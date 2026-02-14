HSI investiga si hay más víctimas en caso de explotación infantil que involucra a joven de 22 años

Mientras avanza la pesquisa federal por explotación infantil contra Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, de 22 años, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en San Juan analizan evidencia digital ocupada para determinar si existen más posibles víctimas.

En entrevista con El Nuevo Día, el supervisor del grupo de explotación humana de HSI en San Juan, Reinaldo Medina, explicó que el análisis se concentra principalmente en el teléfono celular del acusado, así como en otros artículos incautados durante la investigación.

“Hemos encontrado imágenes de abuso sexual infantil y nuestro trabajo es confirmar si hay más niños, niñas (y) jóvenes de Puerto Rico afectados. Hasta ahora, la investigación no se ha cerrado”, indicó Medina.

“No puedo descartar ni negar que existen más niños o niñas. Tenemos que seguir investigando... Él está en unas plataformas donde hemos descubierto que era miembro y estaba recibiendo material de abuso sexual infantil. En cuanto termine el análisis del celular, tendremos más concreto la cantidad de imágenes que tenía, pero puedo decir que son varias”, añadió.

PUBLICIDAD

Cedeño Gómez fue arrestado el 12 de febrero, en Bayamón, como parte de una investigación federal iniciada tras la denuncia de los padres de un menor de 7 años.

El acusado, quien fue identificado como integrante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), enfrenta cargos federales por coerción e incitación a un menor, recepción de material de explotación infantil y posesión de material de explotación infantil, delitos que conllevan penas que van desde cinco años de prisión hasta cadena perpetua, de ser hallado culpable.

Medina explicó que la investigación comenzó a finales de diciembre de 2025, cuando los padres del menor detectaron comunicaciones “no comunes” en el celular de su hijo y acudieron a las autoridades federales.

“Eran comunicaciones consistentes donde se ve claramente el proceso de ‘grooming’, con mensajes como ‘qué lindo eres’, ‘no le digas a tus papás’ y solicitudes de fotografías en ropa íntima”, explicó el funcionario.

El 7 de enero, el padre del menor autorizó a los agentes federales a examinar el celular del niño, incluyendo su cuenta en la aplicación móvil TikTok, por donde se realizó la mayor parte de la comunicación, según las autoridades. Ese mismo día, también autorizó a los agentes a asumir la identidad en línea del menor para continuar la investigación.

Medina explicó que, además de la operación encubierta en línea, los agentes utilizaron otras herramientas investigativas, como citaciones judiciales, allanamientos y el análisis de registros de cuentas e información de direcciones IP para confirmar la identidad de la persona detrás de la comunicación.

PUBLICIDAD

“Alguien puede usar una cuenta con un nombre, pero no necesariamente es esa persona. Tenemos que confirmar quién está detrás”, señaló.

El arresto se produjo luego de que el acusado presuntamente coordinara un encuentro con la intención de sostener relaciones sexuales con el menor, lo que permitió la intervención de agentes federales en Bayamón, indicaron las autoridades.

Medina indicó que, según el pliego acusatorio, además del teléfono celular, los agentes incautaron otros artículos que serán presentados como evidencia durante el proceso de descubrimiento de prueba, mientras continúa el análisis del dispositivo electrónico del acusado.

Llamado a la supervisión parental

El funcionario exhortó a la ciudadanía a comunicarse con las autoridades si poseen información relacionada con el caso o con posibles víctimas.

“Si la ciudadanía tiene información sobre este caballero, que nos llamen. Lo que queremos es proteger a las víctimas, que estén bien y hacerles justicia, que no haya otro niño o niña perjudicado”, expresó.

Medina explicó que, aunque existen herramientas tecnológicas de control parental y campañas de prevención, la comunicación directa con los menores sigue siendo el factor más importante para detectar situaciones de riesgo en línea.

“Nada supera la supervisión de un padre y una madre. La comunicación fue crucial”, sostuvo.

Exhortó a los padres y madres a dialogar con sus hijos sobre sus interacciones en internet y a mantenerse atentos a señales de alerta, como el aislamiento prolongado o el uso constante de dispositivos electrónicos sin supervisión.

“Si usted ve que el niño o niña se encierra en el cuarto, pasa muchas horas y no se sabe con quién está hablando, hay que estar pendiente. Hay comunicaciones no comunes, palabras o frases que no hacen sentido”, indicó.

PUBLICIDAD

Medina añadió que los casos de explotación infantil pueden involucrar a personas dentro o fuera de Puerto Rico, lo que requiere coordinación con agencias federales en otras jurisdicciones.

“Es bien lamentable lo que acaba de ocurrir. Es indignante. Pero queremos que la ciudadanía sepa que vamos a investigar y presentar la prueba ante los tribunales con el propósito de hacerle justicia a las víctimas”, afirmó.

No existe un perfil

Por otro lado, el supervisor del grupo de explotación humana señaló que las investigaciones por explotación infantil han resultado en múltiples arrestos recientes en Puerto Rico, lo que demuestra que no existe un perfil específico de las personas involucradas en este tipo de delito.

“Desde octubre, que comenzó el año fiscal, llevamos diez arrestos. Hemos arrestado personas de más de 50 años y tan jóvenes como el acusado de ahora, que tiene 22 años. No tenemos un perfil en edad, clase social ni educación”, explicó.

Según datos de HSI en San Juan, desde octubre de 2025 han sido arrestadas 10 personas por cargos relacionados con explotación infantil, incluyendo el caso más reciente.

Entre los arrestados figuran Ángel Javier Santos Méndez, Irian Jesús Pagán Rivera, Gilberto Fontanez Alvarado, José Antonio Mestre Rivera, Andrew Santos Rivera, Engel David Huete Guerrero, Joel Benjamín Antigua Arias, Ricardo Pérez Aponte, Luis A. Castillo Guevara y Cedeño Gómez.