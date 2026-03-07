Negociado de Energía aprueba la gasificación de dos unidades de la central Palo Seco

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó el viernes, mediante resolución, la petición de Genera PR para gasificar las unidades #3 y #4 de la central Palo Seco, en Toa Baja.

La determinación autoriza a la empresa a cargo de la flota generatriz a someter a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias el alcance del proyecto para convertir ambas unidades a un sistema de combustible dual.

En síntesis, ambas unidades operarían con gas natural como combustible principal y el búnker C –un derivado del petróleo que actualmente queman– se mantendría como respaldo.

Las unidades #3 y #4 de Palo Seco son las principales en la central, con capacidad de 216 megavatios (MW) cada una. Ambas comenzaron operaciones comerciales entre 1967 y 1968.

Según la información presentada por Genera PR, la unidad #3 registró un factor de capacidad anual aproximado de 23% en el año fiscal 2023-2024, 69.9% en 2024-2025 y 60.1% en 2025-2026 hasta diciembre de 2025. En el caso de la unidad #4, el factor fue de 7.5% en 2023-2024, 0% en 2024-2025 y 21.9% en 2025-2026 hasta diciembre.

Inicialmente, la empresa planteó suplir el combustible mediante contenedores de gas natural licuado transportados por camiones. Sin embargo, posteriormente, indicó que sería entregado a través de un gasoducto desde la central San Juan, en un proyecto liderado por el Departamento de Energía federal y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

De acuerdo con la resolución del NEPR, Genera PR estableció que múltiples componentes y piezas necesarias para la conversión de las unidades ya fueron adquiridas previamente por la Autoridad de Energía Eléctrica. Tras inspeccionarlos, la empresa indicó que los equipos aparentan estar en “buenas condiciones y ser funcionales”, por lo que no sería necesario adquirir piezas de reemplazo con fondos federales.

En cuanto al costo del proyecto, Genera PR estimó, inicialmente, una inversión cercana a $80 millones, pero luego la redujo a unos $50 millones, tras determinar que parte del equipo necesario para la conversión ya había sido adquirido.

Genera PR también sostuvo que la conversión a gas natural podría extender significativamente la vida útil de los equipos. Según la empresa, la combustión de gas natural produce cantidades mínimas de cenizas, menores emisiones de partículas y niveles mucho más bajos de azufre, lo que reduce, a su vez, la formación de depósitos y la corrosión en calderas, turbinas y sistemas de escape.

Añadió que el gas natural ayuda a mantener la eficiencia térmica de las unidades, disminuir el desgaste de los componentes, reducir la contaminación del aceite lubricante y bajar la frecuencia de mantenimiento y revisiones mayores, lo que podría traducirse en mayor estabilidad operativa y una vida útil más prolongada de los equipos, en comparación con el uso de búnker C.

Genera PR indicó que el proyecto podría comenzar a operar parcialmente con gas natural para julio de 2026, cuando se espera que las unidades funcionen a cerca de 50% con ese combustible. Agregó que la operación total con gas natural estaría prevista para octubre de 2026.

Tras evaluar la propuesta, el NEPR determinó que la conversión cumple con el marco regulatorio aplicable y responde al interés público, y la aprobó.

Aclaró, no obstante, que la autorización se limita exclusivamente al proyecto presentado para ambas unidades, por lo que cualquier modificación deberá contar con la aprobación del organismo. Asimismo, subrayó que la determinación no constituye una autorización para iniciativas similares en otras plantas o proyectos de Genera PR.

El NEPR también advirtió que el incumplimiento con la resolución, reglamentos o leyes aplicables podría conllevar multas administrativas de hasta $125,000 por día, que podrían aumentar –en casos de reincidencia– a entre $15,000 y $250,000, a discreción del regulador.