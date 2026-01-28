Departamento de Salud confirma monitoreo de plomo en 430 menores a nivel isla

El Departamento de Salud mantiene monitoreo sobre 430 menores de diversas partes de la isla que, tras ser sometidos a pruebas, arrojaron altos niveles de plomo en su organismo, aunque solo uno de ellos requirió tratamiento hospitalario, indicó este miércoles el secretario Víctor Ramos.

Se trata, dijo Ramos, de casos que Salud ha ido registrando y monitoreando desde 2021, de los cuales 39 corresponden a menores en residenciales públicos.

“Son dos cosas distintas. Que alguien tenga niveles altos de plomo no quiere decir que tenga niveles tóxicos de plomo, que requiera tratamiento. De todos esos 430 nenes que se identificaron en el proyecto que nosotros tenemos de monitorear plomo, solo uno ha necesitado tratamiento”, indicó el funcionario, a su salida de La Fortaleza, tras participar del saludo protocolar.

Explicó que se consideran niveles tóxicos cuando hay más de 45 gramos por decilitro de plomo en la sangre.

“La mayoría de los pacientes que tenemos tienen de 2 a 5 (gramos), que eso es alto, pero no es tóxico, ni requiere tratamiento. Se monitorea, básicamente, anual. Usualmente, puede subir un poquito y no hay que hacer nada porque nivel tóxico es sobre 40 (gramos)”, recalcó.

Lo dicho por Ramos valida las cifras que ofreció, la noche del martes, Wilmarie Muñiz, encargada del monitoreo de estos casos en Salud, al programa Rayos X (Telemundo).

“Eso (430 casos de menores) es de todo Puerto Rico. Hemos hecho miles de pruebas y, de esos 430, unos 39 son de residenciales públicos. Los otros son de barrios, urbanizaciones, muestras aleatorias en todo Puerto Rico”, abundó el secretario, quien es pediatra.

El interés sobre este tema resurgió tras conocerse una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda federal, que cubre el período de enero de 2022 a diciembre de 2023, y que reveló que, presuntamente, no hubo mitigación del Estado para trabajar con la presencia de plomo en 220 residenciales públicos de la isla.

Temprano el martes, el jefe de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario Hernández, rechazó el hallazgo, y adujo que la información de la mitigación que realizaron su dependencia y el Departamento de la Vivienda “se perdió”, ya que era resguardada por los administradores privados de los residenciales.

Rosario Hernández precisó que, de los 328 residenciales en la isla, 220 fueron construidos en o antes de 1978, por lo que es posible que tengan pintura con plomo. Sostuvo que ya lograron trabajar con 180 complejos y restan 40 por mitigar, con la asistencia de Salud.