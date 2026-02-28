Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Se declara “no culpable” acusado en caso federal por explotación sexual infantil

Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, de 22 años, compareció a una nueva vista

28 de febrero de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jadhiel Andrés Cedeño Gómez fue arrestado el 12 de febrero. (HSI San Juan)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, de 22 años, el exintegrante de Movimiento Victoria Ciudadana acusado de explotación sexual infantil, se declaró “no culpable” por los tres cargos que enfrenta ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Durante una audiencia celebrada ante el juez magistrado federal Héctor L. Ramos Vega, el acusado renunció a la lectura formal de la acusación. Por tanto, el caso fue referido a la togada Gina Méndez Miró para la continuación de los procedimientos.

Según la minuta de la vista, el tribunal determinó que el acusado es competente para comprender el proceso que se lleva a cabo en su contra por tres cargos: coacción y seducción de un menor, así como recepción y posesión de material de explotación infantil.

Cedeño Gómez fue arrestado el 12 de febrero, en Bayamón, por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), anunció el jefe de la Fiscalía federal en la isla, William Stephen Muldrow, en un comunicado de prensa.

Según documentos judiciales, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Cedeño Gómez utilizó un celular, servicios de mensajería instantánea en línea y redes sociales para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a un menor de 7 años a participar en actividad sexual.

Además, se alega que poseía y recibía material de pornografía infantil en su dispositivo móvil.

De ser hallado culpable, las autoridades federales advirtieron que Cedeño Gómez, residente del municipio de Carolina, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por el delito de coacción y seducción de un menor.

Además, por el delito de recepción de material de explotación infantil se expone a una pena mínima obligatoria de cinco años y máxima de 20 años de prisión. Finalmente, por el cargo de posesión de material podría enfrentar una pena de 10 años de prisión.

Todas las sentencias conllevan además un término de libertad supervisada posterior al encarcelamiento de no menos de cinco años y hasta cadena perpetua. No obstante, un juez de distrito determinará la condena tras considerar las Guías de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por ley.

Tras el arresto de Cedeño Gómez, HSI confirmó que sus agentes estaban analizando evidencia digital ocupada para determinar si existen más posibles víctimas.

El supervisor del grupo de explotación humana de HSI en San Juan, Reinaldo Medina, explicó a El Nuevo Día que el análisis se concentra principalmente en el celular del acusado, así como en otros artículos incautados por agentes federales durante la investigación.

“Hemos encontrado imágenes de abuso sexual infantil y nuestro trabajo es confirmar si hay más niños, niñas (y) jóvenes de Puerto Rico afectados. Hasta ahora, la investigación no se ha cerrado”, indicó Medina.

Actualmente, el acusado se encuentra ingresado en el Centro Metropolitano de Detención federal (MDC) en Guaynabo.

