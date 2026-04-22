Reino Unido aprueba proyecto que prohibiría la compra de cigarrillos

Londres- Los detractores del tabaco recibieron un soplo de aire fresco al aprobar el Parlamento un proyecto de ley que pondrá los cigarrillos fuera del alcance de las generaciones futuras.

“El fin del tabaquismo, y de los devastadores daños que causa, ya no es incierto: es inevitable”, declaró Hazel Cheeseman, directora ejecutiva de Action on Smoking and Health, tras una campaña de décadas a favor de la legislación aprobada el martes.

Los niños nacidos después del 31 de diciembre de 2008 no podrán comprar nunca cigarrillos, según el proyecto de ley sobre tabaco y vapores.

La legislación, que necesita la aprobación del Rey Carlos III -una formalidad- antes de entrar en vigor, también permitirá al Gobierno regular los productos del tabaco, el vapeo y la nicotina, incluidos los sabores y el envasado.

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Actualmente es ilegal vender cigarrillos, productos del tabaco o vaporizadores a menores de 18 años. Pero la mayoría de los jóvenes de hoy seguirán enfrentándose a la prohibición toda su vida, ya que la edad mínima para comprar cigarrillos aumenta cada año.

1 / 10 | 10 síntomas de lesión pulmonar que podría causar el vapeo de sustancias ilegales. Tos. (Shutterstock) 1 / 10 10 síntomas de lesión pulmonar que podría causar el vapeo de sustancias ilegales Tos. (Shutterstock) Compartir

Con esta aprobación, el Reino Unido cuenta con una de las medidas antitabaco más duras del mundo. La ley es similar a la que los legisladores neozelandeses aprobaron en 2022, pero que fue derogada por un gobierno posterior.

El número de fumadores en Gran Bretaña se ha reducido en dos tercios desde la década de 1970, pero unos 6.4 millones de personas -aproximadamente el 13% de la población- siguen fumando, según cifras oficiales.