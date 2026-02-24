Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez de Utah decidirá sobre recusación fiscal en el caso de Charlie Kirk

La petición de la defensa busca inhibir a los fiscales que llevan el caso de asesinato por un presunto conflicto de interés

24 de febrero de 2026 - 2:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fiscal adjunto del condado de Utah, Chad Grunander. (Trent Nelson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Se espera que un juez de Utah decida el martes si mantiene a los fiscales en el caso de asesinato contra Tyler Robinson, el hombre acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah.

RELACIONADAS

Los fiscales tienen previsto solicitar la pena de muerte para Robinson, de 22 años, acusado de asesinato con agravantes por el tiroteo del 10 de septiembre en el campus de la Universidad Utah Valley, en Orem. Robinson aún no se ha declarado culpable.

El juez estatal de distrito Tony Graf ha estado sopesando si descalificar a la Fiscalía del condado de Utah para que siga llevando el caso.

Los abogados de Robinson argumentan que Chad Grunander, fiscal adjunto del condado que trabaja en el caso, tiene un conflicto de intereses porque su hija adulta estaba entre el público cuando Kirk fue tiroteado.

Se calcula que unas 3,000 personas se encontraban en el mitin al aire libre para escuchar a Kirk cuando fue atropellado mientras respondía a las preguntas. Kirk, cofundador de Turning Point USA, ayudó a movilizar a los jóvenes para que votaran al presidente Donald Trump.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

La hija de Grunander, cuya identidad no ha sido revelada a los medios de comunicación que cubren el caso, declaró ante el tribunal que no grabó ningún vídeo del tiroteo ni de los momentos posteriores. Ella estaba mirando a la multitud y no se enteró hasta después de correr para ponerse a salvo de que era Kirk quien había recibido un disparo, dijo al tribunal a principios de este mes.

Los abogados de Robinson también argumentan en documentos judiciales que los fiscales se apresuraron a anunciar su intención de solicitar la pena de muerte, lo que, según ellos, es prueba de “fuertes reacciones emocionales” que merecen la descalificación de todo el equipo.

El fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, declaró este mes que pensó en solicitar la pena de muerte antes de que se hubiera producido una detención en el caso, y que la hija de su colega no influyó en modo alguno en la decisión.

Graf podría decidir mantener a los fiscales en el caso, destituirlos a todos o destituir sólo a Grunander.

Charlie Kirk fue el director general y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA.Charlie Kirk, de 31 años, estaba casado y tenía dos hijos.Charlie Kirk murió el 10 de septiembre de 2025 tras ser baleado en un acto universitario en Utah
1 / 15 | ¿Quién era Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en una universidad de Utah?. Charlie Kirk fue el director general y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA. - Jeffrey Phelps

Si se inhabilita a los fiscales del condado de Utah, el caso probablemente pasaría a los fiscales de un condado con recursos suficientes para llevar un caso grande, como el condado de Salt Lake, o posiblemente a la oficina del fiscal general del estado, ha dicho el director del Consejo de la Fiscalía de Utah, Robert Church.

El juez ha estado sopesando otras cuestiones de equidad para Robinson, en caso de que vaya a juicio.

Las grabaciones de vídeo completas del tiroteo de Kirk no se han mostrado ante el tribunal después de que los abogados defensores se opusieran por temor a que las imágenes menoscabaran el derecho de Robinson a un juicio justo.

Los abogados de la defensa también pretenden mantener a las cámaras de televisión y a los fotógrafos fuera de la sala, argumentando que los medios de comunicación “altamente sesgados” corren el riesgo de empañar el caso. Los fiscales, los abogados de los medios de comunicación y la viuda de Kirk han instado a Graf a mantener abierto el proceso.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosCharlie KirkUtahPena de muerte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: