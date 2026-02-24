Juez de Utah decidirá sobre recusación fiscal en el caso de Charlie Kirk

Se espera que un juez de Utah decida el martes si mantiene a los fiscales en el caso de asesinato contra Tyler Robinson, el hombre acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah.

Los fiscales tienen previsto solicitar la pena de muerte para Robinson, de 22 años, acusado de asesinato con agravantes por el tiroteo del 10 de septiembre en el campus de la Universidad Utah Valley, en Orem. Robinson aún no se ha declarado culpable.

El juez estatal de distrito Tony Graf ha estado sopesando si descalificar a la Fiscalía del condado de Utah para que siga llevando el caso.

Los abogados de Robinson argumentan que Chad Grunander, fiscal adjunto del condado que trabaja en el caso, tiene un conflicto de intereses porque su hija adulta estaba entre el público cuando Kirk fue tiroteado.

Se calcula que unas 3,000 personas se encontraban en el mitin al aire libre para escuchar a Kirk cuando fue atropellado mientras respondía a las preguntas. Kirk, cofundador de Turning Point USA, ayudó a movilizar a los jóvenes para que votaran al presidente Donald Trump.

La hija de Grunander, cuya identidad no ha sido revelada a los medios de comunicación que cubren el caso, declaró ante el tribunal que no grabó ningún vídeo del tiroteo ni de los momentos posteriores. Ella estaba mirando a la multitud y no se enteró hasta después de correr para ponerse a salvo de que era Kirk quien había recibido un disparo, dijo al tribunal a principios de este mes.

Los abogados de Robinson también argumentan en documentos judiciales que los fiscales se apresuraron a anunciar su intención de solicitar la pena de muerte, lo que, según ellos, es prueba de “fuertes reacciones emocionales” que merecen la descalificación de todo el equipo.

El fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, declaró este mes que pensó en solicitar la pena de muerte antes de que se hubiera producido una detención en el caso, y que la hija de su colega no influyó en modo alguno en la decisión.

Graf podría decidir mantener a los fiscales en el caso, destituirlos a todos o destituir sólo a Grunander.

Si se inhabilita a los fiscales del condado de Utah, el caso probablemente pasaría a los fiscales de un condado con recursos suficientes para llevar un caso grande, como el condado de Salt Lake, o posiblemente a la oficina del fiscal general del estado, ha dicho el director del Consejo de la Fiscalía de Utah, Robert Church.

El juez ha estado sopesando otras cuestiones de equidad para Robinson, en caso de que vaya a juicio.

Las grabaciones de vídeo completas del tiroteo de Kirk no se han mostrado ante el tribunal después de que los abogados defensores se opusieran por temor a que las imágenes menoscabaran el derecho de Robinson a un juicio justo.