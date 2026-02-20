Permanecerá detenido hombre de 22 años acusado por explotación sexual infantil

La magistrada federal Giselle López Soler determinó que Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, acusado por explotación sexual infantil, permanecerá detenido mientras enfrenta el proceso judicial en su contra al considerar que representa “un peligro para los demás y para la comunidad”.

La decisión de la magistrada, con fecha del 19 de febrero, surgió dos días después de celebrarse la vista de detención, en la que las partes presentaron sus argumentos sobre si procedía o no su liberación bajo fianza.

En el documento judicial, López Soler sostuvo que existe una presunción legal de detención debido a que hay causa probable para creer que el acusado cometió un delito que involucra a una víctima menor de 18 años.

Aunque la magistrada reconoció que Cedeño Gómez, de 22 años, presentó evidencia suficiente para intentar rebatir esa presunción, concluyó, “mediante prueba clara y convincente, que ninguna condición o combinación de condiciones para la liberación asegurará de manera razonable la seguridad de cualquier otra persona y de la comunidad”.

Entre los fundamentos de su determinación, la jueza indicó que “el peso de la prueba en contra del acusado es sólido y que este está sujeto a un largo período de encarcelamiento si resulta convicto”.

Asimismo, señaló que la declaración jurada incluida en la denuncia y la exposición del Gobierno describen a un individuo “sin control de impulsos que incurrió en conducta depredadora y en un proceso meticuloso de ‘grooming’ para obtener acceso y explotar a un niño de siete años”, utilizando activamente las redes sociales para esos fines.

López Soler además destacó que, al momento de su arresto, el acusado presuntamente admitió que tenía la intención de tener relaciones sexuales con el menor en su automóvil.

“El Gobierno también expuso que han encontrado archivos de pornografía infantil en el teléfono del acusado, y que tienen pruebas de que el acusado se comunicó con al menos un menor adicional a través de las redes sociales”, agregó.

“La Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos no recomendó la libertad bajo fianza y estoy de acuerdo con esa recomendación. El acusado representa un peligro para los demás y para la comunidad”, concluyó la jueza federal.

Cedeño Gómez fue arrestado el 12 de febrero en Bayamón, como parte de una investigación federal iniciada tras la denuncia de los padres de un menor de 7 años, según las autoridades.

El acusado, quien fue identificado como integrante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), enfrenta cargos federales por coerción e incitación a un menor, recepción de material de explotación infantil y posesión de material de explotación infantil, delitos que conllevan penas que van desde cinco años de cárcel hasta cadena perpetua, de ser hallado culpable.

En entrevista con El Nuevo Día, el supervisor del grupo de explotación humana de HSI en San Juan, Reinaldo Medina, informó que agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en San Juan aún analizan evidencia digital ocupada para determinar si existen más posibles víctimas.

Explicó que el análisis se concentra principalmente en el teléfono celular del acusado, así como en otros artículos incautados durante la investigación.

“Hemos encontrado imágenes de abuso sexual infantil y nuestro trabajo es confirmar si hay más niños, niñas (y) jóvenes de Puerto Rico afectados. Hasta ahora, la investigación no se ha cerrado”, indicó Medina.

Medina explicó que la investigación comenzó a finales de diciembre de 2025, cuando los padres del menor detectaron comunicaciones “no comunes” en el celular de su hijo y acudieron a las autoridades federales.

“Eran comunicaciones consistentes donde se ve claramente el proceso de ‘grooming’, con mensajes como ‘qué lindo eres’, ‘no le digas a tus papás’ y solicitudes de fotografías en ropa íntima”, explicó el funcionario.

El 7 de enero, el padre del menor autorizó a los agentes federales a examinar el celular del niño, incluyendo su cuenta en la aplicación móvil TikTok, por donde se realizó la mayor parte de la comunicación, según las autoridades. Ese mismo día, también autorizó a los agentes a asumir la identidad en línea del menor para continuar la investigación.

Medina explicó que, además de la operación encubierta en línea, los agentes utilizaron otras herramientas investigativas, como citaciones judiciales, allanamientos y el análisis de registros de cuentas e información de direcciones IP para confirmar la identidad de la persona detrás de la comunicación.

“Alguien puede usar una cuenta con un nombre, pero no necesariamente es esa persona. Tenemos que confirmar quién está detrás”, señaló.

El arresto se produjo luego de que el acusado presuntamente coordinara un encuentro con la intención de sostener relaciones sexuales con el menor, lo que permitió la intervención de agentes federales en Bayamón, indicaron las autoridades.

Medina indicó que, según el pliego acusatorio, además del teléfono celular, los agentes incautaron otros artículos que serán presentados como evidencia durante el proceso de descubrimiento de prueba, mientras continúa el análisis del dispositivo electrónico del acusado.