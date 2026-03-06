Jenniffer González sobre nueva presidenta de LUMA: “Me alegro que haya cambios”

Juncos - La gobernadora Jenniffer González acogió este viernes con optimismo el nombramiento de la ingeniera boricua Janisse Quiñones como nueva principal oficial ejecutiva (CEO, en inglés) de LUMA Energy, a partir del 30 de marzo, y la invitó ayudarle en el “proceso de salida” del consorcio a cargo del sistema de trasmisión y distribución.

“Me alegro que haya cambios. Estoy en disposición de sentarme con la nueva presidenta para que se mejore el servicio a nuestra gente”, dijo la mandataria, en conferencia de prensa en Juncos, donde anunció la construcción de una nueva planta de filtración.

Aun así, destacó que su récord “ha sido claro” en torno a cancelación el contrato de LUMA, aunque traigan personas nuevas a dirigir la empresa.

“Me senté con todo el equipo de LUMA cuando llegué a la gobernación. Busqué que hicieran cambios. No ocurrieron”, enfatizó.

Comentó que se mantiene atenta a la información trascendida contra Quiñones sobre que trabajó, en 2018, en Cobra, compañía señalada por corrupción de fondos federales tras la recuperación del huracán María, un año antes, y mencionó la investigación del Senado federal sobre “el manejo de los incendios forestales en California”, donde la ingeniera dirigía el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles.

LUMA anunció el miércoles el nombramiento de Quiñones como sustituta de Juan Saca, quien ocupa el cargo desde 2023 y ahora fungirá como asesor de la CEO y la Junta de Directores del consorcio.

“Ahora mismo, tienen un cambio de CEO y espero que eso ayude en este proceso de salida se le pueda mejorar a nuestra gente. Que no tengan que bregar con relevos de carga porque hay generación. Tenemos reserva de generación. Ya no tienen esa excusa”, abundó González.

“Cercano” el alivio contributivo

Por otro lado, la gobernadora aseguró que las conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el alivio contributivo están adelantadas, de acuerdo con la información provista por el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech.

“Están muy cerca, me informa el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (Orlando Rivera Berríos) y del director de Afaf, de llegar a unos acuerdos con la identificación de unas partidas”, sostuvo.

González volvió a reconocer que el beneficio podría ser menor de lo pensado. “Si tuviera que ser menos (el alivio), pues, que se haga la recomendación y que lo podamos hacer”.

El intercambio de información entre el gobierno y la JSF en torno al propuesto alivio contributivo para el ciclo de planillas en curso se extendió las pasadas semanas luego de que el ente le concediera a la Aafaf hasta el 27 de febrero para certificar que la medida no violenta el plan fiscal.

