 1973. 22 de agosto.

Angela Mortimer Barrett, 93 años. Superó una sordera parcial y una infección intestinal para ganar tres títulos individuales de Grand Slam, incluido el de Wimbledon de 1961. 25 de agosto.

Randy “Duke” Cunningham, 83 años. Sus hazañas como aviador de la Marina estadounidense durante la guerra de Vietnam le catapultaron al Congreso, donde el republicano sirvió durante ocho legislaturas antes de declararse culpable de aceptar 2,4 millones de dólares en sobornos. 27 de agosto.

Septiembre

Graham Greene, 73 años. Actor indígena pionero, su larga carrera incluyó una nominación al Oscar por su interpretación de Kicking Bird en “Bailando con lobos”. 1 de septiembre.

Giorgio Armani, 91 años. El icónico diseñador italiano convirtió el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda multimillonario. 4 de septiembre.

Joseph McNeil, 83 años. Fue uno de los cuatro estudiantes universitarios de Carolina del Norte que, hace 65 años, se negaron a abandonar una cafetería de Woolworth’s segregada racialmente, lo que contribuyó a desencadenar sentadas no violentas por los derechos civiles en todo el Sur. 4 de septiembre.

La duquesa de Kent, 92 años. Nacida como Katharine Lucy Mary Worsley, rompió el protocolo real para abrazar a un subcampeón de Wimbledon y se alejó de sus obligaciones familiares para enseñar música en una escuela pública. 4 de septiembre.

Polly Holliday, 88 años. El actor nominado a los premios Tony de cine y teatro convirtió el eslogan “¡Bésame la sémola!” en una réplica nacional como el servidor que mascaba chicle y llevaba una colmena en la sitcom de larga duración de la CBS “Alice”. 9 de septiembre.

Charlie Kirk, 31 años. Pasó de ser un activista universitario conservador adolescente a un podcaster de primera línea y aliado del presidente Donald Trump, fue tiroteado mortalmente durante una aparición en una universidad de Utah. 10 de septiembre.

Bobby Hart, 86 años. El compositor fue una pieza clave del imperio multimedia de los Monkees, formando equipo con Tommy Boyce en éxitos como “Last Train to Clarksville” y “I’m Not Your Steppin’ Stone”. 10 de septiembre.

Kim Seong-Min, 63 años. El desertor que fundó Free North Korea Radio, con sede en Seúl, utilizó memorias USB y una red de fuentes en el hermético país para informar al público norcoreano sobre su autoritario gobierno. 12 de septiembre.

Ricky Hatton, 46 años. El ex campeón del mundo de boxeo, que llegó a convertirse en uno de los púgiles más populares de este deporte, tenía problemas de salud mental y fue hallado muerto por ahorcamiento. 14 de septiembre.

Robert Redford, 89 años. El chico de oro de Hollywood se convirtió en director ganador de un Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente bajo el nombre de uno de sus personajes más queridos. 16 de septiembre.

Brett James, 57 años. El compositor de country ganador de un Grammy, entre cuyos éxitos se encuentran “Jesus, Take the Wheel” de Carrie Underwood y “When the Sun Goes Down” de Kenny Chesney, murió en un accidente de avión. 18 de septiembre.

Sonny Curtis, 88 años. Rockero de época, escribió el crudo clásico “I Fought the Law” y planteó la imperecedera pregunta “¿Quién puede encender el mundo con su sonrisa?” como guionista-crooner del tema principal de “The Mary Tyler Moore Show”. 19 de septiembre.

Bernie Parent, 80 años. Considerado uno de los mejores porteros de hockey, el miembro del Salón de la Fama fue el guardameta de los Flyers de Filadelfia que ganaron dos Copas Stanley en la década de 1970. 21 de septiembre.

Bobby Cain, 85 años. Como uno de los llamados Clinton 12 en 1956, soportó la violencia racista para convertirse en el primer estudiante negro de Tennessee en graduarse en una escuela estatal integrada. 22 de septiembre.

Claudia Cardinale, 87 años. La aclamada actriz italiana protagonizó algunas de las películas europeas más célebres de las décadas de 1960 y 1970. 23 de septiembre.

El jeque Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, a sus 80 años. El gran muftí de Arabia Saudí fue la máxima figura religiosa del reino durante un cuarto de siglo, a medida que la ultraconservadora nación musulmana se liberalizaba socialmente. 23 de septiembre.

Sara Jane Moore, 95 años. Estuvo encarcelada durante más de 30 años tras un intento fallido de asesinar al presidente Gerald Ford en 1975. 24 de septiembre.

Assata Shakur, 78 años. La activista por la liberación de los negros recibió asilo político en Cuba tras su fuga en 1979 de una prisión estadounidense donde cumplía cadena perpetua por matar a un agente de la ley. 25 de septiembre.

Russell M. Nelson, 101 años. Fue el presidente más antiguo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 27 de septiembre.

Octubre

Jane Goodall, 91 años. La conservacionista fue conocida por sus revolucionarias investigaciones sobre los chimpancés y su defensa del medio ambiente en todo el mundo. 1 de octubre.

Jilly Cooper, 88 años. La autora británica de bestsellers relató la clase y el sexo en novelas arriesgadas, como “Rivales” y “Jinetes”. 5 de octubre.

Joan B. Kennedy, 89 años. La ex esposa del senador Edward M. Kennedy soportó tragedias familiares, las infidelidades de su marido y décadas de lucha contra el alcoholismo y la salud mental. 8 de octubre.

Diane Keaton, 79 años. Los extravagantes modales y la profundidad emocional de la oscarizada estrella cautivaron a sus fans en películas como “Annie Hall”, “El Padrino” y “El padre de la novia”. 11 de octubre.

D’Angelo, 51 años. El cantante de R&B ganador de un Grammy, conocido por su voz áspera pero suave y por atraer la atención del gran público con el vídeo musical de “Untitled (How Does It Feel)” sin camiseta, murió de cáncer. 14 de octubre.

Raila Odinga, 80 años. Las campañas populistas del ex primer ministro y eterno candidato presidencial desafiaron el régimen de partido único, sacudieron a las autoridades y le dieron una enorme influencia en Kenia. 15 de octubre.

Ace Frehley, 74 años. El guitarrista principal original y miembro fundador de la banda de glam-rock Kiss cautivó al público con su elaborado maquillaje galáctico y su guitarra humeante. 16 de octubre.

Susan Stamberg, 87 años. La “madre fundadora” de la National Public Radio fue la primera mujer locutora en presentar un programa nacional de noticias. 16 de octubre.

Kanchha Sherpa, 92 años. El guía de montaña nepalí fue el último superviviente del equipo que conquistó por primera vez el Everest. 16 de octubre.

Tomiichi Murayama, 101 años. El ex primer ministro japonés fue conocido por su “declaración Murayama” de 1995, en la que pedía perdón a las víctimas asiáticas de la agresión de su país. 17 de octubre.

Chen Ning Yang, 103 años. El físico chino galardonado con el Premio Nobel fue uno de los científicos más influyentes de la física moderna. 18 de octubre.

Daniel Naroditsky, 29 años. El gran maestro de ajedrez, que empezó siendo un niño prodigio, se convirtió rápidamente en una de las voces estadounidenses más influyentes de este deporte. No se ha hecho pública la causa de su muerte. 20 de octubre.

June Lockhart, 100 años. Se convirtió en una figura materna para una generación de telespectadores, ya fuera en “Lassie” o en “Perdidos en el espacio”. 23 de octubre.

La Reina Madre Sirikit, 93 años. Supervisó proyectos reales en Tailandia para ayudar a los pobres de las zonas rurales, preservar la artesanía tradicional y proteger el medio ambiente. 24 de octubre.

Nick Mangold, 41 años. Como centro de los New York Jets fue uno de los mejores jugadores de la franquicia, ayudando dos veces a llevar al equipo al partido por el campeonato de la AFC. Murió por complicaciones de una enfermedad renal. 25 de octubre.

Prunella Scales, 93 años. Polifacética actriz, era conocida sobre todo por su papel de Sybil Fawlty, de lengua ácida, en la clásica comedia británica “Fawlty Towers”. 27 de octubre.

Noviembre

Martha Layne Collins, 88 años. Fue la primera y única mujer elegida gobernadora de Kentucky. 1 de noviembre.

Stanley Chesley, 89 años. Pionero de las demandas colectivas contra las compañías tabaqueras y los fabricantes de implantes mamarios defectuosos, su carrera jurídica terminó en medio de acusaciones de conducta poco ética. 2 de noviembre.

George Banks, 83 años. Se convirtió en uno de los asesinos en masa más conocidos de Estados Unidos al matar a 14 personas y a 13, incluidos sus propios hijos, durante un ataque en 1982 en Pensilvania. 2 de noviembre.

Dick Cheney, 84 años. El duro conservador fue uno de los principales defensores de la invasión de Irak como uno de los vicepresidentes más poderosos y polarizadores de la historia de Estados Unidos. Años después, se convirtió en crítico y objetivo del presidente Donald Trump. 3 de noviembre.

Diane Ladd, 89 años. La actriz fue nominada tres veces a los premios de la Academia, como la descarada camarera de “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, la intrigante progenitora de “Wild at Heart” y su papel con su hija Laura Dern en “Rambling Rose”. 3 de noviembre.

Kim Yong Nam, 97 años. El durante mucho tiempo ceremonial jefe de Estado de Corea del Norte era más conocido por su voz profunda y retumbante en discursos llenos de propaganda en apoyo de la dinastía gobernante Kim. 3 de noviembre.

James D. Watson, 97. Su codescubrimiento de la estructura en escalera trenzada del ADN en 1953 ayudó a encender la larga mecha de una revolución en la medicina, la lucha contra el crimen, la genealogía y la ética. 6 de noviembre.

Paul Tagliabue, 84 años. Ayudó a traer paz laboral y riqueza a la NFL durante sus 17 años como comisionado, pero fue criticado por no tomar medidas más enérgicas contra las conmociones cerebrales. 9 de noviembre.

Sally Kirkland, 84 años. La actriz de teatro, cine y televisión era más conocida por compartir pantalla con Paul Newman y Robert Redford en “The Sting” y su papel principal nominado al Oscar en la película de 1987 “Anna”. 11 de noviembre.

Juan Ponce Enrile, 101 años. Fue jefe de Defensa de Filipinas durante la época de la ley marcial, famosa por las atrocidades contra los derechos humanos, los retrocesos democráticos y el saqueo, y luego rompió con Ferdinand Marcos, lo que llevó al derrocamiento del dictador en un levantamiento de “poder popular” en 1986. 13 de noviembre.

Todd Snider, 59 años. Sus melodías libres y reflexivas y sus composiciones cósmicas lo convirtieron en una figura muy querida de la música de raíces estadounidense. 14 de noviembre.

H. Rap Brown, 82 años. Uno de los líderes más destacados del movimiento Black Power, murió cumpliendo cadena perpetua por el asesinato en 2000 de un ayudante del sheriff de Georgia. 23 de noviembre.

Dharmendra, 89 años. Fue una de las estrellas más populares del cine indio y definió las películas de Bollywood de los años setenta y ochenta. 24 de noviembre.

Jimmy Cliff, 81 años. El carismático pionero del reggae y actor protagonizó la recordada película “The Harder They Come” y predicó la alegría, el desafío y la resiliencia en clásicos como “Many Rivers to Cross”, “You Can Get it If You Really Want” y “Vietnam”. 24 de noviembre.

Viola Ford Fletcher, 111 años. Viola Ford Fletcher, una de las últimas supervivientes de la masacre de Tulsa, Oklahoma, en 1921, dedicó sus últimos años a buscar justicia por el mortífero ataque de una turba de blancos a la próspera comunidad negra en la que vivía de niña. 24 de noviembre.

Fuzzy Zoeller, 74 años. Uno de los personajes más gregarios del golf, la carrera del dos veces campeón de un major se vio empañada por una broma racialmente insensible sobre Tiger Woods. 27 de noviembre.

Tom Stoppard, 88 años. El dramaturgo británico fue un dramaturgo juguetón e indagador que ganó un Oscar por su guión para “Shakespeare Enamorado” de 1998. 29 de noviembre.

Diciembre: