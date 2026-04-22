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De las redes a la celda: 11 meses de prisión para “influencer” que usó un velo islámico

La corte determinó que Murat Övüç cometió un acto considerado una “humillación de los valores religiosos”

22 de abril de 2026 - 2:38 PM

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Prendas como el niqab islámico -velo que sólo deja los ojos a la vista- no se podrán vestir en Holanda. (AP)
La Fiscalía abrió diligencias contra Övuç en diciembre pasado, acusándolo de “incitación al odio”.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estambul - El actor e ‘influencer’ turco Murat Övüç ha sido condenado este miércoles a 11 meses de prisión por ponerse un velo islamista en un vídeo compartido en redes sociales, acto que el tribunal considera una “humillación de los valores religiosos”.

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La Fiscalía abrió diligencias contra Övuç en diciembre pasado, acusándolo de “incitación al odio” y el tribunal decretó prisión preventiva, que solo fue levantada más de tres meses más tarde, el 1 de abril pasado, informó el diario BirGün.

En el juicio, en el que también se personó el Ministerio de Familia y Asuntos Sociales, Övüç negó haber querido ofender a la religión y aseguró haber actuado solo con ánimo humorístico, pero el tribunal no lo entendió así y lo condenó a 11 meses por “humillar los valores religiosos de una parte de la sociedad”.

Al ya haber pasado 102 días en prisión preventiva, la condena de Övüç se considera cumplida y no tendrá que volver a la cárcel.

El humorista e ‘influencer’ de 58 años, oriundo de Van en el sureste de Turquía, gusta de disfrazarse de muy diversos estilos en las fotos que comparte en su cuenta de instagram, con 3.7 millones de seguidores, pero actualmente bloqueada en Turquía.

Övüç fue detenido ya en enero de 2025, en un hecho distinto, por aparecer en un programa de televisión con el velo islamista, un atuendo habitual especialmente entre las seguidoras del AKP, pero entonces fue puesto en libertad con cargos.

Turquía es un país laico sin religión estatal, pero desde la llegada al poder del partido islamista AKP, en 2002, se han pronunciado numerosas condenas por referencias humorísticas a elementos islámicos, que, en opinión de los tribunales, “ofenden a parte de la sociedad”.

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