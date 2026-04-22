Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reino Unido aprueba proyecto que prohibiría la compra de cigarrillos

Reduciría progresivamente la venta de productos de tabaco a generaciones futuras

22 de abril de 2026 - 1:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los niños nacidos después del 31 de diciembre de 2008 no podrán comprar nunca cigarrillos, según el proyecto de ley sobre tabaco y vapores. (Kin Cheung)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres- Los detractores del tabaco recibieron un soplo de aire fresco al aprobar el Parlamento un proyecto de ley que pondrá los cigarrillos fuera del alcance de las generaciones futuras.

RELACIONADAS

“El fin del tabaquismo, y de los devastadores daños que causa, ya no es incierto: es inevitable”, declaró Hazel Cheeseman, directora ejecutiva de Action on Smoking and Health, tras una campaña de décadas a favor de la legislación aprobada el martes.

Los niños nacidos después del 31 de diciembre de 2008 no podrán comprar nunca cigarrillos, según el proyecto de ley sobre tabaco y vapores.

La legislación, que necesita la aprobación del Rey Carlos III -una formalidad- antes de entrar en vigor, también permitirá al Gobierno regular los productos del tabaco, el vapeo y la nicotina, incluidos los sabores y el envasado.

Actualmente es ilegal vender cigarrillos, productos del tabaco o vaporizadores a menores de 18 años. Pero la mayoría de los jóvenes de hoy seguirán enfrentándose a la prohibición toda su vida, ya que la edad mínima para comprar cigarrillos aumenta cada año.

Tos. (Shutterstock)Falta de aliento. (Shutterstock)Pérdida de peso. (Shutterstock)
1 / 10 | 10 síntomas de lesión pulmonar que podría causar el vapeo de sustancias ilegales. Tos. (Shutterstock)

Con esta aprobación, el Reino Unido cuenta con una de las medidas antitabaco más duras del mundo. La ley es similar a la que los legisladores neozelandeses aprobaron en 2022, pero que fue derogada por un gobierno posterior.

El número de fumadores en Gran Bretaña se ha reducido en dos tercios desde la década de 1970, pero unos 6.4 millones de personas -aproximadamente el 13% de la población- siguen fumando, según cifras oficiales.

Las autoridades afirman que el tabaquismo causa unas 80,000 muertes al año en el Reino Unido y sigue siendo la primera causa evitable de muerte, discapacidad y mala salud.

Tags
Breaking NewsReino UnidoInglaterraCigarrillosTabaco
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: