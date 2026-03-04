Nombran a nueva CEO del consorcio energético LUMA Energy

El consorcio energético LUMA Energy, operador del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica en Puerto Rico, anunció este miércoles el nombramiento de Janisse Quiñones como principal oficial ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con LUMA, su nombramiento será efectivo el 30 de marzo de 2026.

“Regresar a Puerto Rico para servir en este momento decisivo es tanto un honor profesional como un compromiso profundamente personal. Fortalecer y modernizar el sistema eléctrico de la isla es esencial para el crecimiento económico, la seguridad pública y la calidad de vida. Junto al dedicado equipo de trabajo de LUMA, continuaremos construyendo un sistema energético más confiable, resiliente y transparente para todos los puertorriqueños”, expresó Quiñones en declaraciones escritas.

El consorcio señaló que el actual CEO de LUMA, Juan Saca, quien desde 2023 lidera la empresa, ahora fungirá como asesor de Quiñones y de la Junta de Directores de LUMA para garantizar una transición ordenada.

“Ha sido un privilegio liderar a LUMA como presidente y CEO durante casi tres años, junto a un extraordinario equipo de cerca de 4,000 profesionales del sector eléctrico, comprometidos con Puerto Rico y que trabajan incansablemente para estabilizar y mejorar el sistema de transmisión y distribución, y así ofrecer un mejor servicio al pueblo de Puerto Rico”, manifestó, por su parte, Saca.

Juan Saca. (Carlos Rivera Giusti)

“Aunque aún queda trabajo por hacer y enfrentamos retos importantes, hemos establecido una base sólida y logrado avances significativos en la transformación del sistema eléctrico. Estoy convencido de que el futuro de LUMA es prometedor bajo el liderazgo de una ejecutiva tan destacada como Janisse”, agregó.

Saca se convirtió en presidente de la empresa en junio de 2023 tras la sailda de Wayne Stensby, el primer CEO del consorcio energético.

En ese momento, Stensby informó que regresaría a su puesto como director de operaciones de ATCO, la empresa canadiense que controla la mitad de LUMA, como parte del consorcio con Quanta Services.

Stensby lideró las operaciones de LUMA desde que, en junio de 2020, se anunció el contrato para privatizar el manejo de la red de transmisión y distribución eléctrica. LUMA entró en funciones en junio del año siguiente, tras una accidentada transición con la Autoridad de Energía Eléctrica.

En agosto del 2022, el entonces gobernador Pedro Pierluisi pidió a LUMA que hiciera cambios en su cúpula, luego de una racha de apagones masivos. Stensby, sin embargo, permaneció en el puesto.

Primer CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby. (Alexis Cedeño)

¿Quién es la nueva CEO?

Nacida en Caguas y graduada de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Quiñones es ingeniera mecánica y experta en manejo de emergencias.

Recientemente, Quiñones se desempeñó como principal funcionaria ejecutiva e ingeniera en jefe del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. Estuvo en medio de la emergencia de los incendios en esa ciudad de California, que provocó la muerte al menos 11 personas, en 2025.

En ese puesto, lideró un departamento de 11,000 empleados. Antes, fue vicepresidenta sénior de Ingeniería de Gas, y vicepresidenta sénior de Operaciones Eléctricas en la empresa Pacific Gas & Electric Company (PG&E). Ha sido, por dos décadas, reservista y ha estado activa en la Guardia Costera de Estados Unidos.

Durante la catástrofe causada por el huracán María en Puerto Rico, Quiñones fue vicepresidenta de Operaciones de la empresa Cobra Energy.