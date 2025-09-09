Subastarán en Viena una cámara que pertenecía al fallecido papa Francisco
La recaudación final se destinará a la organización caritativa personal del pontífice
9 de septiembre de 2025 - 12:00 PM
9 de septiembre de 2025 - 12:00 PM
Una cámara de fotos del tipo Leica M-A, de color blanco y que pertenecía al fallecido papa Francisco, será subastada el próximo 22 de noviembre en Viena, informó este martes la casa de subastas austríaca Leitz Photographica Auction en Instagram.
El precio de salida de la cámara será de 30,000 euros (unos $35,000) y la recaudación final, estimada en entre 60,000 y 70,000 euros ($70,000 y $82,000), se destinará a la organización caritativa personal de Francisco, fallecido en abril pasado a los 88 años de edad.
La Leica, un regalo que recibió el papa argentino en 2024 de parte de la propia firma Leica AG, cuenta con exclusivo revestimiento en cuero blanco y otros elementos lacados.
Un detalle especial son los grabados en la cámara y en el objetivo tipo Leica Noctilux-M 1:1,2/50mm ASPH, informó Leitz Photografica Auction en su página web (https://www.leitz-auction.com/en/Leica-M-A-no.5000000-Pope-Francis/A02119)
La subasta se realizará en el exclusivo hotel Imperial de Viena, que suele acoger a visitas reales y de Estado en la capital austríaca.
Otro factor importante para los coleccionistas y posibles compradores es que tanto la cámara como el objetivo llevan un número de serie muy especial: el 5.000.000.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: