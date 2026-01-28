Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Departamento de Salud confirma monitoreo de plomo en 430 menores a nivel isla

Solo un caso requirió tratamiento hospitalario y 39 viven en residenciales públicos, detalló el secretario Víctor Ramos

28 de enero de 2026 - 6:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde 2021, el Departamento de Salud ha identificado 430 menores, a nivel isla, con niveles altos de plomo en su organismo, informó el secretario Víctor Ramos. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El Departamento de Salud mantiene monitoreo sobre 430 menores de diversas partes de la isla que, tras ser sometidos a pruebas, arrojaron altos niveles de plomo en su organismo, aunque solo uno de ellos requirió tratamiento hospitalario, indicó este miércoles el secretario Víctor Ramos.

RELACIONADAS

Se trata, dijo Ramos, de casos que Salud ha ido registrando y monitoreando desde 2021, de los cuales 39 corresponden a menores en residenciales públicos.

“Son dos cosas distintas. Que alguien tenga niveles altos de plomo no quiere decir que tenga niveles tóxicos de plomo, que requiera tratamiento. De todos esos 430 nenes que se identificaron en el proyecto que nosotros tenemos de monitorear plomo, solo uno ha necesitado tratamiento”, indicó el funcionario, a su salida de La Fortaleza, tras participar del saludo protocolar.

Explicó que se consideran niveles tóxicos cuando hay más de 45 gramos por decilitro de plomo en la sangre.

“La mayoría de los pacientes que tenemos tienen de 2 a 5 (gramos), que eso es alto, pero no es tóxico, ni requiere tratamiento. Se monitorea, básicamente, anual. Usualmente, puede subir un poquito y no hay que hacer nada porque nivel tóxico es sobre 40 (gramos)”, recalcó.

Lo dicho por Ramos valida las cifras que ofreció, la noche del martes, Wilmarie Muñiz, encargada del monitoreo de estos casos en Salud, al programa Rayos X (Telemundo).

“Eso (430 casos de menores) es de todo Puerto Rico. Hemos hecho miles de pruebas y, de esos 430, unos 39 son de residenciales públicos. Los otros son de barrios, urbanizaciones, muestras aleatorias en todo Puerto Rico”, abundó el secretario, quien es pediatra.

El interés sobre este tema resurgió tras conocerse una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda federal, que cubre el período de enero de 2022 a diciembre de 2023, y que reveló que, presuntamente, no hubo mitigación del Estado para trabajar con la presencia de plomo en 220 residenciales públicos de la isla.

Temprano el martes, el jefe de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario Hernández, rechazó el hallazgo, y adujo que la información de la mitigación que realizaron su dependencia y el Departamento de la Vivienda “se perdió”, ya que era resguardada por los administradores privados de los residenciales.

Rosario Hernández precisó que, de los 328 residenciales en la isla, 220 fueron construidos en o antes de 1978, por lo que es posible que tengan pintura con plomo. Sostuvo que ya lograron trabajar con 180 complejos y restan 40 por mitigar, con la asistencia de Salud.

“Tenemos muy buena comunicación con Vivienda”, afirmó hoy Ramos.

Tags
Departamento de Salud PlomoResidenciales públicosVíctor Ramos
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: