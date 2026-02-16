Buscadores encuentran los restos de un lujoso barco de vapor perdido en el lago Michigan hace más de 150 años

Madison, Wisconsin - Los buscadores han descubierto los restos de un barco de vapor de lujo que se hundió en un vendaval del lago Michigan a finales del siglo XIX, completando una búsqueda que comenzó hace casi 60 años.

Shipwreck World, un grupo que trabaja para localizar naufragios en todo el mundo, anunció el viernes que un equipo dirigido por el cazador de naufragios de Illinois Paul Ehorn encontró el Lac La Belle a unas 20 millas (32 kilómetros) de la costa entre Racine y Kenosha, Wisconsin, en octubre de 2022.

Ehorn dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica el domingo que el anuncio se retrasó porque su equipo quería incluir en él un modelo de vídeo tridimensional del barco, pero el mal tiempo y otros compromisos impidieron que su equipo de submarinistas volviera a bajar al pecio hasta el verano pasado.

Ehorn, de 80 años, lleva buscando pecios desde que tenía 15 años. Dice que lleva desde 1965 intentando localizar el Lac La Belle. En 2022 utilizó una pista de su colega Ross Richardson, autor y buscador de pecios, para delimitar su cuadrícula de búsqueda y hallar el barco mediante un sonar de barrido lateral tras sólo dos horas en el lago, según explicó.

“Es una especie de juego, como resolver el puzzle. A veces no tienes muchas piezas para armar el rompecabezas, pero ésta funcionó y la encontramos enseguida”, dijo. El hallazgo le dejó “súper eufórico”.

Ehorn no quiso hablar de la pista que condujo al hallazgo. Richardson declaró en una breve entrevista telefónica el domingo que se había enterado de que un pescador comercial de un “lugar determinado” había enganchado lo que Richardson denominó un objeto específico de los barcos de vapor del siglo XIX. No quiso dar más detalles sobre lo competitiva que se ha vuelto la búsqueda de naufragios y dijo que la información podría alertar a los buscadores sobre otra forma de llevar a cabo la investigación.

Según un artículo publicado en Shipwreck World, el Lac La Belle se construyó en 1864 en Cleveland (Ohio). Este barco de vapor de 217 pies (66 metros) navegaba entre Cleveland y el Lago Superior, pero se hundió en el río St. Clair en 1866 tras una colisión. El buque fue izado en 1869 y reacondicionado.

El barco zarpó de Milwaukee rumbo a Grand Haven, Michigan, en medio de un vendaval la noche del 13 de octubre de 1872, con 53 pasajeros y tripulación y un cargamento de cebada, carne de cerdo, harina y whisky. A las dos horas de viaje, el barco empezó a hacer agua sin control. El capitán hizo retroceder al Lac La Belle hacia Milwaukee, pero enormes olas se abatieron sobre él, apagando sus calderas. La tormenta empujó al barco hacia el sur. Hacia las 5 de la mañana, el capitán ordenó arriar los botes salvavidas y el barco se hundió de popa.

Uno de los botes salvavidas volcó de camino a la costa, matando a ocho personas. Los demás botes salvavidas recalaron en la costa de Wisconsin, entre Racine y Kenosha.

Según Ehorn, el exterior del pecio está cubierto de mejillones quagga y los camarotes superiores han desaparecido, pero el casco parece intacto y los interiores de roble siguen en buen estado.

Los Grandes Lagos albergan entre 6.000 y 10.000 restos de naufragios, la mayoría sin descubrir, según la Biblioteca del Agua de Wisconsin de la Universidad de Wisconsin-Madison. En los últimos años, los buscadores de naufragios han intensificado su búsqueda debido a la preocupación de que el mejillón quagga invasor esté destruyendo poco a poco los pecios.