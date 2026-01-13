EPA dejará de calcular el ahorro económico para la salud en normas clave sobre contaminación atmosférica

La Agencia de Protección Ambiental dice que dejará de calcular cuánto dinero se ahorra en costes de atención de salud y muertes evitables por las normas de contaminación del aire que frenan dos contaminantes mortales.

El cambio significa que la EPA centrará las normas para las partículas finas y el ozono solo en el coste para la industria, parte de un reajuste más amplio bajo el presidente Donald Trump hacia un enfoque favorable a las empresas que ha incluido el retroceso de múltiples políticas destinadas a salvaguardar la salud humana y el medio ambiente y frenar el cambio climático.

La agencia dijo en un comunicado a última hora del lunes que “sigue absolutamente comprometida con nuestra misión principal de proteger la salud humana y el medio ambiente”, pero “no monetizará los impactos en este momento”. La EPA seguirá calculando los costes que supondrá para las empresas el cumplimiento de las normas y continuará “trabajando para perfeccionar sus metodologías económicas” de las normas sobre contaminación, dijo la portavoz Brigit Hirsch.

Los defensores del medio ambiente y la salud pública calificaron la actuación de la agencia de peligrosa abdicación de una de sus misiones fundamentales.

El mandato de la EPA es proteger la salud pública, no ignorar la ciencia para eliminar salvaguardias del aire limpio que salvan vidas", declaró John Walke, abogado del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.

Calificó el cambio en la forma de calcular los beneficios para la salud pública de “imprudente, peligroso e ilegal”, y añadió: “Fingiendo que los beneficios reales para la salud no cuentan, la EPA quiere abrir la puerta a que la industria ensucie el aire, mientras las comunidades y las familias pagan el precio en ataques de asma, enfermedades cardiacas y muertes prematuras”.

El cambio en la forma en que la EPA calcula los beneficios para la salud fue comunicado por primera vez por The New York Times.

La medida forma parte de un cambio de enfoque más amplio de la EPA

La medida se produce cuando la administración Trump está tratando de abandonar una norma que establece reglas estrictas para la contaminación de hollín mortal, argumentando que la administración Biden no tenía autoridad para establecer la norma más estricta sobre la contaminación de los tubos de escape, chimeneas y otras fuentes industriales.

En un recurso presentado ante los tribunales en noviembre, la EPA afirmó que la norma de la era Biden se hizo “sin el proceso riguroso y gradual que exigía el Congreso” y que, por tanto, era ilegal.

La EPA dijo que sigue reconociendo los “beneficios claros y bien documentados” de reducir las partículas finas, también conocidas como PM2.5, y el ozono.

“No monetizar NO equivale a no tener en cuenta o no valorar el impacto en la salud humana”, dijo Hirsch en una declaración enviada por correo electrónico, afirmando que la agencia sigue teniendo un comité para la salud humana.

Desde la creación de la EPA hace más de 50 años, las administraciones republicanas y demócratas han utilizado diferentes estimaciones para asignar valor monetario a una vida humana en los análisis de costes y beneficios.

Bajo el mandato del ex presidente Joe Biden, la EPA calculó que su propuesta de norma sobre las PM2.5 evitaría hasta 4,500 muertes prematuras y 290,000 días de trabajo perdidos de aquí a 2032. Según la agencia, por cada dólar gastado en reducir las PM2.5 se podrían obtener hasta 77 dólares en beneficios para la salud.

Pero la administración Trump sostiene que estas estimaciones son engañosas. Al no incluir rangos u otras declaraciones de calificación, el uso de la EPA de estimación específica “lleva al público a creer que la Agencia tiene una mejor comprensión de los impactos monetizados de la exposición a PM2.5 y ozono que en la realidad”, dijo la agencia en un análisis de impacto económico para la nueva regla de NOx.

“Por lo tanto, para rectificar este error, la EPA ya no está monetizando los beneficios de las PM2,5 y el ozono, sino que continuará cuantificando las emisiones hasta que la Agencia tenga suficiente confianza en la modelización para monetizar adecuadamente esos impactos”.

Estados Unidos ha realizado progresos sustanciales en la reducción de las concentraciones de PM2.5 y ozono desde 2000, según la agencia.

Los críticos advierten de que el cambio supone riesgos para la salud humana

Pero los críticos afirman que una nueva norma de la EPA que revisa los límites de emisión de la peligrosa contaminación por óxidos de nitrógeno de las nuevas turbinas de gas utilizadas en las centrales eléctricas demuestra los riesgos del nuevo planteamiento.

Las emisiones de óxido de nitrógeno, también conocido como NOx, forman niebla tóxica y hollín que son perjudiciales para la salud humana y están relacionadas con graves enfermedades cardíacas y pulmonares. La norma final de la EPA sobre NOx, publicada el lunes, es sustancialmente menos restrictiva que una propuesta del gobierno de Biden. Para algunas centrales de gas, la norma debilita las protecciones vigentes desde hace dos décadas.

La nueva norma no calcula el valor económico de los beneficios para la salud derivados de la reducción de los NOx y otros tipos de contaminación atmosférica en virtud de la Ley de Aire Limpio. Según los críticos, este cambio significa que la EPA ignorará el valor económico de las vidas salvadas, las visitas hospitalarias evitadas y los días de trabajo y escolares perdidos.

Bajo Trump, la EPA “se niega imprudentemente a dar cualquier valor a la protección de la salud de millones de estadounidenses de la contaminación por óxidos de nitrógeno frente a las montañas de ciencia médica que encuentran que esta contaminación contribuye a los ataques de asma, enfermedades del corazón y otros problemas de salud graves”, dijo Noha Haggag, abogada del Fondo de Defensa Ambiental, otro grupo ambientalista.